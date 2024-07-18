Зеленский подписал указ о стратегии морской безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) о стратегии морской безопасности страны. Ее основными задачами названы построение Украиной военно-морских сил и обеспечение постоянного присутствия сил НАТО в Черном море.

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Среди задач в стратегии указаны:

построение военно-морских сил Украины со всеми родами войск;

превращение Украины в морское государство, развитие военно-морского потенциала;

создание противоминной коалиции со странами—членами НАТО;

проведение учений, маневров, которые позволят обеспечить постоянное присутствие сил НАТО в Черном море;

организация совместных или скоординированных со странами-партнерами «миссий по безопасности — морских патрулей — в Азово-Черноморском бассейне».

Заявленная цель — «эффективное предотвращение и реагирование на угрозы морской безопасности Украины», возникающие на прибрежных территориях, в ее морских просторах, а также других районах Мирового океана, на которые «распространяются экономические и другие интересы Украины».

Отметим, что Украина активно применяет военные морские беспилотники во время атак на российские объекты в Черном море. Так, только сегодня ночью Минобороны России сообщило об уничтожении десяти безэкипажных катеров, которые пытались атаковать Крым.

Милена Костерева