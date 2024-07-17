Поставки вооружений помешали контролю

Китай отказывается от продолжения консультаций с США по контролю над вооружениями. Об этом в среду сообщили в МИД КНР, объяснив решение тем, что США поставляют вооружения сепаратистски настроенному Тайваню и игнорируют протесты китайской стороны. В ведомстве подчеркнули: если США будут уважительно относиться к интересам Китая, то диалог возобновится. Позиция Пекина близка к подходам Москвы: Россия ранее также отказалась от диалога с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, сославшись на конфронтационный курс США и их нежелание учитывать российские интересы, в том числе по Украине. При пересмотре американской стороной своей политики Россия также готова вернуться за стол переговоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

О решении китайской стороны не проводить очередной раунд консультаций с американцами по контролю над вооружениями сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. «В течение последних недель и месяцев, несмотря на решительное противодействие и неоднократные протесты Китая, США продолжали продавать оружие администрации Тайваня и совершали действия, которые серьезно подрывали основные интересы Китая и взаимное доверие между Китаем и США»,— заявил он на брифинге в Пекине. Это, по словам дипломата, создало «политическую атмосферу», совсем не подходящую для продолжения консультаций по контролю над вооружениями.

«Ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на американской стороне,— подчеркнул китайский дипломат.— Китай готов поддерживать связь с США по вопросам международного контроля над вооружениями в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества». Но для этого, как уточнил Линь Цзянь далее, «США должны уважать ключевые интересы Китая и создавать необходимые условия для двустороннего диалога и взаимодействия».

Единственный за последнее время раунд консультаций между Китаем и США по контролю над вооружениями состоялся 6 ноября 2023 года в Вашингтоне. До этого стороны обсуждали эту тематику лишь в 2018 году в Пекине. Длительная пауза была связана как с ухудшением отношений между КНР и США, так и с отсутствием у Пекина интереса к переговорам по этим вопросам.

Китайцы всегда указывали США на колоссальную разницу в ядерных арсеналах двух стран, подчеркивая, что будут готовы обсуждать какие-либо ограничительные и верификационные меры, только когда потенциалы так или иначе сравняются.

То есть либо когда США снизят свои запасы (что они, как напоминают в Пекине, обязаны делать в соответствии с 6-й статьей Договора о нераспространении ядерного оружия), либо когда Китай нарастит свой ядерный потенциал.

По состоянию на 2024 год эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) оценивают арсенал США в 5044 ядерных боеголовки, а Китая — в 500 (см. “Ъ” от 17 июня). При этом КНР, как считают эксперты, сейчас находится в процессе значительной модернизации и расширения своего ядерного потенциала. Ожидается, что ядерные запасы Пекина продолжат расти в предстоящее десятилетие и, по некоторым прогнозам, за этот период Китай может потенциально развернуть по меньшей мере столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько есть у России (5580) или США. Китайские власти при этом не раскрывают размер своего ядерного арсенала.

США же так сильно хотели вовлечь Китай в диалог по стратегической стабильности, что в июне 2020 года даже расставили китайские флажки наряду с российскими и своими на переговорах в Вене, хоть заранее было точно известно, что делегация КНР на них не явится. При этом США на протяжении длительного времени просили Россию убедить Китай присоединиться к российско-американским консультациям по контролю над вооружениями, но Москва категорически отказывалась давить на Пекин.

В ноябре 2023 года представители двух сторон все же встретились. Делегацию США возглавляла помощник госсекретаря Мэллори Стюарт, а делегацию Китая — директор мидовского департамента Сунь Сяобо. Американцы тогда передали китайцам документ, где были перечислены области, в которых стороны могли бы взаимодействовать «для управления кризисами и снижения рисков».

Среди прочего США были заинтересованы в большей транспарентности со стороны Китая в ядерной сфере (в том числе в отношении своего арсенала, ядерной доктрины и оборонного бюджета).

Обсудить свои предложения в деталях американцы надеялись на второй встрече, но китайцы долгое время не соглашались на нее, а теперь и вовсе дали понять, что пока не заинтересованы в продолжении диалога.

Ранее в МИД КНР не раз заявляли, что «тайваньский вопрос является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях». Сотрудничество США и сепаратистски настроенной администрации острова — в том числе в военно-технической сфере — один из самых серьезных раздражителей в отношениях Вашингтона и Пекина. Власти США неоднократно заверяли, что признают Тайвань китайской провинцией, но от поставок вооружений ей, вопреки протестам Пекина, не отказываются. За последние месяцы власти Китая ввели санкции в отношении ряда крупнейших американских компаний и их глав из-за поставок вооружения Тайваню.

Отказавшись от продолжения диалога с США по контролю над вооружениями из-за конфликта вокруг Тайваня, Китай, можно сказать, «отзеркалил» позицию России.

Напомним, в прошлом году власти США предложили РФ без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах возобновить диалог по тематике стратегической стабильности и снижению ядерных рисков (он был прерван в феврале 2022 года по инициативе Вашингтона на фоне российской военной операции на Украине). Заявленной целью была выработка договоренностей на смену истекающему в 2026 году Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Россия отвергла это предложение, потребовав, чтобы США сначала отказались от планов нанести ей «стратегическое поражение» и были готовы начать работу над устранением причин нынешней острой конфронтации между ними, в том числе по Украине. Пока США такой готовности не демонстрировали.

Елена Черненко