Поставки вооружений помешали контролю
Китай отказался обсуждать с США снижение ядерных рисков
Китай отказывается от продолжения консультаций с США по контролю над вооружениями. Об этом в среду сообщили в МИД КНР, объяснив решение тем, что США поставляют вооружения сепаратистски настроенному Тайваню и игнорируют протесты китайской стороны. В ведомстве подчеркнули: если США будут уважительно относиться к интересам Китая, то диалог возобновится. Позиция Пекина близка к подходам Москвы: Россия ранее также отказалась от диалога с Вашингтоном в сфере контроля над вооружениями, сославшись на конфронтационный курс США и их нежелание учитывать российские интересы, в том числе по Украине. При пересмотре американской стороной своей политики Россия также готова вернуться за стол переговоров.
Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь
Фото: Анна Раткогло / РИА Новости
О решении китайской стороны не проводить очередной раунд консультаций с американцами по контролю над вооружениями сообщил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. «В течение последних недель и месяцев, несмотря на решительное противодействие и неоднократные протесты Китая, США продолжали продавать оружие администрации Тайваня и совершали действия, которые серьезно подрывали основные интересы Китая и взаимное доверие между Китаем и США»,— заявил он на брифинге в Пекине. Это, по словам дипломата, создало «политическую атмосферу», совсем не подходящую для продолжения консультаций по контролю над вооружениями.
«Ответственность за создавшуюся ситуацию лежит на американской стороне,— подчеркнул китайский дипломат.— Китай готов поддерживать связь с США по вопросам международного контроля над вооружениями в соответствии с принципами взаимного уважения, мирного сосуществования и беспроигрышного сотрудничества». Но для этого, как уточнил Линь Цзянь далее, «США должны уважать ключевые интересы Китая и создавать необходимые условия для двустороннего диалога и взаимодействия».
Единственный за последнее время раунд консультаций между Китаем и США по контролю над вооружениями состоялся 6 ноября 2023 года в Вашингтоне. До этого стороны обсуждали эту тематику лишь в 2018 году в Пекине. Длительная пауза была связана как с ухудшением отношений между КНР и США, так и с отсутствием у Пекина интереса к переговорам по этим вопросам.
Китайцы всегда указывали США на колоссальную разницу в ядерных арсеналах двух стран, подчеркивая, что будут готовы обсуждать какие-либо ограничительные и верификационные меры, только когда потенциалы так или иначе сравняются.
То есть либо когда США снизят свои запасы (что они, как напоминают в Пекине, обязаны делать в соответствии с 6-й статьей Договора о нераспространении ядерного оружия), либо когда Китай нарастит свой ядерный потенциал.
По состоянию на 2024 год эксперты Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI) оценивают арсенал США в 5044 ядерных боеголовки, а Китая — в 500 (см. “Ъ” от 17 июня). При этом КНР, как считают эксперты, сейчас находится в процессе значительной модернизации и расширения своего ядерного потенциала. Ожидается, что ядерные запасы Пекина продолжат расти в предстоящее десятилетие и, по некоторым прогнозам, за этот период Китай может потенциально развернуть по меньшей мере столько же межконтинентальных баллистических ракет, сколько есть у России (5580) или США. Китайские власти при этом не раскрывают размер своего ядерного арсенала.
США же так сильно хотели вовлечь Китай в диалог по стратегической стабильности, что в июне 2020 года даже расставили китайские флажки наряду с российскими и своими на переговорах в Вене, хоть заранее было точно известно, что делегация КНР на них не явится. При этом США на протяжении длительного времени просили Россию убедить Китай присоединиться к российско-американским консультациям по контролю над вооружениями, но Москва категорически отказывалась давить на Пекин.
В ноябре 2023 года представители двух сторон все же встретились. Делегацию США возглавляла помощник госсекретаря Мэллори Стюарт, а делегацию Китая — директор мидовского департамента Сунь Сяобо. Американцы тогда передали китайцам документ, где были перечислены области, в которых стороны могли бы взаимодействовать «для управления кризисами и снижения рисков».
Среди прочего США были заинтересованы в большей транспарентности со стороны Китая в ядерной сфере (в том числе в отношении своего арсенала, ядерной доктрины и оборонного бюджета).
Обсудить свои предложения в деталях американцы надеялись на второй встрече, но китайцы долгое время не соглашались на нее, а теперь и вовсе дали понять, что пока не заинтересованы в продолжении диалога.
Ранее в МИД КНР не раз заявляли, что «тайваньский вопрос является самым важным и чувствительным в китайско-американских отношениях». Сотрудничество США и сепаратистски настроенной администрации острова — в том числе в военно-технической сфере — один из самых серьезных раздражителей в отношениях Вашингтона и Пекина. Власти США неоднократно заверяли, что признают Тайвань китайской провинцией, но от поставок вооружений ей, вопреки протестам Пекина, не отказываются. За последние месяцы власти Китая ввели санкции в отношении ряда крупнейших американских компаний и их глав из-за поставок вооружения Тайваню.
Отказавшись от продолжения диалога с США по контролю над вооружениями из-за конфликта вокруг Тайваня, Китай, можно сказать, «отзеркалил» позицию России.
Напомним, в прошлом году власти США предложили РФ без предусловий и вне зависимости от разногласий в других сферах возобновить диалог по тематике стратегической стабильности и снижению ядерных рисков (он был прерван в феврале 2022 года по инициативе Вашингтона на фоне российской военной операции на Украине). Заявленной целью была выработка договоренностей на смену истекающему в 2026 году Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Россия отвергла это предложение, потребовав, чтобы США сначала отказались от планов нанести ей «стратегическое поражение» и были готовы начать работу над устранением причин нынешней острой конфронтации между ними, в том числе по Украине. Пока США такой готовности не демонстрировали.