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Коммерсантъ FM
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Вашингтон и Пекин бьются за Азию

США и Китай представят альтернативные концепции безопасности на конференции в Сингапуре

В Сингапуре завершается подготовка к конференции по безопасности «Диалог Шангри-Ла», открывающейся 31 мая. Азиатский аналог Мюнхенской конференции, «Диалог Шангри-Ла» этого года станет столкновением двух альтернативных стратегий укрепления международной безопасности, которые представят запланировавшие в Сингапуре свою первую личную встречу главы Минобороны США и Китая Ллойд Остин и Дун Цзюнь. Первый ход в битве за Индо-Тихоокеанский регион сделает китайский министр, который прибывает в Сингапур в среду для переговоров с хозяином форума, новым премьер-министром страны Лоуренсом Вонгом. В свою очередь глава Пентагона после форума отправится в Камбоджу для укрепления сотрудничества в области безопасности со странами АСЕАН.

Вице-премьер Таиланда Правит Вонгсуван, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Вьетнама Фан Ван Джанг (слева направо)

Вице-премьер Таиланда Правит Вонгсуван, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Вьетнама Фан Ван Джанг (слева направо)

Фото: Heng Sinith / AP

Вице-премьер Таиланда Правит Вонгсуван, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Вьетнама Фан Ван Джанг (слева направо)

Фото: Heng Sinith / AP

Крупнейший в Индо-Тихоокеанском регионе ежегодный форум по безопасности «Диалог Шангри-Ла», в котором с 31 мая по 2 июня примут участие главы оборонных ведомств и руководители спецслужб десятков государств мира, включая США, Китай и страны ЕС, будет проходить, как и год назад, в условиях сразу нескольких международных кризисов и конфликтов.

Несмотря на все тот же неблагоприятный внешний фон, определяемый эскалацией вокруг Украины, Тайваня, Северной Кореи, территориальными спорами в Азии, а также отсутствием признаков нормализации в отношениях США и Китая, форум этого года будет заметно отличаться от конференции годичной давности, на которой глава Минобороны США Ллойд Остин так и не встретился со своим китайским коллегой Ли Шанфу.

В течение прошедшего после конференции года председатель КНР Си Цзиньпин был переизбран на новый срок, а кресло главы китайского оборонного ведомства занял Дун Цзюнь. В отличие от своего предшественника Ли Шанфу, находившегося под американскими санкциями и ни разу не контактировавшего с главой Пентагона вплоть до своей неожиданной отставки, Дун Цзюнь 16 апреля уже провел разговор с Ллойдом Остином по видеосвязи.

На сей раз, как заявили в пресс-службе Пентагона, в Сингапуре Ллойд Остин планирует провести двусторонние встречи с коллегами из стран Индо-Тихоокеанского региона, а также с министром обороны КНР адмиралом Дун Цзюнем.

В Вашингтоне рассчитывают, что очные консультации глав оборонных ведомств США и Китая станут продолжением их недавнего общения по видеосвязи. В Пекине встречу Ллойда Остина и Дун Цзюня пока не подтвердили, однако нет никаких признаков того, что китайская сторона на этот раз будет возражать.

Глава Минобороны КНР прибывает в Сингапур уже в среду и до начала конференции «Диалог Шангри-Ла» проведет встречи с новым руководством страны, которую 15 мая официально возглавил 51-летний Лоуренс Вонг. Он сменил правившего 20 лет Ли Сянь Луна, сына первого премьера и архитектора современного Сингапура Ли Куан Ю.

Одна из непростых задач правительства Лоуренса Вонга — поиск баланса в отношениях с мировыми державами в условиях нарастающей геополитической турбулентности.

Сингапур стал единственной страной Юго-Восточной Азии, которая присоединилась к санкциям против России после начала спецоперации. Однако при этом Ли Сянь Лун неоднократно заявлял, что выбор какой-либо из сторон в конфликте мировых держав губителен для каждой из стран Юго-Восточной Азии, а также для АСЕАН как регионального блока.

C одной стороны, в политике безопасности и обороны Сингапур ориентируется на сотрудничество со странами Запада. С другой — влияние «китайского фактора» на его политику все более ощутимо, учитывая, что в последние годы в регионе происходило опережающее развитие Китая, занявшего позицию главного делового партнера стран Юго-Восточной Азии.

Накануне конференции «Диалог Шангри-Ла» Пекин заработал важные политические очки в битве за Азию.

В Сеуле прошел первый с 2019 года трехсторонний саммит, в котором приняли участие премьер-министр Японии Фумио Кисида, президент Южной Кореи Юн Сок Ёль и глава правительства КНР Ли Цян (см. «Ъ-Онлайн» от 27 мая). Встреча состоялась уже после того, как в прошлом году на саммите в Вашингтоне был создан трехсторонний альянс США—Япония—Южная Корея. Таким образом, Пекин продемонстрировал, что даже ведущие союзники США в Азии не могут позволить себе полностью включиться в политику сдерживания Китая, которой следуют США.

Это не может не стать сигналом и для принимающего форум «Диалог Шангри-Ла» Сингапура и его нового премьера. Таким образом, дебютирующий в Сингапуре новый глава Минобороны КНР Дун Цзюнь, который в своем выступлении представит обновленную китайскую концепцию глобальной безопасности, вполне может рассчитывать на понимание со стороны значительной части Азии.

С речью выступит и Ллойд Остин. В ходе визита в Сингапур глава Минобороны США также встретится с Лоуренсом Вонгом, будет председательствовать на совещании министров обороны ряда стран Юго-Восточной Азии, примет участие в трехсторонней встрече глав оборонных ведомств США, Японии и Кореи, а также проведет несколько двусторонних переговоров.

Уже после конференции в Сингапуре 4 июня Ллойд Остин посетит с официальным визитом Камбоджу. Как сообщила газета Khmer Times со ссылкой на МИД Камбоджи, целью визита Ллойда Остина станут переговоры, направленные на укрепление сотрудничества и налаживание контактов между Камбоджей и США, а также между США и странами АСЕАН.

Одним из ключевых вопросов конференции «Диалог Шангри-Ла» станет отношение к конфликту на Украине.

Как и в прошлом году, Россия приглашение на форум в Сингапуре не получила. При этом «Диалог Шангри-Ла» будет предшествовать намеченному на середину июня форуму в Швейцарии по так называемой формуле мира Киева, в котором Москва также не участвует. Это означает, что западные союзники предпримут новые попытки развернуть Азию в сторону поддержки Украины.

Об этом заявил еще один дебютант форума в Сингапуре министр обороны Великобритании Грант Шаппс. «Я направлюсь на конференцию по безопасности в Сингапуре с ясным сообщением, что, если наши партнеры в Индо-Тихоокеанском регионе не обратят внимание на незаконное вторжение в Европе, это будет иметь последствия для международной безопасности везде. Поэтому я предложу расширить наше военное партнерство со странами в Индо-Тихоокеанском регионе»,— сообщил Грант Шаппс.

США подтягивают Японию к альянсу AUKUS

По словам главы Минобороны Британии, Лондону необходимо не только больше союзников и партнеров, но и чтобы они «были более привержены» обеспечению безопасности. Примерами такого сотрудничества господин Шаппс называет трехстороннее военное партнерство AUKUS между Великобританией, США и Австралией, а также совместную разработку Британией, Италией и Японией истребителя нового поколения.

Сергей Строкань

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