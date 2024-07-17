Промышленные производители в июне снизили цены на 1,5% к маю

Цены российских производителей промышленных товаров снизились на 1,5% в июне по сравнению с маем, сообщил Росстат. С начала года цены выросли на 3,8%. В июне 2023 года цены к маю не росли, а по сравнению с декабрем 2022-го увеличивались на 8,9%.

В добыче полезных ископаемых цены снизились на 6,3%. Подешевели янтарь (23,7%), концентраты медные (18,2%), концентраты никелевые (11,3%), нефть обезвоженная, обессоленная и стабилизированная (10,3%). На алмазы технические, необработанные, распиленные, расколотые или грубо обработанные цены выросли на 16,7%, на концентраты серебряные — на 14%.

В обрабатывающих производствах цены в целом выросли на 0,4%. Снизилась стоимость вспомогательного оборудования для использования вместе с паровыми котлами (11,4%), решеток, сеток и ограждений из проволоки из черных металлов (9,9%). Подорожали резервуары, цистерны и аналогичные емкости из металлов (15,3%).

В производстве пищевых продуктов выросли цены на премиксы (32,4%), консервы из печени трески (28,2%), крупу из пшеницы прочую (9,6%), масло рапсовое и его фракции (8,4%), муку пшеничную (6,2%). Подешевели овощи резаные, расфасованные в пакеты (14,7%, кроме картофеля), пресервы рыбные (9,9%), меласса свекловичная (9,4%).

С 9 по 15 июля недельная инфляция в России снизилась до 0,11% после 0,27% неделей ранее. В годовом выражении темпы роста цен замедлились до 9,19% с 9,25%. С начала месяца инфляция к 15 июля составила 0,88%, с начала года — 4,79%.

Об инфляции и ее влиянии на денежно-кредитную политику — в публикации «Ъ» «Банк России призывает потерпеть».

Леонид Уварчев