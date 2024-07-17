Банк России призывает потерпеть

Банк России опубликовал вчера несколько документов, в которых указывает на необходимость дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и сохранения ее такой на более продолжительный, чем полагал регулятор в апреле 2024 года, период. Это необходимо для прекращения разгона зарплат на рынке труда при одновременной поддержке увеличения накоплений для финансирования сбалансированного с точки зрения предложения роста экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В июне рост потребительских цен несколько замедлился, но остается выше, чем в первом квартале 2024 года, говорится в свежем аналитическом комментарии ЦБ об инфляции. С поправкой на сезонность в годовом выражении месячный прирост цен снизился до 9,3% (в мае — 10,7%), что значительно выше значений января—апреля (по сравнению с апрелем рост цен усилился почти вдвое), оценил регулятор. В то же время трендовая инфляция, рассчитанная аналитиками банка на пятилетнем временном интервале, повысилась в июне до 7,65% с 7,46% в мае 2024 года. «Такие оценки указывают на повышенное инфляционное давление на среднесрочном горизонте, с учетом вторичных эффектов от произошедших инфляционных шоков,— отмечают авторы расчетов.— Для перехода к устойчивому процессу дезинфляции может потребоваться дополнительное ужесточение денежно-кредитных условий». «Необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в течение более продолжительного времени, чем прогнозировалось в апреле»,— вторят им авторы аналитического комментария.

Основной проинфляционный фактор — спрос, который расширяется быстрее предложения, настаивают в ЦБ.

В свежем бюллетене «О чем говорят тренды» аналитики департамента исследований и прогнозирования (ДИП) регулятора добавляют, что к неудовлетворенному спросу добавились ожидания роста издержек на доставку импортных товаров в Россию, которые лишь частично компенсирует укрепление рубля. «В результате рост потребительских цен на товары и услуги, сильно зависящие от валютного курса, не ослаб, а усилился. Это означает, что увеличился вклад факторов предложения в повышенную динамику цен»,— фиксируют они.

Авторы бюллетеня отмечают, что структурные сдвиги в экономике пока трудно поддаются численной оценке и даже описанию. Впрочем, уже можно констатировать, что она стала более закрытой для внешнего мира в отношении как потоков товаров и услуг, так и финансов и одновременно более зависима от бюджетных стимулов и внутреннего производства. Государство и импортозамещение создают дополнительную нагрузку на производства, что увеличивает спрос на труд и инвестиции. Это приводит к увеличению уровня потенциального ВВП и темпов его роста. Но для поддержания перестройки нужно больше финансирования и, соответственно, сбережений, что, в свою очередь, требует более привлекательных ставок по депозитам и более высокой нейтральной процентной ставки, которая будет балансировать сбережения и инвестиции, обеспечивая ценовую стабильность при потенциальном росте ВВП. «Экономика готовится перестроиться на траекторию сбалансированного роста, но на рынке труда это скажется не сразу. Поэтому перегрев в экономике, скорее всего, будет уходить постепенно»,— заключают они.

Пока же, отмечают в ДИП, спрос на труд достиг исторического пика и продолжает расти при неоднородной картине по отраслям, возможности же расширения предложения труда ограничены негативными демографическими тенденциями.

Это заставляет зарплаты расти быстрее производительности и несет дополнительные инфляционные риски. Длительная жесткая денежно-кредитная политика «может способствовать» охлаждению спроса на труд. Это сбалансирует ситуацию в экономике и на рынке труда с учетом длительного времени, которое требуется для подстройки предложения товаров и услуг на рынке через инвестиции в новое оборудование и технологии, полагают в ДИП ЦБ.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 26 июля.

Артем Чугунов