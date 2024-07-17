Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 9,21%

С 9 по 15 июля недельная инфляция в России снизилась до 0,11% после 0,27% неделей ранее. В годовом выражении темпы роста цен замедлились до 9,19% с 9,25%. С начала месяца инфляция к 15 июля составила 0,88%, с начала года — 4,79%.

Как следует из обзора Минэкономики, в сегменте продовольственных товаров инфляция снизилась до 0,05%. Увеличились цены на капусту (+2,9%), помидоры (+1,6%), яблоки (+0,7), сахар-песок, ржаной хлеб, овощные консервы (+0,4%), сообщил Росстат. Тем временем подешевели куриные яйца (–0,7%), морковь (–1,8%), огурцы (–1,5%), свекла (–4%).

В сегменте непродовольственных товаров рост цен замедлился до 0,12%. На 0,2% подорожали некоторые медикаменты, включая метамизол натрия, при этом подешевели валидол (–0,5%), левомеколь (–0,3%). Cтоимость бензина увеличилась на 0,5%, дизельного топлива — на 0,2%.

Инфляция в части туристических и бытовых услуг снизилась до 0,22%, поскольку рост цен на авиабилеты на внутренние рейсы замедлился до 0,92%. Стоимость авиаперелета экономклассом за неделю увеличилась на 0,9%. В среднем по России на 0,3% выросли тарифы на отопление и водоснабжение.

Целевой уровень инфляции — 4%. Как сообщал Центробанк, темпы роста потребительских цен в с начала мая по конец июня существенно повысились. В связи с этим регулятор предупредил об ужесточении денежно-кредитной политики во втором полугодии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Банк России призывает потерпеть».

Лусине Баласян