Верховный суд приветствует упрощение процедур

Совет федерации в среду назначил председателя третьего судебного состава коллегии Верховного суда РФ (ВС) по экономическим спорам Юрия Иваненко на должность зампреда ВС — председателя экономколлегии. Такое решение сенаторы приняли единогласно. Назначение на должность судьи ВС получил заместитель председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции Алексей Карлин — он будет работать в коллегии по уголовным делам. Спикер СФ Валентина Матвиенко порадовалась тому, что прокурорами и судьями назначают работников из регионов. «Люди на местах должны иметь социальный лифт»,— заявила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрия Иваненко назначен заместителем председателя Верховного суда РФ — председателем Судебной коллегии по экономическим спорам ВС

Фото: @sovfedofficial Юрия Иваненко назначен заместителем председателя Верховного суда РФ — председателем Судебной коллегии по экономическим спорам ВС

Фото: @sovfedofficial

Поддержать кандидатуры представленных к назначению судей в Совет федерации пришла председатель ВС Ирина Подносова. Юрий Иваненко — ее давний соратник, они вместе работали в Ленинградском областном суде; под руководством госпожи Подносовой господин Иваненко строил свою карьеру и в коллегии ВС по экономическим спорам. Алексей Карлин до своего прихода на должность зампредседателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции был зампредом Алтайского краевого суда по уголовным делам. Председатель комитета СФ по конституционному законодательству Андрей Клишас коротко представил обоих кандидатов, рекомендовав их к назначению. У сенаторов возражений не нашлось, но некоторые вопросы возникли.

Дела о банкротстве создают большую нагрузку на судебную систему — недавно законодатели даже одобрили разработанные ВС поправки, которые призваны частично эту проблему решить, вспомнил первый зампред комитета по экономической политике Алексей Синицын. Сохранилась ли проблема, интересовался он.

Действительно, прошлый год принес резкий рост числа дел о банкротстве, подтвердил Юрий Иваненко. Суды за 2023 год рассмотрели 337 тыс. таких дел, а в рамках этих дел судам пришлось дополнительно рассматривать 2,6 млн отдельных споров.

Вступившие в мае в силу поправки позволяют разрешать примерно половину таких споров в упрощенной процедуре — без проведения судами заседания и вызова сторон. Суды уже начали это делать, но пока есть к чему стремиться, дал понять будущий председатель экономколлегии: «Надеемся, что и в дальнейшем расширение возможности упрощения некоторых судебных процедур позволит снизить нагрузку на судей в арбитражных судах».

Большой проблемой для бизнеса и регионов остается неопределенность в вопросах разграничения движимого и недвижимого имущества, сказал сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа и бывший председатель арбитражного суда Александр Евстифеев. На законодательном уровне вопрос, по его словам, решить не удается «ввиду сложности и противоречивости взглядов и предложений». Судебная практика также неоднородна, даже у судей ВС есть разные мнения. Планирует ли ВС внести определенность в этот вопрос, выработать единые подходы и дать разъяснения, интересовался сенатор.

У ВС есть правовая позиция относительно этой категории дел, ответил Юрий Иваненко. Проблема, по его словам, в том, что Налоговый кодекс не содержит понятия «недвижимое имущество» применительно к налогообложению.

В итоге различные выводы судов по таким делам объясняются результатами оценки обстоятельств в конкретном деле. ВС продолжает изучать этот вопрос, добавил кандидат.

Зампреда комитета по конституционному законодательству Максима Кавджарадзе интересовало, какие категории дел следует считать основными для экономической коллегии. Это дела, которые повторяются из года в год, охотно объяснил будущий председатель коллегии: по статистике лидируют гражданские споры о неисполнении договоров (арбитражные суды рассмотрели более миллиона таких споров за 2023 год), административные споры, а также дела о банкротстве, которые в прошлом году составили 19% от объема всех дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Совет федерации назначил Алексея Карлина на должность судьи Верховного суда РФ

Фото: @sovfedofficial Совет федерации назначил Алексея Карлина на должность судьи Верховного суда РФ

Фото: @sovfedofficial

Больше вопросов об экономических спорах у сенаторов не было, и на трибуну пригласили Алексея Карлина. Растет ли число дел с участием присяжных и, если да, не возникает ли с этим проблем, интересовался первый зампред комитета по конституционному законодательству Владимир Полетаев. Растет, охотно признался судья Карлин: за последние пять лет число обвиняемых, представших перед присяжными, выросло более чем в два раза.

Проблема — в низкой явке присяжных, поэтому суды сейчас готовят предложения по усовершенствованию системы выплаты компенсаций присяжным, а также об отмене запрета на привлечение в качестве присяжного чаще, чем раз в год.

Сенатор от Тувы Людмила Нарусова выразила обеспокоенность практикой назначения лингвистической экспертизы по уголовным делам: в последнее время, если следователь не удовлетворен результатами такой экспертизы, он просто запрашивает повторную, причем иногда у людей, даже не имеющих необходимой квалификации, и суды нередко кладут эти материалы в основу обвинения. Меры уже приняты, успокоил ее судья: в прошлом году было принято постановление правительства, которым был упорядочен этот вопрос, и сейчас лингвистическую экспертизу можно заказывать только в государственных учреждениях.

Сенатор от Алтайского края Наталья Кувшинова вопросов задавать не стала, а лишь выразила глубокую радость по поводу того, что Алексей Карлин — уроженец Алтайского края, начинавший свою судейскую карьеру в этом регионе. Можно только приветствовать, когда прокурорами и судьями назначают людей из регионов, согласилась Валентина Матвиенко. «Это очень хорошая практика и вы ее, пожалуйста, продолжайте»,— напутствовала она. Сенаторы продолжили немедленно и единогласно поддержали одну за другой обе кандидатуры.

Анастасия Корня