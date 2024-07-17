Педро — не первый

Президент Королевской испанской федерации футбола (RFEF) Педро Роча отстранен от должности, дисквалифицирован на два года и оштрафован на €33 тыс. Такое решение принял Административный трибунал по спорту (TAD) Испании. Дисквалификация господина Рочи случилась всего через пару дней после того, как сборная Испании стала чемпионом Европы. Свой пост Педро Роча занял лишь в апреле этого года, сменив на нем Луиса Рубиалеса. Интересно, что того уволили вскоре после того, как сборная Испании, в том случае женская, выиграла чемпионат мира. Иными словами, в Испании складывается примечательная тенденция — за громким успехом футбольной сборной немедленно следует увольнение руководителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опубликовавший видеозапись с песней расистского содержания полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) уже принес извинения и заявил, что на самом деле он против дискриминации в любой ее форме

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Wolfgang Rattay / Reuters Опубликовавший видеозапись с песней расистского содержания полузащитник сборной Аргентины Энцо Фернандес (слева) уже принес извинения и заявил, что на самом деле он против дискриминации в любой ее форме

Фото: REUTERS/Wolfgang Rattay, Wolfgang Rattay / Reuters

В минувшее воскресенье глава Королевской испанской федерации футбола Педро Роча наверняка был одним из самых счастливых людей на планете. Еще бы, ведь сборная Испании только что выиграла чемпионат Европы, и господин Роча получил возможность поднять над головой чемпионский кубок. Для человека, который только в апреле встал у руля RFEF, это, без сомнения, был самый яркий момент в карьере. Но, как это нередко случается, радость быстро сменилась разочарованием. Неприятности подстерегали Педро Рочу на родине. Административный трибунал по спорту Испании принял решение отстранить господина Рочу от любой спортивной деятельности на два года, а также оштрафовал его на €33 тыс.

Решение TAD на самом деле оказалось куда более мягким, чем ожидалось. Ведь судья-следователь, назначенный по делу господина Рочи TAD, ранее рекомендовал отстранить его от спортивной деятельности вообще на шесть лет. Отметим, что дело было открыто по обращению руководителя Национального центра подготовки футбольных тренеров Мигеля Галана. Господину Роче вменялись в вину несколько эпизодов грубых нарушений правил. Все они так или иначе подразумевали превышение главой RFEF своих полномочий.

В частности, речь шла о том, что Педро Роча незаконно уволил генерального секретаря RFEF Андреу Кампса, а также в превышение своих полномочий расторг контракт с независимым юридическим советником Томасом Гонсалесом Куэто.

Плюс Педро Рочу обвинили в том, что он нарушил процедуры при утверждении бюджета структуры, повышении своей зарплаты и, что сейчас звучит особенно странно, продлении контракта с главным тренером сборной Испании Луисом де ла Фуэнте. Отметим, что последний после победы на чемпионате Европы вполне может сам диктовать RFEF условия.

Само по себе отстранение испанского футбольного функционера от работы, тем более что у него все еще есть возможность опротестовать решение о наказании, не стало бы заметной новостью за пределами Испании, если бы не наметившаяся весьма занимательная тенденция. Сводится она к тому, что стоит какой-то сборной Испании достичь громкого успеха, как тут же следует увольнение президента RFEF.

Педро Роча, как уже было сказано, стал главой RFEF в апреле, сменив Луиса Рубиалеса (на первых порах господин Роча являлся исполняющим обязанности главы федерации, но позже был утвержден на постоянной основе), который тоже лишился работы вскоре после того, как женская сборная Испании в 2023 году выиграла чемпионат мира. На церемонии награждения чемпионок господин Рубиалес в порыве чувств поцеловал в губы капитана испанской команды Дженнифер Эрмосо. Она поначалу прокомментировала случившееся именно как «проявление симпатии», но после того как западные СМИ разогнали тему, заявила, что действия президента RFEF ей не понравились, и даже подала на него заявление в испанскую прокуратуру. Кончилось все тем, что Луис Рубиалес был вынужден подать в отставку, его деятельность на посту президента RFEF была подвергнута тщательной проверке, в результате которой появились основания для предъявления обвинений коррупционного характера. Решение по делу Рубиалеса еще не вынесено.

Как уже было сказано, у Педро Рочи еще есть время для подачи апелляции. Однако его совсем немного: уже осенью должны состояться очередные выборы президента RFEF.

Если до той поры Педро Роче не удастся добиться пересмотра решения о дисквалификации, то выборы главы федерации придется для соблюдения процессуальных норм (сроки выдвижения и регистрации кандидатов и т.д.) перенести на более поздний срок. А главой федерации останется ее вице-президент Мария де лос Анхелес Гарсия Чавес. Ей 37 лет, она играла в женских командах на полупрофессиональном уровне, а пост вице-президента RFEF получила как представитель любительского футбола и, вероятно, благодаря гендерной квоте.

Александр Петров