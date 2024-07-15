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Переоткрытие Испании

Сборная страны спустя 12 лет вернула себе главный континентальный титул

Чемпионат Европы, который завершился в воскресенье редким по яркости триумфом сборной Испании, обыгравшей в берлинском финале — 2:1 — английскую команду, стал помимо всего прочего хорошим поводом убедиться, насколько быстро все меняется в современном футболе. За 12 лет, разделивших третью и четвертую испанские победы на континентальном первенстве, в нем успели произойти почти тектонические сдвиги.

Сборной Испании, в составе которой на чемпионате Европы блистали Ламин Ямаль (сверху), Нико Уильямс (№17) и другие юные звезды, предрекают светлое будущее

Сборной Испании, в составе которой на чемпионате Европы блистали Ламин Ямаль (сверху), Нико Уильямс (№17) и другие юные звезды, предрекают светлое будущее

Фото: Crystal Pix / MB Media / Getty Images

Сборной Испании, в составе которой на чемпионате Европы блистали Ламин Ямаль (сверху), Нико Уильямс (№17) и другие юные звезды, предрекают светлое будущее

Фото: Crystal Pix / MB Media / Getty Images

После нынешнего чемпионата Европы, конечно, велик был соблазн заглянуть в будущее, для испанской команды вроде бы не менее светлое, чем настоящее — то, что с карнавалом посреди огромного берлинского стадиона, с рыдающими по соседству английскими футболистами, которые, сравняв счет во втором тайме, напрасно думали, что обманули судьбу, что все перевернули, со шлейфом из семи побед в семи матчах турнира, придающих добытому золоту особенный блеск, особенную, что ли, пробу. По убедительности этот ее марш был ведь практически уникальным. И удивительно будет, если испанцы не повторят его. Потому что все видели, как играет парочка, соорудившая первый гол в финале — Ламин Ямаль и Нико Уильямс: одному 17 исполнилось накануне матча, другому чуть раньше, тоже под занавес первенства, стукнуло 22. Потому что Родри, которому не довелось из-за травмы выйти на второй тайм матча с англичанами, но которому все равно достался приз лучшему игроку чемпионата,— 28, возраст расцвета. Потому что в принципе в этой испанской основе за редкими исключениями — такими как Хесус Навас, Начо — нет никого, кто походил бы на ветерана, готового вот-вот уйти на покой. Всем героям — Ямалю, Уильямсу, Родри, Дани Ольмо, Марку Кукурелье, Педри, Робену Ле Норману, Унаи Симону — еще играть и играть.

Сборная Испании прошла тест на непобедимость

Потому что для придания ощущениям достоверности можно было составить не такой уж короткий список тех испанских игроков, кто остался по разным причинам вне немецкой заявки, хотя вполне мог в ней очутиться и как минимум не принести никакого вреда. А в нем 21-летние Ансу Фати и Йереми Пино, 20-летний Алехандро Бальде, 19-летний Гави, 17-летний Пау Кубарси.

Но, как ни странно, не менее занятным и полезным после испанского взлета был и взгляд в прошлое, совсем свежее. Сборная Испании в Берлине завоевала свой четвертый континентальный титул. А третий ей достался в 2012 году, после того как в киевском финале чемпионата, который принимали Украина с Польшей, она разнесла итальянцев со счетом 4:0.

12 лет — это на самом деле маленький срок, но в него вместилось столько всего, что сейчас кажется, будто речь идет о какой-то доисторической эпохе.

С тремя разрешенными заменами вместо уже привычных пяти (при еще одной, предусмотренной под овертайм), как сейчас. С робкими пока жалобами на загруженный календарь, который будет, несмотря на них, становиться только плотнее, пока не превратится в такой, что FIFPro, международный футбольный профсоюз, констатирует, не боясь упреков в передергивании, что иногда ведущие футболисты оказываются лишены не то что полноценного отпуска, а даже его подобия, а цитаты звезд с признаниями насчет полного морального и физического опустошения выделят в отдельную рубрику на его сайте. С 16 участниками европейского первенства вместо 24 и шестью матчами для финалистов вместо семи: расширение формата произойдет уже в 2016 году. С восторгом известных тренеров, работавших над составлением традиционного технического отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), призванного зафиксировать новые тренды, по поводу введения должности «дополнительного» арбитра, который должен приходить на помощь рефери и двум боковым в сложных ситуациях внутри штрафной. Оно подается чуть ли не как революция: ошибок и спорных моментов меньше, чем на предыдущих чемпионатах. Авторы документа еще не догадываются, что это не революция, а так, мелочь, что проведенный через некоторое время в Нидерландах эксперимент с использованием на матчах системы видеоповторов признают удачным, что к 2024 году без VAR футбол высокого уровня уже будет немыслимо представить, а испанский выигрыш у англичан многие издания с удовольствием проиллюстрируют сгенерированной им картинкой. Решающий эпизод финала в его концовке, при 1:1. Марк Кукурелья слева отдает передачу в штрафную, на которую бросается, опережая Марка Гехи, Микель Оярсабаль.

И после того как мяч оказывается в сетке, у тех, кто переживает за англичан, молнией в голове мелькает спасительная мысль: жутко же похоже на вне игры.

Но нет, прочерченная VAR линия четко показывает, что колено партнера Гехи Джона Стоунса на полсантиметра ближе к лицевой. Придраться не к чему.

А занимательнее всего изучать ту часть, что посвящена тактике.

Это сплошной гимн испанскому футболу, который весь мир уже знает как tiki-taka, его принципам — владению мячом, отказу ради него от амплуа чистого форварда, перепасовке. И все понятно. С этим стилем, лишь слегка корректируя его, испанцы уверенно взяли уже третье подряд — после тех, что принесли им чемпионат Европы 2008 года и чемпионат мира 2010-го — ценное звание. Абсолютное доминирование, вызывающее зависть, стремление следовать за флагманом, подражать ему, не надеясь, впрочем, что удастся быстро сломать гегемонию. Состав же стабильный, а его ключевые персонажи — Хави, Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас, Жорди Альба — в самом соку. Им выигрывать и выигрывать.

Фотогалерея

Финал Евро-2024

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Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией

Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией

Фото: Michael Regan - UEFA / UEFA / Getty Images

Испанские болельщики в цветах национальной сборной

Испанские болельщики в цветах национальной сборной

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Фанаты сборной Англии

Фанаты сборной Англии

Фото: Reuters / Lee Smith

На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов

На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Выступление танцоров перед началом матча

Выступление танцоров перед началом матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire»

Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией

Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией

Фото: Reuters / Lee Smith

Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа)

Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа)

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу

Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча

Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа)

Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке

Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке

Фото: Frank Augstein / AP

Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева)

Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева)

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой

Фото: Reuters / Lee Smith

Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте

Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Борьба за мяч в штрафной

Борьба за мяч в штрафной

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча

Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс

Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев

Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев

Фото: Martin Meissner / AP

Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт

Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча

Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол

Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол

Фото: Reuters / Lee Smith

Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом)

Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля

Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии

Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии

Фото: Manu Fernandez / AP

Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии

Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча

Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Испанские футболисты празднуют чемпионство

Испанские футболисты празднуют чемпионство

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024

Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале

Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками

Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы

Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы

Фото: Frank Augstein / AP

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы

Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы

Фото: Manu Fernandez / AP

Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте

Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте

Фото: Matthias Schrader / AP

Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной

Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро

17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании

Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании

Фото: Reuters / Axel Schmidt

Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот

Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

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Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией

Фото: Michael Regan - UEFA / UEFA / Getty Images

Испанские болельщики в цветах национальной сборной

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Фанаты сборной Англии

Фото: Reuters / Lee Smith

На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Выступление танцоров перед началом матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire»

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach

Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией

Фото: Reuters / Lee Smith

Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа)

Фото: Reuters / Annegret Hilse

Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой

Фото: Martin Meissner / AP

Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке

Фото: Frank Augstein / AP

Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева)

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой

Фото: Reuters / Lee Smith

Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Борьба за мяч в штрафной

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча

Фото: Reuters / Wolfgang Rattay

Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев

Фото: Martin Meissner / AP

Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт

Фото: Reuters / Lisi Niesner

Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча

Фото: Reuters / Lee Smith

Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол

Фото: Reuters / Lee Smith

Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом)

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии

Фото: Manu Fernandez / AP

Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча

Фото: Andreea Alexandru / AP

Испанские футболисты празднуют чемпионство

Фото: Reuters / Angelika Warmuth

Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы

Фото: Frank Augstein / AP

Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы

Фото: Manu Fernandez / AP

Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте

Фото: Matthias Schrader / AP

Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной

Фото: Angelika Warmuth / Reuters

17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро

Фото: Thanassis Stavrakis / AP

Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании

Фото: Reuters / Axel Schmidt

Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Смотреть

Эти матерые специалисты, уверенные в собственной прозорливости, еще не догадываются, что через пару лет tiki-taka выдохнется, потеряет актуальность, что из передовых футбольных трендов испанские перепасовку и поклонение размеренному контролю мяча решительно вытеснят прессинг и контрпрессинг, а сама сборная Испании, по инерции храня верность традициям, внезапно примется терпеть на крупных турнирах провал за провалом, вылетая на дальних подступах к золоту и трансформировавшись из трендсеттера в гранда-неудачника. А чтобы вернуть прежний блеск, прежнее обаяние, с ней придется провести, строго говоря, исключительный по смелости эксперимент. Придется окончательно выбросить на помойку все старые идеи и пойти по пути, который выбрали конкуренты. Придется не побояться нанять наставником для осуществления апгрейда после очередного конфуза — на катарском чемпионате мира — вместо Луиса Энрике с его богатой биографией Луиса де ла Фуэнте, про чье существование многие только благодаря этому назначению и узнают.

Придется интегрировать в основу целый отряд не обстрелянных толком, зато дерзких миллениалов.

Тот факт, что этот эксперимент — с виду все-таки на перспективу — принес такой шикарный результат уже в 2024 году, можно принять за чудо, футбольную аномалию, наподобие вынесшей на верхушку европейской иерархии 20 лет назад греков. А можно — за доказательство того, что в жанре, в котором все так зыбко и в котором за 12 лет ландшафт меняется до неузнаваемости, лучше, как ни крути, о будущем не думать, пусть его свет заранее слепит глаза, а жить и наслаждаться настоящим.

Алексей Доспехов

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