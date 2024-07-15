Переоткрытие Испании

Чемпионат Европы, который завершился в воскресенье редким по яркости триумфом сборной Испании, обыгравшей в берлинском финале — 2:1 — английскую команду, стал помимо всего прочего хорошим поводом убедиться, насколько быстро все меняется в современном футболе. За 12 лет, разделивших третью и четвертую испанские победы на континентальном первенстве, в нем успели произойти почти тектонические сдвиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сборной Испании, в составе которой на чемпионате Европы блистали Ламин Ямаль (сверху), Нико Уильямс (№17) и другие юные звезды, предрекают светлое будущее

Фото: Crystal Pix / MB Media / Getty Images Сборной Испании, в составе которой на чемпионате Европы блистали Ламин Ямаль (сверху), Нико Уильямс (№17) и другие юные звезды, предрекают светлое будущее

Фото: Crystal Pix / MB Media / Getty Images

После нынешнего чемпионата Европы, конечно, велик был соблазн заглянуть в будущее, для испанской команды вроде бы не менее светлое, чем настоящее — то, что с карнавалом посреди огромного берлинского стадиона, с рыдающими по соседству английскими футболистами, которые, сравняв счет во втором тайме, напрасно думали, что обманули судьбу, что все перевернули, со шлейфом из семи побед в семи матчах турнира, придающих добытому золоту особенный блеск, особенную, что ли, пробу. По убедительности этот ее марш был ведь практически уникальным. И удивительно будет, если испанцы не повторят его. Потому что все видели, как играет парочка, соорудившая первый гол в финале — Ламин Ямаль и Нико Уильямс: одному 17 исполнилось накануне матча, другому чуть раньше, тоже под занавес первенства, стукнуло 22. Потому что Родри, которому не довелось из-за травмы выйти на второй тайм матча с англичанами, но которому все равно достался приз лучшему игроку чемпионата,— 28, возраст расцвета. Потому что в принципе в этой испанской основе за редкими исключениями — такими как Хесус Навас, Начо — нет никого, кто походил бы на ветерана, готового вот-вот уйти на покой. Всем героям — Ямалю, Уильямсу, Родри, Дани Ольмо, Марку Кукурелье, Педри, Робену Ле Норману, Унаи Симону — еще играть и играть.

Потому что для придания ощущениям достоверности можно было составить не такой уж короткий список тех испанских игроков, кто остался по разным причинам вне немецкой заявки, хотя вполне мог в ней очутиться и как минимум не принести никакого вреда. А в нем 21-летние Ансу Фати и Йереми Пино, 20-летний Алехандро Бальде, 19-летний Гави, 17-летний Пау Кубарси.

Но, как ни странно, не менее занятным и полезным после испанского взлета был и взгляд в прошлое, совсем свежее. Сборная Испании в Берлине завоевала свой четвертый континентальный титул. А третий ей достался в 2012 году, после того как в киевском финале чемпионата, который принимали Украина с Польшей, она разнесла итальянцев со счетом 4:0.

12 лет — это на самом деле маленький срок, но в него вместилось столько всего, что сейчас кажется, будто речь идет о какой-то доисторической эпохе.

С тремя разрешенными заменами вместо уже привычных пяти (при еще одной, предусмотренной под овертайм), как сейчас. С робкими пока жалобами на загруженный календарь, который будет, несмотря на них, становиться только плотнее, пока не превратится в такой, что FIFPro, международный футбольный профсоюз, констатирует, не боясь упреков в передергивании, что иногда ведущие футболисты оказываются лишены не то что полноценного отпуска, а даже его подобия, а цитаты звезд с признаниями насчет полного морального и физического опустошения выделят в отдельную рубрику на его сайте. С 16 участниками европейского первенства вместо 24 и шестью матчами для финалистов вместо семи: расширение формата произойдет уже в 2016 году. С восторгом известных тренеров, работавших над составлением традиционного технического отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), призванного зафиксировать новые тренды, по поводу введения должности «дополнительного» арбитра, который должен приходить на помощь рефери и двум боковым в сложных ситуациях внутри штрафной. Оно подается чуть ли не как революция: ошибок и спорных моментов меньше, чем на предыдущих чемпионатах. Авторы документа еще не догадываются, что это не революция, а так, мелочь, что проведенный через некоторое время в Нидерландах эксперимент с использованием на матчах системы видеоповторов признают удачным, что к 2024 году без VAR футбол высокого уровня уже будет немыслимо представить, а испанский выигрыш у англичан многие издания с удовольствием проиллюстрируют сгенерированной им картинкой. Решающий эпизод финала в его концовке, при 1:1. Марк Кукурелья слева отдает передачу в штрафную, на которую бросается, опережая Марка Гехи, Микель Оярсабаль.

И после того как мяч оказывается в сетке, у тех, кто переживает за англичан, молнией в голове мелькает спасительная мысль: жутко же похоже на вне игры.

Но нет, прочерченная VAR линия четко показывает, что колено партнера Гехи Джона Стоунса на полсантиметра ближе к лицевой. Придраться не к чему.

А занимательнее всего изучать ту часть, что посвящена тактике.

Это сплошной гимн испанскому футболу, который весь мир уже знает как tiki-taka, его принципам — владению мячом, отказу ради него от амплуа чистого форварда, перепасовке. И все понятно. С этим стилем, лишь слегка корректируя его, испанцы уверенно взяли уже третье подряд — после тех, что принесли им чемпионат Европы 2008 года и чемпионат мира 2010-го — ценное звание. Абсолютное доминирование, вызывающее зависть, стремление следовать за флагманом, подражать ему, не надеясь, впрочем, что удастся быстро сломать гегемонию. Состав же стабильный, а его ключевые персонажи — Хави, Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас, Жорди Альба — в самом соку. Им выигрывать и выигрывать.

Фотогалерея Финал Евро-2024 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией Фото: Michael Regan - UEFA / UEFA / Getty Images Испанские болельщики в цветах национальной сборной Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Фанаты сборной Англии Фото: Reuters / Lee Smith На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов Фото: Reuters / Angelika Warmuth Выступление танцоров перед началом матча Фото: Andreea Alexandru / AP Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire» Фото: Reuters / Angelika Warmuth Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией Фото: Reuters / Lee Smith Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа) Фото: Reuters / Annegret Hilse Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа) Фото: Reuters / Angelika Warmuth Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой Фото: Martin Meissner / AP Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке Фото: Frank Augstein / AP Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева) Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой Фото: Reuters / Lee Smith Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте Фото: Reuters / Lisi Niesner Борьба за мяч в штрафной Фото: Reuters / Lisi Niesner Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс Фото: Reuters / Lee Smith Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев Фото: Martin Meissner / AP Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт Фото: Reuters / Lisi Niesner Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча Фото: Reuters / Lee Smith Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол Фото: Reuters / Lee Smith Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом) Фото: Reuters / Angelika Warmuth Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии Фото: Manu Fernandez / AP Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча Фото: Andreea Alexandru / AP Испанские футболисты празднуют чемпионство Фото: Reuters / Angelika Warmuth Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024 Фото: Lisi Niesner / Reuters Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале Фото: Lisi Niesner / Reuters Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы Фото: Frank Augstein / AP Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024 Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы Фото: Manu Fernandez / AP Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте Фото: Matthias Schrader / AP Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной Фото: Angelika Warmuth / Reuters 17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро Фото: Thanassis Stavrakis / AP Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании Фото: Reuters / Axel Schmidt Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот Фото: Liesa Johannssen / Reuters Следующая фотография 1 / 42 Капитан сборной Испании Альваро Мората (в центре) поднимает главный трофей турнира после победы над Англией Фото: Michael Regan - UEFA / UEFA / Getty Images Испанские болельщики в цветах национальной сборной Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Фанаты сборной Англии Фото: Reuters / Lee Smith На церемонии закрытия на поле вынесли полотна в виде маек сборных—финалистов Фото: Reuters / Angelika Warmuth Выступление танцоров перед началом матча Фото: Andreea Alexandru / AP Итальянское электронное трио Meduza, американская поп-рок-группа OneRepublic и немецкая исполнительница Leony на церемонии закрытия исполнили гимн Евро-2024 «Fire» Фото: Reuters / Angelika Warmuth Бывший защитник сборной Италии Джорджо Кьеллини, ставший чемпионом Евро-2020, целует главный трофей турнира — Кубок Анри Делоне — перед началом финального матча Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан Фото: Reuters / Kai Pfaffenbach Принц Уэльский Уильям (второй слева) с сыном Джорджем, президент UEFA Александер Чеферин и король Испании Филипп VI (второй справа) с дочерью Софией Фото: Reuters / Lee Smith Капитан английской сборной Гарри Кейн (в центре) борется за мяч с испанским защитником Эмериком Ляпортом (второй справа) Фото: Reuters / Annegret Hilse Испанский защитник Робен Ле Норман (слева) бьет по мячу Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Канцлер Германии Олаф Шольц (второй слева) перед началом матча Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Английский защитник Джон Стоунз (в центре) лежит на газоне после подката, которым он заблокировал удар испанского полузащитника Нико Уильямса (справа) Фото: Reuters / Angelika Warmuth Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем бьет по мячу головой Фото: Martin Meissner / AP Испанский защитник Марк Кукурелья пытается ударить по мячу в прыжке Фото: Frank Augstein / AP Подача в штрафную испанцев завершается ударом английского полузащитника Фила Фодена (слева) Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Тренер английской сборной Гарет Саутгейт подает мяч для ввода из-за боковой Фото: Reuters / Lee Smith Тренер испанской сборной Луис де ла Фуэнте Фото: Reuters / Lisi Niesner Борьба за мяч в штрафной Фото: Reuters / Lisi Niesner Испанский полузащитник Нико Уильямс (слева), получив передачу на краю штрафной, бьет в дальний от себя угол ворот и забивает гол на 47-й минуте матча Фото: Reuters / Wolfgang Rattay Полузащитник сборной Англии Деклайн Райс Фото: Reuters / Lee Smith Английский голкипер Джордан Пикфорд отражает атаку испанцев Фото: Martin Meissner / AP Нападающий Олли Уоткинс (слева) и испанский защитник Эмерик Ляпорт Фото: Reuters / Lisi Niesner Испанский вратарь Унаи Симон пропускает мяч на 73-й минуте матча Фото: Reuters / Lee Smith Английский полузащитник Коул Палмер (в центре) празднует гол Фото: Reuters / Lee Smith Главный арбитр финального матча — французский судья Франсуа Летексье (в голубом) Фото: Reuters / Angelika Warmuth Английский голкипер Джордан Пикфорд отбивает удар испанского нападающего Ламина Ямаля Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Нападающий Испании Микель Оярсабаль на 86-й минуте матча забивает второй гол в ворота сборной Англии Фото: Manu Fernandez / AP Сборная Испании празднует второй гол в ворота Англии Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Испанец Дани Ольмо (слева) выносит мяч с линии ворот на заключительных минутах матча Фото: Andreea Alexandru / AP Испанские футболисты празднуют чемпионство Фото: Reuters / Angelika Warmuth Слева направо: футболисты английской сборной Букайо Сака, Энтони Гордон, Эрон Рамздейл и тренер Гарет Саутгейт после поражения в финале Евро-2024 Фото: Lisi Niesner / Reuters Английский голкипер Джордан Пикфорд расстроен из-за поражения в финале Фото: Lisi Niesner / Reuters Капитан сборной Испании Альваро Мората радуется победе вместе с болельщиками Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Капитан английской сборной Гарри Кейн проходит мимо Кубка Анри Делоне. Англия во второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы Фото: Frank Augstein / AP Футболист сборной Испании Родри признан лучшим игроком Евро-2024 Фото: Wolfgang Rattay / Reuters Испанские футболисты на церемонии награждения, в руках капитана сборной Альваро Мората — главный трофей чемпионата Европы Фото: Manu Fernandez / AP Испанские футболисты подбрасывают в воздух главного тренера сборной Луиса де ла Фуэнте Фото: Matthias Schrader / AP Испанский король Филипп VI и его дочь София празднуют победу с национальной сборной Фото: Angelika Warmuth / Reuters 17-летний форвард сборной Испании Ламин Ямаль признан лучшим молодым игроком чемпионата. Он стал самым юным футболистом в истории финалов Евро Фото: Thanassis Stavrakis / AP Фейерверки вокруг арены «Олимпиаштадион» в честь победы сборной Испании Фото: Reuters / Axel Schmidt Болельщик Англии залез на столб в фан-зоне у Бранденбургских ворот Фото: Liesa Johannssen / Reuters Смотреть

Эти матерые специалисты, уверенные в собственной прозорливости, еще не догадываются, что через пару лет tiki-taka выдохнется, потеряет актуальность, что из передовых футбольных трендов испанские перепасовку и поклонение размеренному контролю мяча решительно вытеснят прессинг и контрпрессинг, а сама сборная Испании, по инерции храня верность традициям, внезапно примется терпеть на крупных турнирах провал за провалом, вылетая на дальних подступах к золоту и трансформировавшись из трендсеттера в гранда-неудачника. А чтобы вернуть прежний блеск, прежнее обаяние, с ней придется провести, строго говоря, исключительный по смелости эксперимент. Придется окончательно выбросить на помойку все старые идеи и пойти по пути, который выбрали конкуренты. Придется не побояться нанять наставником для осуществления апгрейда после очередного конфуза — на катарском чемпионате мира — вместо Луиса Энрике с его богатой биографией Луиса де ла Фуэнте, про чье существование многие только благодаря этому назначению и узнают.

Придется интегрировать в основу целый отряд не обстрелянных толком, зато дерзких миллениалов.

Тот факт, что этот эксперимент — с виду все-таки на перспективу — принес такой шикарный результат уже в 2024 году, можно принять за чудо, футбольную аномалию, наподобие вынесшей на верхушку европейской иерархии 20 лет назад греков. А можно — за доказательство того, что в жанре, в котором все так зыбко и в котором за 12 лет ландшафт меняется до неузнаваемости, лучше, как ни крути, о будущем не думать, пусть его свет заранее слепит глаза, а жить и наслаждаться настоящим.

Алексей Доспехов