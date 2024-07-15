Переоткрытие Испании
Сборная страны спустя 12 лет вернула себе главный континентальный титул
Чемпионат Европы, который завершился в воскресенье редким по яркости триумфом сборной Испании, обыгравшей в берлинском финале — 2:1 — английскую команду, стал помимо всего прочего хорошим поводом убедиться, насколько быстро все меняется в современном футболе. За 12 лет, разделивших третью и четвертую испанские победы на континентальном первенстве, в нем успели произойти почти тектонические сдвиги.
Сборной Испании, в составе которой на чемпионате Европы блистали Ламин Ямаль (сверху), Нико Уильямс (№17) и другие юные звезды, предрекают светлое будущее
Фото: Crystal Pix / MB Media / Getty Images
После нынешнего чемпионата Европы, конечно, велик был соблазн заглянуть в будущее, для испанской команды вроде бы не менее светлое, чем настоящее — то, что с карнавалом посреди огромного берлинского стадиона, с рыдающими по соседству английскими футболистами, которые, сравняв счет во втором тайме, напрасно думали, что обманули судьбу, что все перевернули, со шлейфом из семи побед в семи матчах турнира, придающих добытому золоту особенный блеск, особенную, что ли, пробу. По убедительности этот ее марш был ведь практически уникальным. И удивительно будет, если испанцы не повторят его. Потому что все видели, как играет парочка, соорудившая первый гол в финале — Ламин Ямаль и Нико Уильямс: одному 17 исполнилось накануне матча, другому чуть раньше, тоже под занавес первенства, стукнуло 22. Потому что Родри, которому не довелось из-за травмы выйти на второй тайм матча с англичанами, но которому все равно достался приз лучшему игроку чемпионата,— 28, возраст расцвета. Потому что в принципе в этой испанской основе за редкими исключениями — такими как Хесус Навас, Начо — нет никого, кто походил бы на ветерана, готового вот-вот уйти на покой. Всем героям — Ямалю, Уильямсу, Родри, Дани Ольмо, Марку Кукурелье, Педри, Робену Ле Норману, Унаи Симону — еще играть и играть.
Потому что для придания ощущениям достоверности можно было составить не такой уж короткий список тех испанских игроков, кто остался по разным причинам вне немецкой заявки, хотя вполне мог в ней очутиться и как минимум не принести никакого вреда. А в нем 21-летние Ансу Фати и Йереми Пино, 20-летний Алехандро Бальде, 19-летний Гави, 17-летний Пау Кубарси.
Но, как ни странно, не менее занятным и полезным после испанского взлета был и взгляд в прошлое, совсем свежее. Сборная Испании в Берлине завоевала свой четвертый континентальный титул. А третий ей достался в 2012 году, после того как в киевском финале чемпионата, который принимали Украина с Польшей, она разнесла итальянцев со счетом 4:0.
12 лет — это на самом деле маленький срок, но в него вместилось столько всего, что сейчас кажется, будто речь идет о какой-то доисторической эпохе.
С тремя разрешенными заменами вместо уже привычных пяти (при еще одной, предусмотренной под овертайм), как сейчас. С робкими пока жалобами на загруженный календарь, который будет, несмотря на них, становиться только плотнее, пока не превратится в такой, что FIFPro, международный футбольный профсоюз, констатирует, не боясь упреков в передергивании, что иногда ведущие футболисты оказываются лишены не то что полноценного отпуска, а даже его подобия, а цитаты звезд с признаниями насчет полного морального и физического опустошения выделят в отдельную рубрику на его сайте. С 16 участниками европейского первенства вместо 24 и шестью матчами для финалистов вместо семи: расширение формата произойдет уже в 2016 году. С восторгом известных тренеров, работавших над составлением традиционного технического отчета Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA), призванного зафиксировать новые тренды, по поводу введения должности «дополнительного» арбитра, который должен приходить на помощь рефери и двум боковым в сложных ситуациях внутри штрафной. Оно подается чуть ли не как революция: ошибок и спорных моментов меньше, чем на предыдущих чемпионатах. Авторы документа еще не догадываются, что это не революция, а так, мелочь, что проведенный через некоторое время в Нидерландах эксперимент с использованием на матчах системы видеоповторов признают удачным, что к 2024 году без VAR футбол высокого уровня уже будет немыслимо представить, а испанский выигрыш у англичан многие издания с удовольствием проиллюстрируют сгенерированной им картинкой. Решающий эпизод финала в его концовке, при 1:1. Марк Кукурелья слева отдает передачу в штрафную, на которую бросается, опережая Марка Гехи, Микель Оярсабаль.
И после того как мяч оказывается в сетке, у тех, кто переживает за англичан, молнией в голове мелькает спасительная мысль: жутко же похоже на вне игры.
Но нет, прочерченная VAR линия четко показывает, что колено партнера Гехи Джона Стоунса на полсантиметра ближе к лицевой. Придраться не к чему.
А занимательнее всего изучать ту часть, что посвящена тактике.
Это сплошной гимн испанскому футболу, который весь мир уже знает как tiki-taka, его принципам — владению мячом, отказу ради него от амплуа чистого форварда, перепасовке. И все понятно. С этим стилем, лишь слегка корректируя его, испанцы уверенно взяли уже третье подряд — после тех, что принесли им чемпионат Европы 2008 года и чемпионат мира 2010-го — ценное звание. Абсолютное доминирование, вызывающее зависть, стремление следовать за флагманом, подражать ему, не надеясь, впрочем, что удастся быстро сломать гегемонию. Состав же стабильный, а его ключевые персонажи — Хави, Андрес Иньеста, Сеск Фабрегас, Жорди Альба — в самом соку. Им выигрывать и выигрывать.
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Финал Евро-2024
Эти матерые специалисты, уверенные в собственной прозорливости, еще не догадываются, что через пару лет tiki-taka выдохнется, потеряет актуальность, что из передовых футбольных трендов испанские перепасовку и поклонение размеренному контролю мяча решительно вытеснят прессинг и контрпрессинг, а сама сборная Испании, по инерции храня верность традициям, внезапно примется терпеть на крупных турнирах провал за провалом, вылетая на дальних подступах к золоту и трансформировавшись из трендсеттера в гранда-неудачника. А чтобы вернуть прежний блеск, прежнее обаяние, с ней придется провести, строго говоря, исключительный по смелости эксперимент. Придется окончательно выбросить на помойку все старые идеи и пойти по пути, который выбрали конкуренты. Придется не побояться нанять наставником для осуществления апгрейда после очередного конфуза — на катарском чемпионате мира — вместо Луиса Энрике с его богатой биографией Луиса де ла Фуэнте, про чье существование многие только благодаря этому назначению и узнают.
Придется интегрировать в основу целый отряд не обстрелянных толком, зато дерзких миллениалов.
Тот факт, что этот эксперимент — с виду все-таки на перспективу — принес такой шикарный результат уже в 2024 году, можно принять за чудо, футбольную аномалию, наподобие вынесшей на верхушку европейской иерархии 20 лет назад греков. А можно — за доказательство того, что в жанре, в котором все так зыбко и в котором за 12 лет ландшафт меняется до неузнаваемости, лучше, как ни крути, о будущем не думать, пусть его свет заранее слепит глаза, а жить и наслаждаться настоящим.