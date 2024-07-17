Boeing грозит забастовка заводов по выпуску самолетов 737 и 777

Работа двух заводов концерна Boeing, выпускающих самолеты семейств 737 и 777, может быть парализована из-за забастовки десятков тысяч сотрудников. Сегодня члены местного подразделения Международной ассоциации инженеров и работников аэрокосмической отрасли примут участие в голосовании о необходимости забастовки, так как переговоры с концерном об улучшении условий труда не принесли результата.

Местное подразделение профсоюза объединяет около 32 тыс. сотрудников компании, трудящихся на заводах в Сиэтле и Рентоне. Президент местного подразделения профсоюза Джон Холден потребовал повышения заработной платы для почасовых работников как минимум на 40%, а также выполнения ряда условий, связанных с медицинским обслуживанием, выходом на пенсию и гарантированным трудоустройством.

Стороны начали переговоры о новом контракте в марте этого года. Действующее соглашение было заключено еще 16 лет назад и истекает 12 сентября. Нынешнее голосование — техническое, и проводится до того, как концерн выдвинет свой окончательный вариант нового трудового соглашения с сотрудниками. Если оно не удовлетворит членов профсоюза, те проведут 12 сентября еще одно голосование о забастовке. По словам господина Холдена, последние недели переговоров по условиям соглашения были безрезультатны.

О том, как Boeing признал вину в двух авиакатастрофах и отделался легким штрафом,— в публикации «Ъ» «Без суда и бедствия».

Кирилл Сарханянц