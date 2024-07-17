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Коммерсантъ FM
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Песков: при Трампе в США особо ничего хорошего для России не делалось

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что при президентстве Дональда Трампа в США ничего хорошего для России не делалось, вводились новые ограничения, однако между странами был диалог. Сам господин Трамп заявил, что у него были хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным, поэтому Украине «никогда не угрожала война».

В ходе пресс-колла журналисты спросили у Дмитрия Пескова, знаком ли он с позицией господина Трампа относительно антироссийских санкций. Бывший американский президент рассказал в интервью Bloomberg, что рассматривал возможность смягчения санкций в отношении России для урегулирования конфликта на Украине. Дональд Трамп отметил, что не любит санкции как меру воздействия на третьи страны. На что господин Песков ответил журналистам, что не знаком с высказываниями экс-президента.

По словам официального представителя Кремля, Россия считает санкции нелегитимными с точки зрения международного права. «Санкции имеют обоюдоострый характер и наносят ущерб не только тем, в отношении кого они вводятся, но и ущерб тем, кто их вводит»,— сказал господин Песков.

12 июня Минфин США из-за действий России на Украине расширил санкционный список, включив в него свыше 200 юридических и более 30 физических лиц. Под санкции попали Мосбиржа, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр, Российская национальная перестраховочная компания. США также запретили предоставлять услуги в сфере программного обеспечения и информационных технологий любому лицу на территории России.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Илья Панкратов

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