Трамп рассматривал вариант смягчить санкции против России

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал, что рассматривал возможность смягчения санкций в отношении России. Он отметил, что не любит санкции как меру воздействия на третьи страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr, Reuters Дональд Трамп

Фото: Cheney Orr, Reuters

Журналисты Bloomberg спросили Дональда Трампа, рассматривал ли он смягчение антироссийских санкций в рамках своего плана прекращения боевых действий на Украине. «Да. Санкциями мы отталкиваем всех от себя. Так что я не люблю санкции. Я нашел их очень полезными с Ираном, но даже в случае с Ираном они не были нужны так уж сильно»,— ответил он.

Господин Трамп также заявил, что у него были хорошие отношения с президентом Владимиром Путиным, поэтому Украине «никогда не угрожала война».

Дональд Трамп неоднократно говорил, что сможет завершить российско-украинский конфликт за 24 часа после вступления в должность президента. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, это невозможно. В Кремле также заявляли, что конфликт слишком сложный, чтобы завершить его за один день.

Подробнее о выборах в США — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».

Милена Костерева