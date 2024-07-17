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За полгода «Сочи Парк» посетили более 915 тысяч туристов

Парк аттракционов «Сочи Парк» за первые полгода 2024 года посетили более 915 тыс. туристов. В их числе участники Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе и свыше 1 тыс. гостей из Ирана и Бахрейна, которые посетили парк в составе организованных туристических групп, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе парка аттракционов.

В 2022 году за первые шесть месяцев парк посетили 658,6 тыс. гостей, в 2023-м — 835,4 тыс. Таким образом, за январь—июнь 2024 года турпоток в «Сочи Парк» по сравнению с аналогичным периодом 2023 вырос на 9,5%. Парк ожидает суммарный турпоток по итогам 2024 года на уровне 2 млн гостей.

Ранее сообщалось, что горный курорт «Красная Поляна» в Сочи за первые шесть месяцев 2024 года посетили более 900 тыс. гостей. Это на 10% больше, чем годом ранее за аналогичный период. На 10% вырос и турпоток на «Розе Хутор», здесь за шесть месяцев приняли 1,1 млн гостей.

Вячеслав Рыжков

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