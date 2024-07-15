За полгода курорт «Роза Хутор» посетили около 1,1 млн человек

За шесть месяцев 2024 года горный курорт «Роза Хутор» в Сочи посетили около 1,1 млн человек. Это на 10% больше, чем за первое полугодие 2023 года, когда на курорте побывали порядка 970 тыс. туристов, рассказали «Ъ-Сочи» в пресс-службе «Розы Хутор».

С января по июнь в гостиницах горного курорта остановились представители 75 иностранных государств — всего более 2,5 тыс. иностранцев. Это в полтора раза больше, чем годом ранее, показатель составил около 60% к количеству иностранных туристов за весь 2023 год.

«Гостями курорта стали представители региона Ближнего-Среднего Востока — 40%, СНГ — 39%, Европы — 13%, КНР — 5%. Ожидаем, что по итогам 2024 года количество иностранных туристов на курорте будет более 5 тыс. человек (рост не менее 15% по сравнению с результатами предыдущего года)»,— рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось ранее, за полгода игорную зону «Красная Поляна» посетили 452 тыс. человек. С 2021 года количество посетителей выросло почти на 27%.

Вячеслав Рыжков

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