За полгода курорт Красная Поляна посетили более 900 тысяч туристов

Горный курорт Красная Поляна в Сочи за первые шесть месяцев 2024 года посетили более 900 тыс. гостей. По сравнению с первым полугодием 2023 года турпоток вырос на 10%, сообщили «Ъ-Сочи» в пресс-службе курорта.

Пик бронирований наблюдался в новогодние праздники и в начале февраля. Сейчас отели загружены на 80%. В пресс-службе объяснили, что из-за жаркой погоды на побережье многие гости предпочитают останавливаться летом именно в горах, где немного прохладнее и можно комфортно отдохнуть в открытых бассейнах.

«В этом году по предварительным подсчетам популярность летнего отдыха на Курорте Красная Поляна выросла на 20%, глубина продаж увеличилась на 30%. Особенной популярностью пользуется спецтариф "Наполни свое лето". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество бронирований в рамках пакетного предложения увеличилось на 40%»,— рассказала директор по продажам Курорта Красная Поляна Анастасия Молочкова.

В пресс-службе отмечают, что у туристов востребованы семейные активности. Среди них веревочный парк, скейт-парк, полет на воздушном шаре и другие.

Ранее сообщалось, что горный курорт «Роза Хутор» за полгода посетили около 1,1 млн человек. Турпоток здесь также вырос на 10%.

Вячеслав Рыжков

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