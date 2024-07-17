Миссия Ирана при ООН отвергла обвинения в планах покушения на Трампа

Постоянное представительство Ирана при ООН заявило, что обвинения в причастности Тегерана к покушению на Дональда Трампа являются «предвзятыми». Так постпредство ответило на публикацию CNN о заговоре Ирана с целью покушения на бывшего президента США.

«Эти обвинения беспочвенны и предвзяты. С точки зрения Исламской Республики Иран, Трамп — преступник, которого необходимо судить и наказать в суде за заказ убийства Сулеймани»,— заявили в представительстве (цитата по IRNA).

В материале CNN отмечалось, что официальные лица Ирана неоднократно заявляли о готовности отомстить американским военным за убийство главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани. Генерал-лейтенант погиб в 2020 году в результате ракетного удара США по аэропорту Багдада. Президентом США тогда был Дональд Трамп.

Покушение на господина Трампа было совершено 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания. Пуля задела правое ухо бывшего президента США. Один из участников митинга погиб, двое были ранены. Стрелком оказался 20-летний Томас Мэттью Крукс, его застрелили на месте сотрудники Секретной службы США.

Подробнее о последствиях произошедшего — в материале «Ъ» «Дональд Трамп устремился пулей к президентству».