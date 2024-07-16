CNN: Иран планировал покушение на Трампа

Власти США в последние несколько недель получили разведданные о заговоре Ирана с целью покушения на Дональда Трампа, пишет CNN со ссылкой на источники. Как отмечает телеканал, указаний на связь между Ираном и Томасом Мэттью Круксом, который совершил покушение на господина Трампа 13 июля, нет. Миссия Ирана при ООН отвергла обвинения в адрес Тегерана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz, Reuters

На фоне полученных сообщений от разведки секретная служба США несколько недель назад усилила меры безопасности Дональда Трампа, передает CNN. Кандидата в президенты США предупреждали, что ему нежелательно проводить уличные митинги. При этом, по словам источников, в какой-то момент секретная служба прекратила проверять гостей на встречах с Дональдом Трампом.

CNN отмечает, что официальные лица Ирана неоднократно заявляли о готовности отомстить американским военным за убийство командующего Корпусом стражей исламской революции Касема Сулеймани в 2020 году. Президентом США тогда был Дональд Трамп. Собеседники телеканала утверждают, что полученные недавно разведданные указывают на рост угрозы в отношении господина Трампа.

Миссия Ирана при ООН назвала обвинения в заговоре против Трампа «необоснованными и злонамеренными», передает CBC. Там добавили, что страна ищет «законные пути для восстановления справедливости».

13 июля на митинге Дональда Трампа в Пенсильвании произошла стрельба. Пуля задела ухо кандидата в президенты. При стрельбе один человек погиб, еще двое получили тяжелые ранения. 20-летнего стрелка — Томаса Мэттью Крукса — убили сотрудники секретной службы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Вот в ухо прилетело, и ага».