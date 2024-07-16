Безвизу отменили срок

Таиланд отменил для россиян сроки действия 60-дневного безвиза, теперь режим стал постоянным. Соответствующий приказ МВД начал действовать с 15 июля, говорится в местной правительственной газете. Двухмесячное пребывание на территории Таиланда разрешено только для туристов, права на работу оно не дает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Многие россияне живут в королевстве годами или приезжают на зимовку. По статистике, чаще всего такие путешественники останавливаются на Пхукете, Чиангмае, Самуи и в Бангкоке. Именно для них такое визовое послабление станет существенным облегчением, пояснила ведущий пиар-менеджер компании Solar Staff Валерия Акыева: «Теперь точно удобнее будет тем гражданам РФ, которые делают так называемый бордер-ран, то есть вылетают из Таиланда во Вьетнам, например, и возвращаются обратно, чтобы обнулить сроки своего пребывания. Безвизовый режим действовал и раньше, просто это было временным решением, а не постоянным.

Сейчас же, во-первых, это будет экономить деньги, во-вторых, силы, потому что бордер-ран — само по себе довольно изматывающее мероприятие.

Стоит отметить, что россиян, которые живут в Таиланде на постоянной основе, изменения особо не коснутся. Сегодня один из самых популярных вариантов получения долгосрочной визы в стране — это обучение в языковой школе, а также семейная виза».

В 2024 году Таиланд разработал для иностранцев визу «цифрового кочевника» — это один из самых востребованных у россиян сценариев переезда в королевство. Для соискателя существует ряд ограничений: по возрасту — «кочевник» не может быть моложе 20 лет и по финансовой состоятельности — иностранцу придется привезти в Таиланд 0,5 млн THB, пояснил эксперт по визовым и миграционным вопросам Юрий Певзнер: «Эта виза действительна в течение пяти лет и позволяет находиться в стране до 180 дней с возможностью продления еще на полгода. Требования для ее получения: на счете в тайском банке должно находиться 500 тыс. бат, визовый сбор составит еще 10 тыс. бат. При этом работать можно только дистанционно на любую зарубежную компанию.

Это очень неплохие условия. Получается, что для въезда нужно 25 тыс. руб., остальные деньги просто должны лежать на счету. Вы их тратите, живете за счет этих средств, а остаток можете конвертировать и вывести из страны».

Всего в мире около 40 стран предоставляют иностранцам визы «цифрового кочевника», так называют людей, которые работают удаленно и могут в течение года сменить несколько стран. Как правило, это тесно связано с понятием климатической эмиграции. По данным специализированного портала Nomad List, в среднем визу digital nomad получают одинокие белые мужчины в возрасте около 35 лет, которые заняты в IТ-сфере и зарабатывают порядка $85 тыс. в год, в одном месте они задерживаются не дольше восьми месяцев. Чаще всего кочевой образ жизни ведут айтишники из США — эта группа насчитывает 22 млн человек. Россиян среди обладателей специальных виз — меньше 2,5 млн.

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Светлана Белова