Давиду Аванесяну не везет с чемпионами

Известный российский боксер Давид Аванесян упустил свой второй шанс стать чемпионом мира — правда, шанс на самом деле призрачный. Согласившись драться за титул Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе (до 66,7 кг) с его обладателем Джароном Эннисом всего месяц назад, не имея возможности нормально подготовиться к бою с одной из звезд современного профессионального бокса, Аванесян потерпел досрочное поражение. Врачи не разрешили продолжать ему бой после пятого раунда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Россиянин Давид Аванесян (слева) против американца Джарона Энниса

Фото: @DAZNBoxing Россиянин Давид Аванесян (слева) против американца Джарона Энниса

Фото: @DAZNBoxing

Бой в Филадельфии был вторым с титулом чемпиона мира на кону, в котором довелось выступить Давиду Аванесяну. И в обоих в противники ему доставались боксеры знаменитые, из элиты. В 2022 году Аванесян дрался с американцем Теренсом Кроуфордом, который уже тогда находился на верхушке некоторых уважаемых классификаций лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, а потом только добавлял себе очков. Россиянин проиграл Кроуфорду нокаутом в шестом раунде, но все-таки не провалился, успев доставить оппоненту кое-какие проблемы.

Теперь Давиду Аванесяну досталась суперзвезда скорее еще восходящая, чем взошедшая. Про 26-летнего Джарона Энниса с его послужным списком из трех с лишним десятков побед подряд принято говорить как про боксера с потенциалом, возможно, не ниже, чем у Кроуфорда. А шансов насолить ему у претендента, надо признать, было совсем мало.

Оппонентом Энниса должен был стать имевший статус обязательного претендента IBF канадец Коди Кроули. Однако он был вынужден отказаться от участия в матче в связи с необходимостью продолжать восстановление после перенесенной операции на глазах.

Экстренная замена противника, которым согласился стать Аванесян, состоялась всего около месяца назад, и, таким образом, дефицит времени на подготовку к бою у российского боксера был, по сути, фатальным.

В итоге сражаться с Эннисом хотя бы более или менее на равных у россиянина не вышло. Пожалуй, наиболее тревожным событием для американца было то, что случилось в начале боя. Он пытался попасть по корпусу претендента, а попал ниже пояса, причем гораздо ниже, заставив Аванесяна скорчиться от боли и взять паузу. Но все обошлось. Российский боксер бой продолжил, а преимущество Энниса постепенно превращалось во все более и более явное.

Статистика довольно неплохо его иллюстрирует. У Джарона Энниса до цели дошли 152 удара, а у Давида Аванесяна почти втрое меньше — 53. Мощь некоторых ударов американца отлично отражалась на лице его оппонента — к пятому раунду оно уже выглядело прилично разбитым и опухшим.

При этом Давид Аванесян не отказывался от любимой манеры все время, как бы ни складывался поединок, ввязываться в рубку. В рубке, собственно, он и нарвался на нокаут.

Под занавес пятого раунда Давид Аванесян очень неплохо пробил правым боковым в челюсть Джарона Энниса. Можно было даже подумать, что американцу предстоит некоторое время переваривать такую оплеуху, восстанавливаться. Однако уже через мгновение после пропущенного удара он в ответ нанес свой — левой, чрезвычайно резкий, свалив Аванесяна на настил.

В перерыве тот с помощью врачей пытался прийти в себя. Однако рефери Эрик Дали, подойдя к углу Аванесяна и заглянув ему в глаза, матч остановил.

После него актуальность приобрела тема будущего Джарона Энниса — благодаря заманчивости различных его вариантов. Промоутер Эдди Хирн «основным планом» называл завоевание титула абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Сам же Эннис говорил, что «больше всего хочет» Теренса Кроуфорда. Кроуфорд, после того как в июле прошлого года расправился со знаменитым соотечественником Эрролом Спенсом, отправился покорять следующую категорию — до 69,9 кг. В ней он в августе будет биться за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с узбеком Исраилом Мадримовым.

Алексей Доспехов