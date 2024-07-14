Давиду Аванесяну не везет с чемпионами
В бою за титул IBF российский полусредневес уступил Джарону Эннису
Известный российский боксер Давид Аванесян упустил свой второй шанс стать чемпионом мира — правда, шанс на самом деле призрачный. Согласившись драться за титул Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе (до 66,7 кг) с его обладателем Джароном Эннисом всего месяц назад, не имея возможности нормально подготовиться к бою с одной из звезд современного профессионального бокса, Аванесян потерпел досрочное поражение. Врачи не разрешили продолжать ему бой после пятого раунда.
Россиянин Давид Аванесян (слева) против американца Джарона Энниса
Фото: @DAZNBoxing
Бой в Филадельфии был вторым с титулом чемпиона мира на кону, в котором довелось выступить Давиду Аванесяну. И в обоих в противники ему доставались боксеры знаменитые, из элиты. В 2022 году Аванесян дрался с американцем Теренсом Кроуфордом, который уже тогда находился на верхушке некоторых уважаемых классификаций лучших бойцов вне зависимости от весовой категории, а потом только добавлял себе очков. Россиянин проиграл Кроуфорду нокаутом в шестом раунде, но все-таки не провалился, успев доставить оппоненту кое-какие проблемы.
Теперь Давиду Аванесяну досталась суперзвезда скорее еще восходящая, чем взошедшая. Про 26-летнего Джарона Энниса с его послужным списком из трех с лишним десятков побед подряд принято говорить как про боксера с потенциалом, возможно, не ниже, чем у Кроуфорда. А шансов насолить ему у претендента, надо признать, было совсем мало.
Оппонентом Энниса должен был стать имевший статус обязательного претендента IBF канадец Коди Кроули. Однако он был вынужден отказаться от участия в матче в связи с необходимостью продолжать восстановление после перенесенной операции на глазах.
Экстренная замена противника, которым согласился стать Аванесян, состоялась всего около месяца назад, и, таким образом, дефицит времени на подготовку к бою у российского боксера был, по сути, фатальным.
В итоге сражаться с Эннисом хотя бы более или менее на равных у россиянина не вышло. Пожалуй, наиболее тревожным событием для американца было то, что случилось в начале боя. Он пытался попасть по корпусу претендента, а попал ниже пояса, причем гораздо ниже, заставив Аванесяна скорчиться от боли и взять паузу. Но все обошлось. Российский боксер бой продолжил, а преимущество Энниса постепенно превращалось во все более и более явное.
Статистика довольно неплохо его иллюстрирует. У Джарона Энниса до цели дошли 152 удара, а у Давида Аванесяна почти втрое меньше — 53. Мощь некоторых ударов американца отлично отражалась на лице его оппонента — к пятому раунду оно уже выглядело прилично разбитым и опухшим.
При этом Давид Аванесян не отказывался от любимой манеры все время, как бы ни складывался поединок, ввязываться в рубку. В рубке, собственно, он и нарвался на нокаут.
Под занавес пятого раунда Давид Аванесян очень неплохо пробил правым боковым в челюсть Джарона Энниса. Можно было даже подумать, что американцу предстоит некоторое время переваривать такую оплеуху, восстанавливаться. Однако уже через мгновение после пропущенного удара он в ответ нанес свой — левой, чрезвычайно резкий, свалив Аванесяна на настил.
В перерыве тот с помощью врачей пытался прийти в себя. Однако рефери Эрик Дали, подойдя к углу Аванесяна и заглянув ему в глаза, матч остановил.
После него актуальность приобрела тема будущего Джарона Энниса — благодаря заманчивости различных его вариантов. Промоутер Эдди Хирн «основным планом» называл завоевание титула абсолютного чемпиона мира в полусреднем весе. Сам же Эннис говорил, что «больше всего хочет» Теренса Кроуфорда. Кроуфорд, после того как в июле прошлого года расправился со знаменитым соотечественником Эрролом Спенсом, отправился покорять следующую категорию — до 69,9 кг. В ней он в августе будет биться за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) с узбеком Исраилом Мадримовым.