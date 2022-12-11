Давид Аванесян не испортил карьеру американцу

Давид Аванесян выступил в одном из самых заметных боев года. 34-летний российский боксер, которому выпало биться за чемпионский титул Всемирной боксерской организации (WBO) в категории до 66,7 кг с американской суперзвездой Теренсом Кроуфордом, очень неплохо начал поединок с неуязвимым противником, но все-таки проиграл нокаутом в шестом раунде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победа над Давидом Аванесяном (справа) стала для Теренса Кроуфорда, с 2018 года владеющего званием чемпиона мира, 39-й подряд на профессиональном ринге

Фото: Rebecca S. Gratz, AP Победа над Давидом Аванесяном (справа) стала для Теренса Кроуфорда, с 2018 года владеющего званием чемпиона мира, 39-й подряд на профессиональном ринге

Фото: Rebecca S. Gratz, AP

Давид Аванесян, хотя и проиграл состоявшийся в американском городе Омахе бой, может, видимо, записать его в список ярчайших и почетнейших событий, случившихся в его карьере. Само по себе участие в нем уже было достижением для россиянина. Дело в том, что 35-летний Теренс Кроуфорд, который во всех независимых классификациях лучших бойцов вне зависимости от весовой категории находится близко к верхушке, а в некоторых — даже на верхней строчке, пользуется колоссальной популярностью в США и столкновение с ними для любого боксера уже своеобразный знак качества. Тем более что соперников Кроуфорд выбирает довольно придирчиво. Причем «чистота» его послужного списка из 38 побед в 38 матчах не является, как во многих иных случаях, следствием того, что выбор делается в пользу слабаков. Наоборот, Кроуфорд успел приучить к тому, что заботится о репутации и встречается исключительно с опасными оппонентами с несомненными заслугами. В этом смысле Давид Аванесян, который к середине четвертого десятка пережил что-то вроде нового расцвета, выиграв шесть подряд боев нокаутом и завоевав титул чемпиона Европы, еще до выхода на ринг заработал немало очков.

При этом нельзя сказать, что российский боксер выглядел в матче хуже, чем разгромленные Теренсом Кроуфордом до него знаменитости Джефф Хорн, Хосе Бенавидес, Амир Хан, Эгидиюс Каваляускас, Келл Брук, Шон Портер. Более того, его начало получилось для американца удивительно сложным. В первом раунде Аванесян был заметно активнее, размашистый удар правой россиянина, надо полагать, оказался крайне неприятным для чемпиона.

Показательный момент.

Одна из особенностей Теренса Кроуфорда заключается в том, что он умеет боксировать в разных стойках. Так вот, бой он открыл в стойке правши, но быстро поменял ее. И нет никаких сомнений, что превращение Кроуфорда в левшу означало, что он понял: прежняя стратегия ничего, кроме дискомфорта, не приносит.

Потом он говорил, что, несмотря на неудачи, был абсолютно спокоен, зная, что рано или поздно своего добьется. Но в любом случае Аванесян, даже после того как Кроуфорд произвел стилистические корректировки и приспособился бить джеб правой, смотрелся совсем неплохо. Иногда ему удавалось сокращать дистанцию и доставать оппонента. Так что все это не слишком походило на бой очевидного фаворита с очевидным аутсайдером.

Однако долго держать уровень у россиянина все же не вышло. Теренс Кроуфорд по-настоящему включился в пятом раунде, принявшись прощупывать защиту соперника коронными апперкотами. А незадолго до гонга один из них прилично потряс Аванесяна.

Если бы он перетерпел следующий раунд, то, возможно, смог бы навязать американцу борьбу. Перетерпеть, однако, не вышло. Бой Кроуфорд завершил «учебной» комбинацией. Все прекрасно знают, что застаиваться возле него опасно, но почему-то попадаются в одну и ту же ловушку. Вот и чуть потерявший свежесть и вместе с ней и скорость работы ног Аванесян, вовремя не отскочив назад, пропустил очередной удар снизу в челюсть левой. Он, видимо, его бы пережил, но за апперкотом моментально последовал выстрел уже правой рукой в голову. Российский боксер плашмя рухнул на настил, и это был классический нокаут.

После него Давиду Аванесяну надо будет восстанавливаться, не без оснований надеясь, что «большие» бои у него еще будут, а Теренсу Кроуфорду — договариваться о поединке совсем уж грандиозном.

Первоначально предполагалось, что в конце нынешнего года Кроуфорд выступит в еще более броском с точки зрения афиши матче. Считалось, что его представители практически согласовали условия боя с другой американской суперзвездой, Эрролом Спенсом. Спенс, также не имеющий в послужном списке осечек, владеет тремя остальными званиями в полусреднем весе — Международной боксерской федерации (IBF), Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Однако до подписания договора дело так и не дошло. Сторона Спенса, объясняя задержки с ним, постоянно ссылалась на травмы, которые получал боксер в последнее время. При этом Эррол Спенс перед боем Кроуфорда с Аванесяном заявлял, что по-прежнему заинтересован в сражении за статус абсолютного чемпиона.

Алексей Доспехов