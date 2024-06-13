Известный российский боксер Давид Аванесян получил второй шанс стать чемпионом мира в полусреднем весе (до 66,7 кг). Аванесян, в 2022 году упустивший его в бою с выдающимся американцем Теренсом Кроуфордом, в июле будет драться за пояс Международной боксерской федерации (IBF) с владеющим им соотечественником Кроуфорда Джароном Эннисом — довольно молодым боксером с очень ярким послужным списком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первая попытка Давида Аванесяна (справа) завоевать звание чемпиона мира, 10 декабря 2022 года в бою против Теренса Кроуфорда, оказалась неудачной

Фото: Ed Zurga / Getty Images Первая попытка Давида Аванесяна (справа) завоевать звание чемпиона мира, 10 декабря 2022 года в бою против Теренса Кроуфорда, оказалась неудачной

Фото: Ed Zurga / Getty Images

Промоутерская компания Matchroom Boxing объявила о смене противника одной из своих звезд — Джарона Энниса — в поединке, который состоится 13 июля в Филадельфии. На кону в нем будет стоять принадлежащий американцу чемпионский титул Международной боксерской федерации в полусреднем весе. Оппонентом Энниса должен был стать имевший статус обязательного претендента IBF канадец Коди Кроули. Однако он был вынужден отказаться от участия в матче в связи с необходимостью продолжать восстановление после перенесенной операции на глазах.

Вместо Кроули в нем выступит 35-летний российский боксер Давид Аванесян. В элиту полусреднего веса Аванесян пробился еще в середине прошлого десятилетия, победив таких известных бойцов, как Шейн Мосли и Ламонт Питерсон, и завоевав титул так называемого регулярного чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Но в 2018 году он потерпел досрочное поражение от литовца Эгидиюса Каваляускаса, и оно могло больно ударить по его перспективам. Однако после той неудачи поймал что-то вроде второго дыхания. Он добыл титул чемпиона Европы и выиграл шесть подряд боев нокаутом, притом что в числе тех, кто не устоял под его напором, был, скажем, крепкий британец Джош Келли. Эти поединки закрепили за Аванесяном репутацию зрелищного боксера, предпочитающего жесткий и бескомпромиссный стиль. И она оказалась настолько крепкой, что в 2022 году россиянину досталось право сражаться за титул чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) в поединке, обреченном на повышенное внимание.

Правда, привлекал его в первую очередь, естественно, чемпион — выдающийся американец Теренс Кроуфорд, один из главных феноменов современного бокса, уже тогда находившийся на верхушке некоторых уважаемых классификаций лучших бойцов вне зависимости от весовой категории. Давид Аванесян проиграл ему нокаутом в шестом раунде, но не сказать, будто бы тот поединок был полным его провалом. До нокаута Аванесян доставил немало проблем своему противнику.

За время, прошедшее после этого боя, в категории произошли серьезные перемены. Теренс Кроуфорд в июле прошлого года расправился со знаменитым соотечественником Эрролом Спенсом и отнял у него три остальных пояса, превратившись в чемпиона абсолютного, а потом решил покорить следующую категорию — до 69,9 кг. В ней он в августе будет биться за звание чемпиона WBA с узбеком Исраилом Мадримовым. При этом, поскольку возвращаться обратно в полусредний вес Кроуфорд в ближайшее время не планирует, контролирующие бокс структуры начали лишать его званий. IBF свое отдала и так уже обладавшему рангом так называемого временного чемпиона Джарону Эннису — бойцу с роскошным послужным списком. Еще довольно молодой (через две недели ему исполнится 27 лет) Эннис успел провести 32 боя, поражений не терпел, а досрочно выиграл 28. Среди его жертв были достаточно высоко котировавшиеся боксеры, такие как россиянин Сергей Липинец, пуэрториканец Томас Дюлорм, канадец Кастио Клейтон.

Давид Аванесян после проигрыша Теренсу Кроуфорду провел один бой. В нем он в декабре разгромил камерунца Сержа Амбомбо.

Алексей Доспехов