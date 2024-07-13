Навар из алтайских трав

За первую половину года казино и игорные зоны посетили чуть менее 1 млн человек, подсчитали в профильной ассоциации. При этом если большинство заведений посетили на 12–13% больше человек, чем годом ранее, то игорную зону в Алтайском крае — почти в три раза больше. Росту посещаемости игорных зон сейчас способствует развитие туристической инфраструктуры и сервисов, не связанных напрямую с игрой, указывают участники рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Число посетителей игорных зон и заведений, входящих в Ассоциацию операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС), по итогам первой половины года выросло на 23%, до 927,5 тыс., сообщили “Ъ” в ассоциации.

Наибольший рост по числу посетителей показала «Сибирская монета» в Алтайском крае — в 2,6 раза, с 50,7 тыс. до 135 тыс.

«Сибирская монета», исходя из новых данных, сократила свой отрыв от других заведений, по оценке АИРИС. Посещаемость казино Tigre de Cristal в зоне «Приморье» по итогам полугодия выросла на 13,1%, до 181,7 тыс. человек, казино Sobranie в зоне «Янтарная» — на 12,1%, до 158,4 тыс., лидера рынка «Красной Поляны» — на 12,7%, до 452,3 тыс. человек.

Гендиректор «Сибирской монеты» Дмитрий Белянин связал это с общим ростом интереса к Алтаю как к туристическому направлению, а также с вложениями в неигровые направления бизнеса — на территории зоны теперь функционируют собственный медицинский центр, комплекс шале, бассейны.

Что касается общего турпотока в регион, то, на первый взгляд, этот аргумент выглядит неубедительно: официальный турпоток в Алтайский край, где расположена игорная зона, в январе—мае сократился на 33,4% год к году и составил 518,7 тыс. человек, свидетельствуют данные Росстата. Но гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объясняет: «Добираться до "Сибирской монеты" удобнее именно из Республики Алтай». А в Республику Алтай, по данным Росстата, за рассматриваемый период было совершено в 3,2 раза больше поездок, чем годом ранее, 284,6 тыс.

На руку «Сибирской монете», по словам господина Бурмистрова, и «близкое расположение туристско-рекреационных зон».

Гендиректор курорта Манжерок (Республика Алтай) Владимир Щербинин сказал “Ъ”, что «на курорт приезжают все больше людей с высоким доходом», его с начала года посетили 335 тыс. человек (рост более чем на 35% год к году). «Сибирская монета» сделала ставку на экотуризм, говорит менеджер по маркетингу «Янтарной» Ильдар Магизов.

Развитие сопутствующих услуг и организация более разнообразного досуга как работающий фактор роста посещения игровых зон укладываются в общую тенденцию развития отрасли (см. “Ъ” от 11 сентября 2023 года). Комментируя последние данные, гендиректор АИРИС Дмитрий Анфиногенов подтвердил: «В перечне возможных сценариев досуга в игорных зонах азартные игры теперь занимают далеко не первую позицию». Практически все игорные зоны сейчас развивают направления, не связанные с азартными играми, подтверждает тенденцию господин Магизов.

Юрий Литвиненко, Александра Мерцалова