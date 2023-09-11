Граждане раскручивают рулетку

Крупные казино в российских игорных зонах этим летом привлекли более 300 тыс. посетителей, на 18% больше год к году. Показатели посещаемости растут на протяжении последних трех лет. Участники рынка связывают тенденцию в первую очередь с увеличением разнообразия активностей в казино. Эксперты разделяют это мнение, добавляя, что интерес россиян к азартным играм также могли подстегнуть «накопленный стресс» и изменение внутренних турпотоков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Белозеров, Коммерсантъ Фото: Иван Белозеров, Коммерсантъ

В июне—августе игорные зоны России посетили как минимум 311,8 тыс. человек, сообщили “Ъ” в Ассоциации операторов индустрии развлечений и спортивно-зрелищных мероприятий (АИРИС). Данные включают зоны «Красная Поляна» в Сочи и «Сибирская монета» в Алтайском крае, а также одного из двух казино (Tigre de Cristal) игорной зоны «Приморье» в Приморском крае. В летние месяцы 2021 и 2022 годов суммарная посещаемость составила соответственно 226,7 тыс. и 264,3 тыс. человек.

Резиденты четвертой игорной зоны, «Янтарной» в Калининградской области, и казино «Шамбала» в Приморье не приняли участие в опросе ассоциации. Менеджер по маркетингу «Янтарной» Ильдар Магизов и в казино «Шамбала» “Ъ” не ответили.

Ранее ассоциация отчитывалась, что российский игорный бизнес заплатил 1,2 млрд руб. налогов за полгода, что на 17% больше, чем за аналогичный период годом ранее. По оценке аналитиков ResearchView, в 2022 году легальный рынок казино и залов игровых автоматов в России превысил 22 млрд руб., что больше показателя предыдущего года на 17,9%.

Исполнительный директор АИРИС Дмитрий Анфиногенов связывает рост посещаемости с изменениями, предпринятыми резидентами игорных зон: «Российские казино расширили свои развлекательные возможности, сделав упор на концерты, шоу, деловые мероприятия, спортивные события, гастрономию и даже оздоровительные процедуры». Роста посещаемости относительно предыдущих лет, по его словам, удается достигать «практически при полном отсутствии иностранных туристов».

Интерес к игорным зонам связан с более широким, чем ранее, спектром активностей с их стороны, соглашается гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. Однако эксперт допускает и рост интереса непосредственно к азартным играм: «Стресс обостряет разного рода зависимости, в том числе игровые. Можно предположить, что длительное его накопление способствовало в том числе и желанию ряда потребителей посетить казино». Росту посещаемости игорных зон, особенно в Сочи, могло способствовать и снижение интереса к отдыху в Крыму из-за близости к зоне боевых действий, добавляет господин Бурмистров.

Большую роль для казино сыграли увеличение внутреннего турпотока и расширение развлекательной инфраструктуры, полагает президент Первой СРО букмекеров Николай Оганезов. По его словам, положительная динамика наблюдается по всему рынку азартных игр: «Темпы роста стали выше, поэтому и казино, и букмекерские конторы уже превзошли доковидные показатели. Хотя, например, отдельные показатели казино в Сочи по доходам от джанкет-туров (поездки за счет заведений с обязательством потратить определенную сумму ставок.— “Ъ”) так и не смогли приблизиться к прежнему уровню».

По данным Росстата, в отелях Краснодарского края в январе—июле было размещено 4,7 млн человек, это на 18,4% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. В Калининградской области число гостей за семь месяцев увеличилось 17%, до 420 тыс., в Приморье — на 53%, до 557,9 тыс., в Алтайском крае — на 4,4%, до 495 тыс. человек.

Однако вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин уточняет, что динамика туристических поездок не связана напрямую с посещением игорных зон — «у них есть свои целевые посетители, отличающиеся от классического путешественника».

Юрий Литвиненко, Александра Мерцалова