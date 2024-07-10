Гоа наращивает турпоток
В чем особенность организации отдыха в Индии
С 1 октября «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Гоа. Они будут выполняться из Москвы и Екатеринбурга, из Шереметьево дважды в неделю: с вылетом по вторникам и субботам, а обратно — по средам и воскресеньям. Но с 25 октября частоту полетов планируют увеличить. Из екатеринбургского Кольцово запланировано три рейса в неделю. Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus A330, предусмотрены салоны эконом- и бизнес-класса. Билеты в октябре на одного пассажира с багажом уже можно приобрести по цене от 72 тыс. руб. Стоимость туров, по подсчетам Ассоциации туроператоров России, начинается от 140 тыс. руб.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
Впрочем, к началу зимнего сезона цены еще могут измениться, пояснил директор по развитию платформы OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Думаю, цена тура на двоих будет все-таки где-то минимум 150-160 тыс. руб. на более-менее комфортных условиях. Конечно, есть определенный выбор. Он не такой, как на турецком побережье или в Объединенных Арабских Эмиратах, но в целом хорошие отели там есть, особенно в Северном Гоа.
Индия хорошо знакома и туристам, и представителям туристического бизнеса. Если мы будем исключать летний период, то Индия в топ-5 точно была. Спрос изначально, конечно же, будет достаточно высоким, несмотря на то, что все-таки октябрь — это межсезонье. Тем не менее опыт других направлений, стран, в которых можно отдыхать круглогодично и которые имеют определенный поток туристов, не сравним с новогодними каникулами, с летним периодом.
В межсезонье достаточно низкий коэффициент подвижности туристов, но после возобновления рейсов, конечно, интерес будет высоким. Сколько он продлится, сказать сложно, многое будет зависеть и от регулярности перевозки, и от стоимости, которую будут предлагать туроператоры».
До конца октября рейсы будут выполняться в аэропорт Даболим, а после — уже в новый Манохар. Из последнего проще добираться до Северного Гоа, по словам туроператоров, около 70% туристов посещают именно эту зону. Там же расположено 73% номерного фонда региона, включая отели категории четыре и пять «звезд». Кроме того, Манохар работает круглосуточно, в отличие от старого аэропорта, который закрывают на пять часов в сутки.
Гоа может стать для туристов перевалочным пунктом в большой поездке по Индии, рассуждает директор компании «Гид в Гоа» Наталья Садовская: «Рейсы будет принимать новый аэропорт. Он расположен ближе к пляжам Северного Гоа, но и до Южного Гоа добираться немногим дольше, чем из старого аэропорта, так как хорошая автодорога теперь радует всех туристов, перемещающихся вдоль побережья курорта. К большому сожалению, отдых в Гоа год от года дорожает, так как уровень жизни в Индии растет. Конечно, сейчас гоанские пляжи первым делом приобретают все большую популярность среди местных индийских туристов, и их с каждым годом все больше.
Очень теплое море, абсолютно песчаные пологие пляжи — это большое преимущество, многие любят отдыхать в Гоа с детьми, особенно маленькими, так как для детей постарше до сих пор здесь нет никаких активностей, детских уголков, парков развлечений. Есть дорогие хорошие отели в Южном Гоа, несколько отелей высокого класса открылось на северном побережье. Ну, и Гоа может быть частью программы большого путешествия по Индии».
По словам туроператоров, спрос на туры в Гоа в прошлом зимнем сезоне оказался ниже ожиданий. Среди причин — не только активное возвращение на российский рынок более развитых в плане сервиса Таиланда и Шри-Ланки, но и дорогие авиабилеты, и визовые формальности для въезда в Индию, поясняет генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Рейсы в Гоа были мегапопулярны до COVID-19, когда не было такой большой конкуренции с той же Шри-Ланкой.
Сейчас Шри-Ланка не просто опустила цены, а сделала безвизовый въезд для российских граждан и отдала огромный аэропорт в управление российской компании.
Почти по всем параметрам Индия будет проигрывать. Естественно, первый фактор — это визы. Индия не собирается отменять визы для россиян. Еще один момент — отели с системой all inclusive, Индия даже не заявляет о том, что она будет развивать это направление. Шри-Ланка каждый год открывает новые отели, работающие по системе "все включено".
Поэтому при прочих равных, условно, на двоих неделя из Москвы в Гоа будет стоить 150 тыс. руб., из которых 140 тыс. руб. будет стоить четырехзвездочный отель с включенным завтраком, остальное — визы, а Шри-Ланка предложит за 160-170 тыс. руб. те же четыре "звезды", но без визы и по тарифу "все включено". Примерно на один рейс в Гоа будет приходиться 15-20 рейсов на Шри-Ланку».
За первые девять месяцев 2023 года российские туристы совершили более 60 тыс. поездок в Индию, что на 10 тыс. больше, чем за весь 2022-й.
С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".