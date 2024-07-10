Гоа наращивает турпоток

С 1 октября «Аэрофлот» возобновит регулярные рейсы на Гоа. Они будут выполняться из Москвы и Екатеринбурга, из Шереметьево дважды в неделю: с вылетом по вторникам и субботам, а обратно — по средам и воскресеньям. Но с 25 октября частоту полетов планируют увеличить. Из екатеринбургского Кольцово запланировано три рейса в неделю. Перевозить пассажиров будут лайнеры Airbus A330, предусмотрены салоны эконом- и бизнес-класса. Билеты в октябре на одного пассажира с багажом уже можно приобрести по цене от 72 тыс. руб. Стоимость туров, по подсчетам Ассоциации туроператоров России, начинается от 140 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Впрочем, к началу зимнего сезона цены еще могут измениться, пояснил директор по развитию платформы OnlineTur.ru Игорь Блинов: «Думаю, цена тура на двоих будет все-таки где-то минимум 150-160 тыс. руб. на более-менее комфортных условиях. Конечно, есть определенный выбор. Он не такой, как на турецком побережье или в Объединенных Арабских Эмиратах, но в целом хорошие отели там есть, особенно в Северном Гоа.

Индия хорошо знакома и туристам, и представителям туристического бизнеса. Если мы будем исключать летний период, то Индия в топ-5 точно была. Спрос изначально, конечно же, будет достаточно высоким, несмотря на то, что все-таки октябрь — это межсезонье. Тем не менее опыт других направлений, стран, в которых можно отдыхать круглогодично и которые имеют определенный поток туристов, не сравним с новогодними каникулами, с летним периодом.

В межсезонье достаточно низкий коэффициент подвижности туристов, но после возобновления рейсов, конечно, интерес будет высоким. Сколько он продлится, сказать сложно, многое будет зависеть и от регулярности перевозки, и от стоимости, которую будут предлагать туроператоры».

До конца октября рейсы будут выполняться в аэропорт Даболим, а после — уже в новый Манохар. Из последнего проще добираться до Северного Гоа, по словам туроператоров, около 70% туристов посещают именно эту зону. Там же расположено 73% номерного фонда региона, включая отели категории четыре и пять «звезд». Кроме того, Манохар работает круглосуточно, в отличие от старого аэропорта, который закрывают на пять часов в сутки.

Гоа может стать для туристов перевалочным пунктом в большой поездке по Индии, рассуждает директор компании «Гид в Гоа» Наталья Садовская: «Рейсы будет принимать новый аэропорт. Он расположен ближе к пляжам Северного Гоа, но и до Южного Гоа добираться немногим дольше, чем из старого аэропорта, так как хорошая автодорога теперь радует всех туристов, перемещающихся вдоль побережья курорта. К большому сожалению, отдых в Гоа год от года дорожает, так как уровень жизни в Индии растет. Конечно, сейчас гоанские пляжи первым делом приобретают все большую популярность среди местных индийских туристов, и их с каждым годом все больше.

Очень теплое море, абсолютно песчаные пологие пляжи — это большое преимущество, многие любят отдыхать в Гоа с детьми, особенно маленькими, так как для детей постарше до сих пор здесь нет никаких активностей, детских уголков, парков развлечений. Есть дорогие хорошие отели в Южном Гоа, несколько отелей высокого класса открылось на северном побережье. Ну, и Гоа может быть частью программы большого путешествия по Индии».

По словам туроператоров, спрос на туры в Гоа в прошлом зимнем сезоне оказался ниже ожиданий. Среди причин — не только активное возвращение на российский рынок более развитых в плане сервиса Таиланда и Шри-Ланки, но и дорогие авиабилеты, и визовые формальности для въезда в Индию, поясняет генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян: «Рейсы в Гоа были мегапопулярны до COVID-19, когда не было такой большой конкуренции с той же Шри-Ланкой.

Сейчас Шри-Ланка не просто опустила цены, а сделала безвизовый въезд для российских граждан и отдала огромный аэропорт в управление российской компании.

Почти по всем параметрам Индия будет проигрывать. Естественно, первый фактор — это визы. Индия не собирается отменять визы для россиян. Еще один момент — отели с системой all inclusive, Индия даже не заявляет о том, что она будет развивать это направление. Шри-Ланка каждый год открывает новые отели, работающие по системе "все включено".

Поэтому при прочих равных, условно, на двоих неделя из Москвы в Гоа будет стоить 150 тыс. руб., из которых 140 тыс. руб. будет стоить четырехзвездочный отель с включенным завтраком, остальное — визы, а Шри-Ланка предложит за 160-170 тыс. руб. те же четыре "звезды", но без визы и по тарифу "все включено". Примерно на один рейс в Гоа будет приходиться 15-20 рейсов на Шри-Ланку».

За первые девять месяцев 2023 года российские туристы совершили более 60 тыс. поездок в Индию, что на 10 тыс. больше, чем за весь 2022-й.

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Екатерина Вихарева