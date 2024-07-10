Страны-участницы НАТО в целом поддерживают членство Украины в альянсе. Однако, как сообщают мировые информационные агентства, назвать конкретные сроки вступления западные союзники не готовы. При этом Киеву обещаны дополнительные поставки вооружений, в том числе системы ПВО и самолеты F-16. Президент США Джо Байден во вступительном слове обещал не допустить победы России. Несмотря на это политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Запад по-прежнему не готов пойти на радикальные шаги в отношении Москвы.

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Саммит открылся в самом сердце западного мира — в историческом зале им. Меллона в Вашингтоне, где 4 апреля 1949 года произошло подписание Североатлантического договора. Джо Байден выступил с 13-минутной вступительной речью. Президент Соединенных Штатов, в частности, заявил о том, что сейчас НАТО сильнее, чем когда-либо. В подтверждение своих слов он отметил недавнее вступление в альянс Швеции и Финляндии. По словам американского лидера, Украина останется независимой и процветающей страной, Владимиру Путину ее не победить, не позволят. Покидающий свой пост генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, назвал перспективу победы РФ над Украиной крупнейшей угрозой мировой безопасности и, соответственно, альянсу.

Это было красивое действо. Многочисленные СМИ и наблюдатели отметили, что в этот раз Джозеф Байден был в хорошей форме, выступил достойно, держался уверенно. Как неоднократно отмечалось ранее, нынешний саммит — это возможность для политика реабилитироваться после неудачных дебатов с Дональдом Трампом, набрать очки, восстановить утраченные позиции.

Что касается конкретики, Киеву обещано дополнительно еще пять систем ПВО Patriot и SAMP/T. Дания и Нидерланды начинают процесс передачи самолетов F-16. Предположительно, они появятся на театре военных действий летом, то есть вот прямо сейчас.

Главный вопрос заключается в том, как аккуратно и красиво обозначить, что Киев в НАТО сейчас не вступит. Видимо, и завтра тоже.

Однако дверь, как мы знаем, остается открытой, и когда-нибудь, выполнив все условия и добившись поддержки всех стран-участниц, союзник сможет в нее войти. Таким образом в итоговой декларации нужно прописать все так, чтобы, с одной стороны, как было сказано выше, не принять партнера, а, с другой, его обнадежить, дабы не опускал руки и продолжал работать над собой, улучшал имидж, чтобы соответствовать высоким требованиям членства в альянсе.

Кроме того, нужно еще не выглядеть слабыми и нерешительными, дабы избежать обвинений в этом. Критики ведь тоже не спят. В частности, Дональд Трамп не устает злословить в отношении нынешней формулы атлантической солидарности. К слову, во многом его можно понять, ибо НАТО создано не для того, чтобы воевать.

Это больше механизм сдерживания, поэтому нетрудно предположить, что у многих, скажем так, внешних игроков, может возникнуть соблазн, естественное желание проверить этот блок на прочность.

Особенно после слов о том, что НАТО, конечно, сильно как никогда, но о применении этой самой силы даже говорить не хочется. К тому же не все за прием Украины. Вот Венгрия, как всегда, пытается навязать особое мнение. В общем и целом трудностей немало, но все они преодолимы.

Фотогалерея Саммит НАТО в Вашингтоне Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Президент США Джо Байден (справа) награждает генсека НАТО Йенса Столтенберга Президентской медалью Свободы Фото: Reuters / Leah Millis Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) Фото: Mark Schiefelbein / AP Военнослужащие выставляют флаги стран—участниц НАТО перед началом саммита Фото: Mark Schiefelbein / AP Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (в центре) и его супругу Эмине Эрдоган (справа) приветствуют члены турецкого посольства в США на авиабазе Эндрюс Фото: Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu / Getty Images Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер дает пресс-конференцию журналистам на борту самолета по пути в Вашингтон Фото: Reuters Президент США Джо Байден выступает с речью по случаю 75-летия НАТО Фото: Evan Vucci / AP Премьер-министр Канады Джастин Трюдо беседует с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас на одном из мероприятий саммита Фото: Jim Watson / AFP На фото слева направо: министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Украины Рустем Умеров Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Совместное фото лидеров стран—участниц НАТО Фото: Saul Loeb / AFP Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент США Джо Байден после церемонии награждения Фото: Reuters / Yves Herman Премьер-министр Италии Джорджа Мелони (слева), канцлер Германии Олаф Шольц (в центре) и премьер-министр Норвегии Йонас Гару Стёре (справа) Фото: KAY Nietfeld / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в институте Рональда Рейгана Фото: Reuters / Kevin Mohatt Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: Brendan Smialowski / AFP Премьер-министр Испании Педро Санчес Фото: Brendan Smialowski / AFP Президент Хорватии Зоран Миланович (в центре) Фото: Brendan Smialowski / AFP Следующая фотография 1 / 15 Президент США Джо Байден (справа) награждает генсека НАТО Йенса Столтенберга Президентской медалью Свободы Фото: Reuters / Leah Millis Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) Фото: Mark Schiefelbein / AP Военнослужащие выставляют флаги стран—участниц НАТО перед началом саммита Фото: Mark Schiefelbein / AP Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (в центре) и его супругу Эмине Эрдоган (справа) приветствуют члены турецкого посольства в США на авиабазе Эндрюс Фото: Murat Cetinmuhurdar / Handout / Anadolu / Getty Images Новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер дает пресс-конференцию журналистам на борту самолета по пути в Вашингтон Фото: Reuters Президент США Джо Байден выступает с речью по случаю 75-летия НАТО Фото: Evan Vucci / AP Премьер-министр Канады Джастин Трюдо беседует с премьер-министром Эстонии Кайей Каллас на одном из мероприятий саммита Фото: Jim Watson / AFP На фото слева направо: министр обороны США Ллойд Остин, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Украины Рустем Умеров Фото: Kevin Dietsch / Getty Images Совместное фото лидеров стран—участниц НАТО Фото: Saul Loeb / AFP Генсек НАТО Йенс Столтенберг (слева) и президент США Джо Байден после церемонии награждения Фото: Reuters / Yves Herman Премьер-министр Италии Джорджа Мелони (слева), канцлер Германии Олаф Шольц (в центре) и премьер-министр Норвегии Йонас Гару Стёре (справа) Фото: KAY Nietfeld / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в институте Рональда Рейгана Фото: Reuters / Kevin Mohatt Премьер-министр Италии Джорджа Мелони Фото: Brendan Smialowski / AFP Премьер-министр Испании Педро Санчес Фото: Brendan Smialowski / AFP Президент Хорватии Зоран Миланович (в центре) Фото: Brendan Smialowski / AFP Смотреть

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