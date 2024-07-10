Samsung выразил протест

Работники Samsung в Южной Корее объявили бессрочную забастовку. Она уже могла нарушить производство чипов. В понедельник, 8 июля, 6,5 тыс. сотрудников корпорации не вышли на работу. 10 июля бойкот должен был завершиться, но вместо этого его продлили на неопределенный период. За два дня от руководства «не было услышано ни слова», пояснили в профсоюзе. В объединение входит 28 тыс. работников IT-гиганта. Это четверть штата Samsung в Южной Корее и пятая часть его персонала по всему миру.

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Протестующие требуют, в частности, повысить зарплаты на 3,5%, улучшить бонусную политику и на день увеличить оплачиваемые отпуска. По словам митингующих, за счет бойкота им уже удалось нарушить производство чипов на некоторых линиях, в самой корпорации это отрицают.

В ближайшие недели Samsung должен представить новое, шестое поколение складных смартфонов, и забастовка может сорвать планы продаж, считает главный редактор портала ITZine.ru Сергей Кузнецов: «Samsung — это довольно закрытая компания. Мы не очень много знаем про их внутренние перестановки, особенно это касается заводов, производства новых устройств.

Последний яркий кризис, который мы помним, был с Galaxy Note, который возгорался самопроизвольно. Это скорее неожиданно, и это большой удар по имиджу. Плюс нужно понимать, что обычно это лавинообразная история. Я думаю, здесь наложилось несколько моментов. Общие кризисные годы для всей индустрии, так как никаких особенных прорывов в технологиях нет. Да, они заняли свою нишу со складными смартфонами, но у Samsung не то чтобы как-то сильно растет доля. Видимо, в связи с этим они решили сокращать расходы, а, может быть, просто не увеличивать их.

Автоматизация предполагает, что молоточек выполняет 80% работы за вас, но импульс подать ему должен человек. Поэтому забастовка тех, кто следит за автоматизированными линиями, остановит производство. Думаю, что их больше, чем четверть, потому что наверняка это сотрудники не из одной линии сборки, соответственно, на каждом сегменте начинаются простои, этих людей нужно кем-то заменять.

Если персонал не рядовой, а управленцы, ситуация еще хуже, компания рискует не произвести какое-то количество устройств, а у них грядет масштабный запуск: в июле или августе мы ждем новые смартфоны. Если они не смогут сделать их в срок, будет падение продаж, спрос будет превышать предложение, а в сентябре выйдет iPhone. Я думаю, что это сейчас будет решаться очень быстро.

Из-за однодневного простоя можно потерять миллионы долларов. К тому же будут простаивать другие фабрики, заводы, которые производят компоненты для Samsung.

Компании хотят уйти от человеческого фактора, потому что они, к сожалению, не могут его контролировать. Мы видим эту тенденцию в связи с недавно открывшим заводом Xiaomi, где нет рабочих, это так называемая темная фабрика».

Судя по кадрам в соцсетях, в понедельник бастующие сотрудники Samsung, надев на головы красные повязки, выстроились возле одного из крупнейших заводов корпорации в городе Хвасон. Стоя под дождем, они скандировали лозунги с требованиями улучшить условия труда. Это второй бойкот за лето: в начале июня работники отказывались от выполнения обязанностей на один день.

Агентство Reuters писало, что кризис наступил на фоне попыток Samsung укрепиться на рынке чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта. За счет спроса на такие полупроводники южнокорейская корпорация во втором квартале 2024-го нарастила операционную прибыль в 15 раз год к году.

Это означает, что проблема с персоналом для Samsung, скорее всего, не станет критичной, отмечает главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler&Co) Евгений Харитонов: «Южная Корея в 2018 году снизила время работы до 52 часов в неделю, до этого оно составляло 68 часов. И действующий президент Юн Сок Ёль в 2021 году, когда он подавался на выборы, выступал за 120-часовую рабочую неделю. Как только он увидел негативную реакцию, он выступил за преемственность норм.

С другой стороны, он может войти в положение системообразующей компании и призвать затянуть пояса. Сейчас Samsung подала запрос с просьбой увеличить продолжительность рабочей недели. Все знают, что в Южной Корее крупнейший демографический кризис, все видели пример Японии. По мере улучшения прав сотрудников у них падала производительность труда, они начали терять долю рынка в полупроводниках и получили застой в экономике, из которого не могут выбраться до сих пор.

2023 год был неудачным для Samsung, у них очень упала прибыль, отчасти поэтому они пошли на непопулярные меры. Но это дало эффект в 2024 году: феноменальный рост прибыли. Если правительство поддержит Samsung, если все будет соответствовать трудовому законодательству, то нет причин менять менеджмент корпорации, если этот менеджмент сумел вытянуть ее из кризиса.

Если бойкот разрастется хотя бы до половины сотрудников профсоюза или, допустим, до 70%, это уже будут угрожающие цифры».

Собеседники “Ъ FM” отмечают, что забастовки на южнокорейских заводах Samsung не должны повлиять на производство флагманских моделей смартфонов: чипы для них корпорация выпускает на Тайване на мощностях гиганта TSMC.

Фотогалерея Как компании и власти подавляли протесты рабочих Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Морозовская стачка. В 1885 году рабочие сорвали производство на текстильной мануфактуре «Саввы Морозова сын и Ко». Они протестовали против штрафов в ползаработка. Поводом для наказания могли оказаться неснятая перед начальником шапка или стирка не по расписанию. Около 8 тыс. рабочих разгромили офис, квартиры директора и мастера. Порядок на мануфактуре наводили два батальона. Под суд попали 50 человек. Присяжные оправдали 33. Вскоре власти приняли законы, ограничившие штрафы

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На фото: памятник участникам Морозовской стачки на Октябрьской площади в Орехово-Зуево Фото: Дарья Сетракова / Wikimedia Расстрел в Минас-де-Риотинто (Испания). В 1888 году штат медных рудников волновался из-за незащищенности от токсичных паров и принудительных вычетов на медицинские расходы. Работники вышли на шествие с песнями. В ответ губернатор приказал стрелять по толпе. Бойня шла всего 15 минут. За это время погибли около 300 человек. Многих похоронили тайно, чтобы не преследовали их семьи. Компания Rio Tinto признала 45 смертей Фото: Wikimedia Расстрел в Златоусте. В 1903 году рабочих Златоустовского оборонного завода взволновали новые трудовые соглашения на казенных предприятиях. Они отправили переговорщиков к руководству завода. Парламентеров арестовали, а недовольные заводчане вышли к конторе горного начальника. Из толпы летели снежки и куски льда. Когда рабочий выстрелил в исправника, солдаты дали три залпа по толпе. Газета «Искра» сообщила, что погибли 69 и пострадали 250 человек. Руководившего операцией губернатора вскоре застрелили Фото: Объединенный государственный архив Челябинской области Резня в Кананея (Мексика). В поселке непрерывно добывают медь с конца XVII века. В 1906 году работники Cananea Consolidated Copper потребовали равной оплаты труда. Мексиканским горнякам платили меньше, чем американским сотрудникам. И реже продвигали по службе. На марш вышли около 3 тыс. забастовщиков. Возле лесопилки белые сотрудники открыли огонь по мексиканцам и застрелили трех человек. Всего в резне погибли 23 человека Фото: Archivo Fotografico CTM Резня в школе Санта-Мария-де-Икике (Чили). В 1907 году рабочие селитряных шахт протестовали против выплаты зарплаты токенами, а не деньгами. Токены (они же жетоны) принимали только в корпоративных общежитиях и магазинах. На время забастовки работники и члены их семей переехали в здание школы. Власти приказали им вернуться на рудники, а после отказа открыли огонь из пулеметов. В резне погибли около 2 тыс. человек. Трагедию скрывали около 10 лет. В 2007 году жертв с почестями перезахоронили

На фото: школа Санта-Мария-де-Икике Фото: Archivo Fotografico del Museo Historico de Chile Ленский расстрел. В 1912 году работники золотых приисков называли свой труд «вольной каторгой». Забастовка стартовала, когда горнякам Ленского товарищества привезли гнилое мясо. Они потребовали сократить рабочий день до 8 часов и запретить сокращения зимой. Зачинщиков забастовки арестовали, а по толпе защитников стреляли. По разным оценкам, погибли от 83 до 270 человек. В ходе расследования труд на Ленских приисках признали «несовместимыми с человеческим достоинством»

На фото: могила жертв Ленского расстрела Фото: РИА Новости «Битва на баррикадах». В 1919 году грузчики из Фримантл (Западная Австралия) не стали разгружать корабль Dimboola, находившийся тогда на карантине. Вместо них власти привлекли штрейкбрехеров. В порт их привез лично премьер-министр Западной Австралии Хэл Коулбэтч. Между бастующими и штрейкбрехерами завязалась драка. В неразберихе полицейский ударил члена профсоюза дубинкой по голове и тот скончался в больнице через три дня. Всего были ранены 33 человека

На фото: похороны погибшего докера Кларка Эдвардса Фото: State Library of Western Australia «Битва у эстакады». 26 мая 1937 года в Дирборне (США) сотрудники службы безопасности Ford Motor побили работников, которые распространяли профсоюзные листовки. Они требовали повышения зарплаты и сокращения рабочего дня. Фото избиения попали в газеты и существенно испортили репутацию Ford Фото: U.S. National Archives and Records Administration Беспорядки в Темиртау (Казахстан). В 1959 году при строительстве металлургического комбината вспыхнули массовые беспорядки. На стройке работало около 25 тыс. человек, в том числе комсомольцы. Многие приехали в Казахстан ради приключений. На месте их расселили в палаточный лагерь и оставили без питьевой воды. Недовольные разгромили местные магазины и столовые. Беспорядки подавляли курсанты. В итоге погибли 16 человек и 190 были арестованы

На фото: цех Карагандинского металлургического комбината Фото: Дмитрий Коробейников / РИА Новости Расстрел в Новочеркасске. В 1962 году руководители электровозостроительного завода повысили нормы выработки. Заработки ряда сотрудников рухнули на 30%. Рабочие покинули цеха и пошли к дирекции, где глава завода предложил протестующим перейти на пирожки с ливером, раз нет денег на мясо. После этого рабочие избили членов заводской администрации и разгромили несколько зданий. Позже по толпе открыли огонь. Погибли не менее 23 человек. Еще семерых зачинщиков приговорили к смертной казни

На фото: президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к памятному знаку «Жертвам новочеркасской трагедии 1962 года» Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин / купить фото Пацификация шахты «Вуек». В 1981 году в Польше ввели военное положение и запретили профсоюз «Солидарность». В Катовице горняки шахты «Вуек» выступили против милитаризации предприятия, призыва рабочих в армию и ликвидации профсоюзов. Протест подавили силой. В результате погибли 9 человек. Современные поляки считают происшествие коммунистическим преступлением

На фото: памятник погибшим на шахте «Вуек» во время траурных мероприятий Фото: Andrzej Grygiel / EPA-EFE / Vostock Photo Штурм завода в Южной Корее. В 2009 году полиция штурмовала автомобильный завод SsangYong Motor недалеко от Сеула. Владельцы планировали сократить треть сотрудников. Вместо этого рабочие захватили завод и удерживали его более двух месяцев. На штурм пошли 300 полицейских и 100 бойцов спецназа. Протестующие отражали атаки с помощью самодельных катапульт, металлических палок и зажигательных смесей. Всего пострадали около 100 человек Фото: Shin Dong-jun / Reuters Мариканская резня (Южная Африка). В 2012 году полицейские застрелили 34 горняков и ранили еще около 80 человек на платиновом руднике в Марикане. Все пострадавшие протестовали из-за низкой зарплаты. Большинство погибших работали бурильщиками. Среди горняков эта специальность считается самой опасной. Полиция расстреливала рабочих с 300 метров. Резня спровоцировала массовые протесты по всей стране Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters Голодовка швей. В 2014 году в Бангладеш швеи начали голодовки из-за задержки зарплат на три месяца. Текстильные фабрики из Tuba Group ранее выполняли заказы ФИФА и Walmart. Полторы тысячи женщин не ели и не получали физиологический раствор. Полиция использовала против них дубинки и перцовые баллончики. Спустя 11 дней швеи получили свои выплаты и премии Фото: Zakir Hossain Chowdhury / NurPhoto / Getty Images Поход за субсидиями. В 2014-2015 годах в Китае прошли забастовки производителей обуви из провинции Гуандун. Крупнейшие протесты в рамках одной компании организовали в Дунгуани. На площади вышли 50 тыс. рабочих из шести фабрик «Юэ Юэнь». После этого полиция разогнала силой 10-тысячный митинг рабочих «Синь Чан» из Чжуншани. Поводом для протестов стал отказ компании выплачивать рабочим жилищные субсидии Фото: Vincent Yu / AP Протесты против реформы. В 2016 году во Франции прошли протесты против трудовой реформы. Она позволяла увеличить продолжительность рабочего дня на некоторых производствах и облегчить сокращения для работодателей. На протесты вышли около 100 тыс. французов. В стычках с полицией пострадали не менее 40 человек Фото: Christophe Ena / AP Потери среди горожан. В 2017 году полицейские из штата Эспириту-Санту (Бразилия) перестали патрулировать три города. Работники правопорядка требовали индексации зарплат. За шесть дней забастовки жертвами насилия стали около 100 человек. В отсутствии полицейских сотни магазинов разгромили, встал общественный транспорт. Были закрыты банки, больницы и школы. В Бразилии забастовки полицейских находятся вне закона Фото: Paulo Whitaker / Reuters Бензиновые протесты. В 2022 году водители грузовиков блокировали крупные порты, автомагистрали и распределительные центры по всей Испании. На протесты против высоких цен на топливо вышли примерно 75 тыс. человек. На пикете в промышленной зоне Мадрида полиция применила оружие. 33-летний забастовщик получил тяжелое ранение в живот. Еще один легко ранен Фото: Susana Vera / Reuters Смотреть

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Елизавета Скобцова