Samsung выразил протест
К чему может привести забастовка на заводе IT-гиганта в Южной Корее
Работники Samsung в Южной Корее объявили бессрочную забастовку. Она уже могла нарушить производство чипов. В понедельник, 8 июля, 6,5 тыс. сотрудников корпорации не вышли на работу. 10 июля бойкот должен был завершиться, но вместо этого его продлили на неопределенный период. За два дня от руководства «не было услышано ни слова», пояснили в профсоюзе. В объединение входит 28 тыс. работников IT-гиганта. Это четверть штата Samsung в Южной Корее и пятая часть его персонала по всему миру.
Фото: Kim Soo-hyeon, Reuters
Протестующие требуют, в частности, повысить зарплаты на 3,5%, улучшить бонусную политику и на день увеличить оплачиваемые отпуска. По словам митингующих, за счет бойкота им уже удалось нарушить производство чипов на некоторых линиях, в самой корпорации это отрицают.
В ближайшие недели Samsung должен представить новое, шестое поколение складных смартфонов, и забастовка может сорвать планы продаж, считает главный редактор портала ITZine.ru Сергей Кузнецов: «Samsung — это довольно закрытая компания. Мы не очень много знаем про их внутренние перестановки, особенно это касается заводов, производства новых устройств.
Последний яркий кризис, который мы помним, был с Galaxy Note, который возгорался самопроизвольно. Это скорее неожиданно, и это большой удар по имиджу. Плюс нужно понимать, что обычно это лавинообразная история. Я думаю, здесь наложилось несколько моментов. Общие кризисные годы для всей индустрии, так как никаких особенных прорывов в технологиях нет. Да, они заняли свою нишу со складными смартфонами, но у Samsung не то чтобы как-то сильно растет доля. Видимо, в связи с этим они решили сокращать расходы, а, может быть, просто не увеличивать их.
Автоматизация предполагает, что молоточек выполняет 80% работы за вас, но импульс подать ему должен человек. Поэтому забастовка тех, кто следит за автоматизированными линиями, остановит производство. Думаю, что их больше, чем четверть, потому что наверняка это сотрудники не из одной линии сборки, соответственно, на каждом сегменте начинаются простои, этих людей нужно кем-то заменять.
Если персонал не рядовой, а управленцы, ситуация еще хуже, компания рискует не произвести какое-то количество устройств, а у них грядет масштабный запуск: в июле или августе мы ждем новые смартфоны. Если они не смогут сделать их в срок, будет падение продаж, спрос будет превышать предложение, а в сентябре выйдет iPhone. Я думаю, что это сейчас будет решаться очень быстро.
Из-за однодневного простоя можно потерять миллионы долларов. К тому же будут простаивать другие фабрики, заводы, которые производят компоненты для Samsung.
Компании хотят уйти от человеческого фактора, потому что они, к сожалению, не могут его контролировать. Мы видим эту тенденцию в связи с недавно открывшим заводом Xiaomi, где нет рабочих, это так называемая темная фабрика».
Судя по кадрам в соцсетях, в понедельник бастующие сотрудники Samsung, надев на головы красные повязки, выстроились возле одного из крупнейших заводов корпорации в городе Хвасон. Стоя под дождем, они скандировали лозунги с требованиями улучшить условия труда. Это второй бойкот за лето: в начале июня работники отказывались от выполнения обязанностей на один день.
Агентство Reuters писало, что кризис наступил на фоне попыток Samsung укрепиться на рынке чипов, используемых в сфере искусственного интеллекта. За счет спроса на такие полупроводники южнокорейская корпорация во втором квартале 2024-го нарастила операционную прибыль в 15 раз год к году.
Это означает, что проблема с персоналом для Samsung, скорее всего, не станет критичной, отмечает главный редактор Ferra.ru (входит в Rambler&Co) Евгений Харитонов: «Южная Корея в 2018 году снизила время работы до 52 часов в неделю, до этого оно составляло 68 часов. И действующий президент Юн Сок Ёль в 2021 году, когда он подавался на выборы, выступал за 120-часовую рабочую неделю. Как только он увидел негативную реакцию, он выступил за преемственность норм.
С другой стороны, он может войти в положение системообразующей компании и призвать затянуть пояса. Сейчас Samsung подала запрос с просьбой увеличить продолжительность рабочей недели. Все знают, что в Южной Корее крупнейший демографический кризис, все видели пример Японии. По мере улучшения прав сотрудников у них падала производительность труда, они начали терять долю рынка в полупроводниках и получили застой в экономике, из которого не могут выбраться до сих пор.
2023 год был неудачным для Samsung, у них очень упала прибыль, отчасти поэтому они пошли на непопулярные меры. Но это дало эффект в 2024 году: феноменальный рост прибыли. Если правительство поддержит Samsung, если все будет соответствовать трудовому законодательству, то нет причин менять менеджмент корпорации, если этот менеджмент сумел вытянуть ее из кризиса.
Если бойкот разрастется хотя бы до половины сотрудников профсоюза или, допустим, до 70%, это уже будут угрожающие цифры».
Собеседники “Ъ FM” отмечают, что забастовки на южнокорейских заводах Samsung не должны повлиять на производство флагманских моделей смартфонов: чипы для них корпорация выпускает на Тайване на мощностях гиганта TSMC.
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