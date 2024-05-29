Samsung грузят забастовкой

Сотрудники Samsung проведут первую в истории компании забастовку. О таких планах сообщили в профсоюзе южнокорейской корпорации, куда входит порядка 30 тыс. человек, пишет Bloomberg. Недовольство работники техногиганта начали выражать еще в начале 2024 года, однако руководство на уступки не пошло. Главная претензия заключается в низкой заработной плате. Сотрудники требовали повысить ее справедливо, а не на 1-2%. Но Samsung не хочет идти на переговоры, говорится в заявлении профсоюза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Soo-hyeon, Reuters Фото: Kim Soo-hyeon, Reuters

Компания явно была не готова к тому, что все выльется в забастовку, считает ведущий аналитик акселератора Fintech Lab Сергей Вильянов: «Samsung и LG — это два основных производственных монстра в Южной Корее. То есть наш "Газпром" по степени влияния на экономику и политику — это вообще ничто по сравнению с тем, что представляют собой Samsung и LG, на которых держится вообще все государство Южной Кореи. Просто в корпоративной культуре нет и никогда не было никакого механизма, предназначенного для понижения градуса накала недовольства. Я думаю, что высшее руководство компании не восприняло угрозу всерьез, а когда дошло до дела, они очень удивились.

Для пользователей конечные устройства могут немного подорожать. Но по большому счету на цены готовых устройств, ноутбуков, планшетов, смартфонов это не повлияет, потому что там маржинальность по-другому работает, и колебания в несколько процентов ничего не изменят. Модули оперативной памяти, SSD-накопители могут подорожать на какие-то проценты, но зависит все от того, насколько серьезным будет простой, как быстро и насколько эффективно смогут его купировать».

Профсоюз не называет количество сотрудников, которые планируют пропустить работу. Однако в корпорации уверены, что забастовка не создаст серьезные помехи производству, большинство процессов автоматизировано. Какие последствия для отрасли будут в случае, если недовольства затянутся?

Программист, эксперт в области IT-технологий Кирилл Ситнов допускает, что забастовка скажется на партнерах Samsung, которые используют комплектующие южнокорейской фирмы: «Если, допустим, в противостояние вступает отделение, которое занимается производством матриц для камер смартфонов, то производители, которые пользуются их матрицами, а это компании Realme и Xiaomi, в какой-то степени могут столкнуться с проблемами с выпуском смартфонов с этими матрицами. На Apple это не распространяется, потому что они последние три-четыре года заказывают матрицы у Sony. При этом OLED-дисплеи, которые используются в iPhone, в основном производства Samsung».

Как пишет Bloomberg, на новостях о забастовке акции Samsung упали на 3%.

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Анна Кулецкая