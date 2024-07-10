На BMW M5 принимают заказы

Рестайлинговая BMW M5, еще не выпущенная в мире, оказалась доступна для заказа в России. Немецкий концерн представил автомобиль две недели назад. Официальные продажи начнутся в ноябре 2024 года. Некоторые дилеры тем временем публикуют предложения привезти новую М5 под заказ. Минимальная стоимость модели в России варьируется от 16 млн руб. до 26 млн руб. Для сравнения: в США стартовая цена составляет $120 тыс., это около 10,5 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: BMW Фото: BMW

Когда новая BMW M5 доедет в Россию? И какие сложности могут возникнуть при покупке? “Ъ FM” позвонил в один из салонов, предлагающих уже сейчас заказать автомобиль: «Автомобили возим отовсюду: Европа, Корея, Америка, Дубай, по запросу находим любую комплектацию. Средний срок поставки — полтора-два месяца с момента заказа до момента выдачи автомобиля уже непосредственно в Москве. Это с учетом подготовки экспортной документации, оформления и выкупа самого автомобиля, прохождения лаборатории, получения СБКТС, электронного ПТС.

Самый долгий срок, наверное, — это где-то два с половиной месяца, а самый быстрый — порядка 30-35 дней. С учетом последнего пакета санкций логистика из Европы на пару недель увеличилась. То есть если раньше за 30-35 дней можно было довезти автомобили через Беларусь, сейчас необходимо объезжать.

Стоимость автомобиля предлагается под ключ. Расчет идет с тремя видами предоплаты: 20%, 50%, 100%. Самая выгодная стоимость получается при 100% предоплате. В объявлениях указаны цены по актуальному курсу, он может понижаться, может повышаться, какие-то таможенные моменты могут меняться, но несильно, некритично, там не будет плюс 10 млн руб. к стоимости. В зависимости от изменений может быть как на порядка полумиллиона дешевле, так и на порядка полумиллиона дороже. Такие скачки в любом случае присутствуют».

BMW M5 G90 разгоняется до 100 км/ч за 3,5 секунды. Автомобиль впервые стал гибридным. Силовая установка развивает 727 лошадиных сил. Учредитель компании «Автодегустатор» Арарат Мардоян считает, что автомобиль попадет в Россию не раньше весны. А российские сервисы, по его словам, могут не справиться с обслуживанием новой машины: «Есть заинтересованные люди, которые хотят сделать предзаказ, но их нужно будет собрать несколько, потому что штучно возить авто не очень рентабельно.

Весной в какой-то момент был спад спроса на европейские автомобили, но последние два месяца есть некая активность. Новые модели появляются у известных, любимых брендов, и покупатели интересуются. Если даже сейчас сделать предоплату, я предполагаю, что они дойдут до нас в лучшем случае к началу весны.

Что касается поддержки ПО, про это, наверное, уже надо забыть. Хорошо, если будут запчасти, надо думать об обслуживании. Смогут ли сервисные центры обновить свои инструменты, с помощью которых возможно диагностировать автомобили, произведенные в текущем или даже прошлом году. Потому что уже сейчас они имеют конкретные проблемы, последние обновления были в 2022 году, и больше новых инструментов сервисные центры не получали».

BMW M5 G90 стала самой тяжелой среди предшественников серии, ее масса 2,5 тонны. Автомобиль оказался медленней предыдущей версии. Он также будет оснащен аудиосистемой Bowers & Wilkins, большой панорамной крышей Sky Lounge, проекционным дисплеем и четырехзонным климат-контролем.

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Дарья Фоменко