Китайским авто просчитали прайс

Таможенные пошлины и сборы приводят к двукратному росту цен на импортные автомобили в России. В некоторых случаях разница с реальной стоимостью машины может быть даже выше, заявил глава ассоциации «Российские автодилеры» Алексей Подщеколдин. Он привел в пример седан Jetta VA3, который в Китае продается в пересчете на рубли за 1 млн руб. А в российских салонах его выставляют за 2,3 млн руб. Что влияет на конечную стоимость автомобилей? Подробности — у Владислава Викторова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Суть заявления главы РОАД можно свести к тому, что в двукратном росте цен на автомобили виноваты не продавцы. Маржа дилера при реализации условного седана Jetta VA3 составляет всего 200 тыс. руб., в то время как государство забирает порядка 700 тыс. руб. в виде НДС, утильсбора, сертификатов безопасности и акцизов. Кроме того, импортеры еще вынуждены тратиться на логистику, которая в среднем обходится примерно в 240 тыс. руб. В итоге машину, которую в Китае продают за 1 млн руб., россиянам предлагают примерно за 2 млн руб. И как считает руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев, оценки участников рынка выглядят вполне справедливо:

«Ситуация как с бензином, в цене которого существенная доля доходов государства. И в данном случае есть существенное удорожание за счет всевозможных сборов — доставка, НДС. Официальному дилеру вообще все диктует производитель, в том числе и маржу. Если параллельный импорт, то теоретически это самостоятельное ценообразование, но поскольку рынок покупателя, тут еще и без его мнения, согласен ли он покупать автомобиль или нет, не обойтись».

Эти издержки приводят к тому, что в Россию с 2022-го почти не завозят действительно дешевые машины. Вернее, найти их можно, но здесь они превращаются в «посредственные автомобили за неоправданно высокую цену». Именно поэтому у россиян не пользуются спросом китайские электрокары BYD. Хотя они в прошлом году обогнали абсолютного лидера по мировым продажам американскую Tesla. Для России они становятся слишком дорогими, и клиенты предпочитают доплатить за что-то премиальное. В высоком сегменте этот рост зачастую не так заметен, говорит представитель компании Rucars, которая занимается импортом электрокаров, Сергей Иванов:

«С 1 апреля все электромобили и все подзаряжаемые гибриды должны напрямую растамаживаться только в России. Соответственно, положенные по российскому законодательству пошлины, акцизы и так далее должны выплачиваться в полном объеме и сразу. Все зависит от мощности, от ряда других параметров, каталожной цены. Для премиальных китайских электромобилей — это 2 млн руб. Zeekr, например, изначально дорогой, и наценка на него получается в процентном выражении от изначальной цены меньше чем в два раза».

Впрочем, правительство пытается бороться с этим, стимулируя автопроизводителей локализовывать производство. Но пока полноценная сборка легковых авто в России есть только у Haval. Но даже они выпускают более дорогие машины, чем те, что продаются в Китае. Например, кроссовер Jolion с тульского завода в салонах продается минимум за 1,7 млн руб., в то время как в Китае можно найти машины за 700 тыс. руб. И это тоже связано с российской налоговой системой, говорит вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. Но он считает, что и дилеры немного лукавят:

«Для Китая наш рынок является премиальным, потому что здесь они зарабатывают столько, сколько не зарабатывают нигде.

У нас нет конкуренции, в том числе потому, что у нас супержесткие технические требования для ввоза автомобилей. Пункт второй — это, конечно, аппетиты дилеров. Человеку, который придет покупать машину, еще накрутят обязательно и кредит, и допы, и страховки на сотни тысяч рублей, потому что только в кредитах дилеры получают до 9% комиссии от общей стоимости машины».

В самом Китае низкие цены обусловлены высокой конкуренцией, у них на рынке представлены машины более 80-ти производителей. А в случае с электрокарами покупатель может рассчитывать на освобождение от налога в $4 тыс. В таких условиях компании вынуждены предлагать клиентам необычные решения по доступным ценам, в то время как в России за последние 20 лет АвтоВАЗ так и не научился собирать собственную автоматическую трансмиссию. И согласно заявлениям самой компании, планов таких на будущее она не имеет.

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