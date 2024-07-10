Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Подвинуть англосаксов»

Дмитрий Дризе — о перспективе «плана Орбана» по Украине

Виктор Орбан по итогам своих встреч в Киеве и Москве написал письмо лидерам ЕС. Премьер-министр Венгрии просит коллег проявить больше инициативы для достижения мира на Украине. В послании он, в частности, дал понять, что главной проблемой на пути к решению проблемы является неуступчивость офиса Владимира Зеленского. Главы стран Евросоюза в большинстве своем скептически отреагировали на миссию Виктора Орбана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что венгерский премьер не достиг поставленных целей.

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан написал письмо лидерам ЕС, в котором просит употребить все свое влияние, дабы остановить боевые действия на Украине. И, соответственно, рассказал о содержании своих бесед, в частности, с президентом России Владимиром Путиным. Подробно пересказывать содержание документа смысла уже не имеет, поскольку об этом сообщили многие источники, в том числе и государственные СМИ Российской Федерации.

Как Виктор Орбан ищет украинский мир в Пекине и Вашингтоне

Общий смысл в том, что Кремль настроен не так категорично, как до этого казалось. Москва готова на определенные уступки на основе стамбульских договоренностей. Неконструктивен именно Владимир Зеленский и его ближайшие соратники. Они или не понимают, или не хотят понимать, что рано или поздно проиграют. В целом ничего нового, однако можно отметить, что именно объединенной Европе предлагается взять инициативу на себя. То есть как бы начать играть во всем этом мирном процессе первую скрипку, оставив не у дел Америку и ее главного союзника — Великобританию, что в ЕС нынче не входит.

Иными словами, главная задача — отодвинуть англосаксов. И тогда в чем-то можно и уступить, по идее. Это тоже отнюдь не новый тезис. Но почему сейчас именно на нем решено акцентировать внимание? Да потому, что меняется Старый Свет, к власти приходят правые прагматичные политики. Вот им и предоставляется возможность громко заявить о себе — решить серьезную проблему и закрыть проект под названием «Зеленский», заменить его на правильного лидера, который и Россию, и Китай уважит. А там, глядишь, и Дональд Трамп придет на помощь. И вот перед нами без пяти минут предстает во всей красе многополярный мир, где Виктор Орбан из плохого парня становится одним из первых лиц новой старой Европы.

Как стартовал 75-й саммит НАТО

Все бы хорошо, но так получается, что никуда, похоже, правые и ультраправые не приходят. Да, недоволен европейский избиратель элитами своими и ценами высокими, но не горит он желанием в прошлое возвращаться и демократию сворачивать. Нет на Земле идеальной властной конструкции, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Главное, чтобы хуже не было.

Именно поэтому миссия Орбана, может, и не провалилась окончательно, но, видно, не оправдал премьер-министр высокого доверия. Пиши или не пиши письма, теперь ответный ход за Америкой. В Вашингтоне открывается юбилейный саммит НАТО, Джо Байден обязан брать реванш за поражение на дебатах. Вот если провалится, тогда что-то, наверное, поменяется. Хотя кажется, что нерадикально. Впрочем, не будем опережать события. Партия еще не сыграна.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...