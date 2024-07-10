«Подвинуть англосаксов»

Виктор Орбан по итогам своих встреч в Киеве и Москве написал письмо лидерам ЕС. Премьер-министр Венгрии просит коллег проявить больше инициативы для достижения мира на Украине. В послании он, в частности, дал понять, что главной проблемой на пути к решению проблемы является неуступчивость офиса Владимира Зеленского. Главы стран Евросоюза в большинстве своем скептически отреагировали на миссию Виктора Орбана. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что венгерский премьер не достиг поставленных целей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ Фото: Алексей Назаров, Коммерсантъ

Виктор Орбан написал письмо лидерам ЕС, в котором просит употребить все свое влияние, дабы остановить боевые действия на Украине. И, соответственно, рассказал о содержании своих бесед, в частности, с президентом России Владимиром Путиным. Подробно пересказывать содержание документа смысла уже не имеет, поскольку об этом сообщили многие источники, в том числе и государственные СМИ Российской Федерации.

Общий смысл в том, что Кремль настроен не так категорично, как до этого казалось. Москва готова на определенные уступки на основе стамбульских договоренностей. Неконструктивен именно Владимир Зеленский и его ближайшие соратники. Они или не понимают, или не хотят понимать, что рано или поздно проиграют. В целом ничего нового, однако можно отметить, что именно объединенной Европе предлагается взять инициативу на себя. То есть как бы начать играть во всем этом мирном процессе первую скрипку, оставив не у дел Америку и ее главного союзника — Великобританию, что в ЕС нынче не входит.

Иными словами, главная задача — отодвинуть англосаксов. И тогда в чем-то можно и уступить, по идее. Это тоже отнюдь не новый тезис. Но почему сейчас именно на нем решено акцентировать внимание? Да потому, что меняется Старый Свет, к власти приходят правые прагматичные политики. Вот им и предоставляется возможность громко заявить о себе — решить серьезную проблему и закрыть проект под названием «Зеленский», заменить его на правильного лидера, который и Россию, и Китай уважит. А там, глядишь, и Дональд Трамп придет на помощь. И вот перед нами без пяти минут предстает во всей красе многополярный мир, где Виктор Орбан из плохого парня становится одним из первых лиц новой старой Европы.

Все бы хорошо, но так получается, что никуда, похоже, правые и ультраправые не приходят. Да, недоволен европейский избиратель элитами своими и ценами высокими, но не горит он желанием в прошлое возвращаться и демократию сворачивать. Нет на Земле идеальной властной конструкции, поэтому приходится довольствоваться тем, что есть. Главное, чтобы хуже не было.

Именно поэтому миссия Орбана, может, и не провалилась окончательно, но, видно, не оправдал премьер-министр высокого доверия. Пиши или не пиши письма, теперь ответный ход за Америкой. В Вашингтоне открывается юбилейный саммит НАТО, Джо Байден обязан брать реванш за поражение на дебатах. Вот если провалится, тогда что-то, наверное, поменяется. Хотя кажется, что нерадикально. Впрочем, не будем опережать события. Партия еще не сыграна.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".