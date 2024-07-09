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Коммерсантъ FM
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Россияне налегают на мороженое

Как изменились спрос на десерт и его цена

По итогам этого года спрос на мороженое в России может стать рекордным. Такой прогноз дали в Национальном союзе производителей молока. Отмечается, что в 2023-м в стране продали более 500 тыс. тонн холодного десерта или около 3 кг на душу населения. Это стало максимальным показателем в истории современной России. А потребление продукта в минувших январе-марте уже выросло на 14% год к году. Производство мороженого за первые четыре месяца 2024-го тоже увеличилось, на 27%.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ритейлеры уже отмечают, что в июне продажи в натуральном выражении поднялись почти на 30% год к году. На спросе сказываются аномально высокие летние температуры, пояснила руководитель отдела маркетинга компании Icecro Ксения Башмакова: «Таких температурных рекордов давно не было, поэтому у нас тоже выросли заказы примерно на 10%. При этом заказы на лето начали оформлять заблаговременно. В принципе, в зимний период люди тоже покупают мороженое, в основном пломбир, то есть такие жирненькие варианты десерта.

В жаркое время года в основном потребителям нравится фруктовый лед, легкий сорбет без молока, какие-то необычные вкусы, мороженое с различными включениями: печеньем, орешками и джемами. Классика тоже остается в тренде, но и заметен интерес в сторону чего-то нового».

По данным исследования АТОЛ, 45% россиян из всех видов мороженого предпочитают пломбир. При этом жара не только сказывается на спросе, но и влияет на рост стоимости десерта, отметил гендиректор Кореновского молочно-консервного комбината Игорь Московцев: «Хочется, конечно, чтобы год был хорошим, погода способствует, но очень беспокоит рост цен на сырье. Буквально каждую неделю все дорожает: сгущенка, сливки, масло, сухое обезжиренное молоко. Сейчас только сахар немного притормозил, хотя до этого его стоимость тоже поднималась. Плюс, еще высокая температура, а это означает резкое снижение удоев, на животных сильно сказывается жара. До нас не доезжает молоко с тех же самых хозяйств и ферм. Все это беспокоит.

Жара подогрела потребителей

Кроме того, к сожалению, даже в хороших магазинах есть прецеденты, когда мороженое лежит при несоответствующей температуре, то есть холодильное оборудование не справляется, может, в связи с жарой или еще из-за каких-то факторов. И это самый главный риск для продавца, когда человек хочет купить мороженое, а оно мягкое, растаявшее, и от покупки потребитель отказывается. Здесь мы видим основную угрозу при такой жаркой погоде».

По прогнозам метеорологов, температура в столице не опустится ниже 25 градусов до 20 июля. Осадков синоптики не прогнозируют, впрочем, и ясных дней будет немного, в основном москвичей ждет переменная облачность.

Каковы прогнозы производителей мороженого на лето-2024

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Ульяна Горелова

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