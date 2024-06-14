Нури Шахин получил повышение

Спустя сутки после ухода Эдина Терзича с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» клуб объявил о назначении нового наставника. Им стал 35-летний Нури Шахин. Тренерский опыт у турецкого специалиста небогатый, зато для дортмундцев он является важнейшей фигурой — в команде он провел больше половины карьеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нури Шахин на тренировке «Боруссии» в Марбелье (Испания) (январь 2024 года)

Фото: Alexandre Simoes / Borussia Dortmund / Getty Images Нури Шахин на тренировке «Боруссии» в Марбелье (Испания) (январь 2024 года)

Фото: Alexandre Simoes / Borussia Dortmund / Getty Images

Нури Шахин стал новым главным тренером дортмундской «Боруссии». Об этом немецкий клуб объявил на следующий день после отставки Эдина Терзича. «Мы рады назначить человека, который представляет молодое поколение в лице Нури Шахина. В последние годы он очень усердно развивал свою тренерскую карьеру. Нури знает клуб и его персонал, “Боруссия” заложена в его ДНК»,— заявил в комментарии пресс-службе клуба его управляющий директор Ларс Риккен. И действительно, связь Шахина с «Боруссией» очень крепка.

Нури Шахин является воспитанником академии дортмундцев. За основную команду полузащитник играл с 2005 до 2011-го, а затем с 2014 до 2018 года.

Всего в ее составе Шахин провел 273 матча, победив по разу в чемпионате и Кубке Германии. В конце 2023 года Шахина и Свена Бендера (еще одного чрезвычайно важного для клуба человека) пригласили в тренерский штаб помочь Эдину Терзичу наладить игру «Боруссии» в национальных соревнованиях.

Уже тогда крупные медиаресурсы, например Sky, сомневались, что Шахина позвали, исключительно чтобы «обогатить штаб опытом и знаниями». Шахина и Бендера называли теневыми тренерами. Эксперты проводили параллели с увольнением в 2022 году Марко Розе — к тому в свое время в таком же качестве «приставили» Терзича.

Правда, в отличие от Терзича, в момент назначения на столь важный пост в столь заметном клубе у Шахина есть опыт работы главным тренером.

До приглашения в «Боруссию» Нури Шахин на протяжении двух лет возглавлял клуб—середняк из чемпионата Турции «Антальяспор». И кое-какие достижения у него были.

Скажем, в 2022 году, в концовке чемпионата, «Антальяспор» под его руководством выдал 16-матчевую беспроигрышную серию и вместо возможной борьбы за выживание комфортно финишировал на седьмом месте.

Нури Шахин покинул турецкий клуб этой зимой из-за приглашения в почти родную «Боруссию». И поучаствовал в ее успехах — дортмундцы пробились в финал Лиги чемпионов, где со счетом 0:2 уступили одному из ее фаворитов — мадридскому «Реалу».

Примечательно, что решение руководства «Боруссии» укладывается в общий немецкий тренд. Сейчас 10 из 18 клубов Бундеслиги возглавляют тренеры не старше 45 лет. Самый молодой из них — 31-летний Фабиан Хюрцелер, поднявший из второго по силе дивизиона Германии «Санкт-Паули»,— выглядит юным даже на фоне Шахина.

Есть среди них и 42-летний наставник «Байера» Хаби Алонсо, уже ставший феноменом: в завершившемся сезоне его команда вопреки прогнозам победила в чемпионате и Кубке Германии, а единственное поражение в сезоне она потерпела в финале Лиги Европы. Хотя приходил Алонсо совсем зеленым (до этого он тренировал только вторую команду испанского клуба «Реал Сосьедад»). Рискнул этим летом и флагман немецкого футбола «Бавария», назначивший 38-летнего Венсана Компани, который только что вылетел вместе с «Бернли» из чемпионата Англии.

Роман Левищев