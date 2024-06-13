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Коммерсантъ FM
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Эдин Терзич покинул родное гнездо

Он ушел с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» после выхода в финал Лиги чемпионов

В европейском футболе произошла сравнительно неожиданная тренерская отставка. Прорвавшаяся в финал Лиги чемпионов дортмундская «Боруссия» рассталась с главным тренером Эдином Терзичем. Одной из причин его ухода называют конфликт с одним из лидеров команды Матсом Хуммельсом. В целом сезон у команды Терзича получился неровным — еврокубковый успех в нем соседствовал с провалом во внутренних турнирах.

Тренер «Боруссии» Эдин Терзич (справа) и защитник Матс Хуммельс на тренировке перед финалом Лиги чемпионов в Лондоне (31 мая 2024 года)

Тренер «Боруссии» Эдин Терзич (справа) и защитник Матс Хуммельс на тренировке перед финалом Лиги чемпионов в Лондоне (31 мая 2024 года)

Фото: Ian Walton / AP

Тренер «Боруссии» Эдин Терзич (справа) и защитник Матс Хуммельс на тренировке перед финалом Лиги чемпионов в Лондоне (31 мая 2024 года)

Фото: Ian Walton / AP

«Мне невероятно больно говорить об этом всем болельщикам. После шести лет работы в тренерском штабе “Боруссии” я чувствую, что новая эра клуба должна начаться с новым человеком у кромки поля»,— приводит пресс-служба клуба слова из прощального письма Терзича. Ниже в релизе — комментарий генерального директора «Боруссии» Ханса-Йоахима Ватцке: Терзич «проделал выдающуюся работу». И все же пути команды и тренера разошлись.

Возможную причину расставания назвал немецкий Sky Sports. Издание сообщило, что многолетний защитник «Боруссии» Матс Хуммельс выставил руководству ультиматум: он ушел бы из клуба, если бы Терзич остался в должности.

Газета Bild писала, что разногласия между звездным игроком и тренером по поводу тактики игры не остывали весь сезон.

А самый серьезный срыв произошел накануне финала Лиги чемпионов, в котором «Боруссия» уступила мадридскому «Реалу» со счетом 0:2.

Для «Боруссии» Терзич — особенная фигура. В начале весны первые полосы спортивных изданий покорила история о том, как он отчаянно болел за клуб на фанатской трибуне Signal Iduna Park, а спустя 12 лет вывел его в финал Лиги чемпионов. Грандиозной истории европейских успехов у команды нет. Терзич стал лишь третьим наставником «Боруссии» (после Оттмара Хитцфельда и Юргена Клоппа), которому удалось довести команду до решающего матча главного еврокубка. И в общем казалось, что этого достижения будет более, чем достаточно, чтобы он сохранил пост.

Казалось, не должно было повлиять и поражение в финале. Успех европейской кампании виделся чем-то очень масштабным: он произошел вопреки неудачной жеребьевке. Осенью «Боруссия» вышла из «группы смерти», оставив позади ПСЖ, «Милан» и «Ньюкасл», весной — в матчах play-off сдюжила с мадридским «Атлетико» и ПСЖ, которые сами котировались в числе претендентов на трофей.

В то же время на внутренней арене игра у «Боруссии» не клеилась.

Ну, скажем, пятое место в чемпионате Германии — это результат гораздо ниже ресурсов и возможностей клуба. Даже учитывая уход перед сезоном стержневых футболистов — полузащитника Джуда Беллингема и крайнего защитника Рафаэла Геррейру. От чемпиона Германии «Байера» команда Терзича отстала очень серьезно — на 27 очков. Из кубка страны она тоже вылетела рано — на стадии 1/8 финала.

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Эта «Боруссия» выглядела жутко нестабильно. В матчах Лиги чемпионов она смотрелась боевито, а следом могла выдать серию без побед против совсем непритязательных команд вроде «Хайденхайма», «Аугсбурга», «Бохума». Свеж в памяти был и прошлый провал Терзича: в сезоне-2022/23 команда собственноручно упустила чемпионство, не справившись в последнем туре со скромным «Майнцем».

Спортивный директор Себастьян Кель на прощание отметил самоотдачу Терзича и назвал его «человеком “Боруссии” до мозга костей». Однако в новом сезоне команду возглавит другой тренер.

Роман Левищев

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