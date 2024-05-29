Венсан Компани стал главным тренером «Баварии»

Бельгийский футболист, бывший капитан команд «Андерлехт» и «Манчестер Сити» Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии». Как сообщила пресс-служба клуба, 38-летний бельгиец подписал контракт до лета 2027 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Венсан Компани

Фото: Ian Walton, Reuters Венсан Компани

Фото: Ian Walton, Reuters

«Для меня большая честь работать в этом клубе: "Бавария" — это институт международного футбола»,— приводит пресс-служба клуба слова Венсана Компани. Клуб «Бернли», команду которого до этого тренировал бельгиец, получит около €12 млн за выкуп контракта.

Знаменитый в недавнем прошлом бельгийский защитник имеет минимальный тренерский опыт, который к тому же сложно назвать однозначно удачным. Год назад «Бернли» вышел с ним в высший английский дивизион, он тут же вылетел обратно, одержав в очередном первенстве всего пять побед.

Подробнее об этом — в материале «Венсан Компани вылетел из премьер-лиги в "Баварию"».

Евгений Белоусов