Венсан Компани стал главным тренером «Баварии»
Бельгийский футболист, бывший капитан команд «Андерлехт» и «Манчестер Сити» Венсан Компани стал новым главным тренером «Баварии». Как сообщила пресс-служба клуба, 38-летний бельгиец подписал контракт до лета 2027 года.
Венсан Компани
Фото: Ian Walton, Reuters
«Для меня большая честь работать в этом клубе: "Бавария" — это институт международного футбола»,— приводит пресс-служба клуба слова Венсана Компани. Клуб «Бернли», команду которого до этого тренировал бельгиец, получит около €12 млн за выкуп контракта.
Знаменитый в недавнем прошлом бельгийский защитник имеет минимальный тренерский опыт, который к тому же сложно назвать однозначно удачным. Год назад «Бернли» вышел с ним в высший английский дивизион, он тут же вылетел обратно, одержав в очередном первенстве всего пять побед.
Подробнее об этом — в материале «Венсан Компани вылетел из премьер-лиги в "Баварию"».