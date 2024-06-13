«Милан» поставил на португальца

Один из самых титулованных футбольных клубов Италии «Милан» объявил о назначении нового главного тренера. Им стал португалец Паулу Фонсека, который несколько лет назад трижды приводил «Шахтер» к победам в чемпионатах Украины, а позже работал в итальянской «Роме» и французском «Лилле».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новый тренер «Милана» Паулу Фонсека

Фото: Leonhard Foeger / Reuters Новый тренер «Милана» Паулу Фонсека

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

О назначении главным тренером «Милана» Паулу Фонсеки было объявлено на официальном сайте клуба. 51-летний специалист в 2012 году впервые возглавил команду высшего португальского дивизиона, весной 2013 года привел команду «Пасуш де Феррейра» к бронзовым медалям, в 2013 году выиграл Суперкубок с «Порту», а в 2016 году — кубок Португалии с «Брагой». После этого Паулу Фонсека отправился на Украину, где донецкий «Шахтер» под его руководством в период с 2017 по 2019 год трижды подряд делал дубли, один раз брал Суперкубок и выиграл 103 матча из 139.

Главным достижением Фонсеки в «Роме» на протяжении следующих двух лет стал выход в полуфинал Лиги Европы весной 2021 года.

Последние два сезона португалец провел во французском «Лилле», где тоже проработал без особого блеска. В 2023 году этот клуб занял в чемпионате пятое место, а в завершившемся сезоне финишировал четвертым, попав в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов.

Новость о возвращении Фонсеки в чемпионат Италии и заключении им трехлетнего контракта с «Миланом» не стала сенсацией. В конце мая, когда стало известно об уходе из этого клуба Стефано Пиоли, именно португалец, чей контракт с «Лиллем» завершался, назывался самым вероятным сменщиком итальянца, который проработал с «Миланом» пять лет и два года назад выиграл с ним чемпионат Италии.

Издание La Gazzetta dello Sport называет сильными сторонами Фонсеки умение работать с перспективной молодежью и любовь к атакующей игре, которую он ставил в предыдущих командах.

Он считается приверженцем атакующей схемы 4-2-3-1 с техничными атакующими полузащитниками. Причем надо учитывать, что в период Стефано Пиоли «Милан» исповедовал более осторожную тактику.

Задачей Фонсеки, очевидно, будет борьба за чемпионство, на которое «Милан», клуб с богатейшими традициями, 19-кратный чемпион своей страны и семикратный обладатель главного еврокубка, обязан претендовать в любых условиях, даже несмотря на глобальные затраты, связанные со строительством нового стадиона.

В последнем чемпионате Италии он остался вторым, уступив «Интеру» 19 очков и на 5 баллов опередив замкнувший тройку «Ювентус». При этом по совокупной трансферной стоимости состава «Милан» (€526,6 млн) в чемпионате Италии также идет вторым, уступая «Интеру» (€638,3 млн).

Евгений Федяков