Банкиры нащупывают доллар

Впервые в своей истории Московская биржа прекратила торговлю долларом и евро, а ЦБ начал использовать для расчетов официальных курсов менее прозрачный внебиржевой рынок. Биржевые торги остальными валютами, прежде всего юанем, сопровождались ростом волатильности. Впрочем, аналитики полагают, что в ближайшие дни ситуация стабилизируется и курсы «будут определяться фундаментальными факторами».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ЦБ 13 июня впервые установил официальные курсы доллара и евро на основе внебиржевых данных. Торги этими валютами, как и гонконгским долларом, из-за включения Московской биржи и НКЦ в SDN-List (см. “Ъ” от 13 июня) на площадке больше не проводятся. На 14 июня курс доллара составил 88,2 руб./$, курс евро — 94,83 руб./€, соответственно на 81 коп. и 91 коп. ниже значений предыдущего дня.

Внебиржевой рынок крайне непрозрачен, подчеркивают эксперты. Он представляет собой межбанковский рынок и рынок внутренних операций самих банков. Руководитель департамента клиентских операций на финансовых рынках Совкомбанка Филипп Аграчев отмечает, что рынок внутри банков сохраняется (одни клиенты продают, а другие покупают, для всех контрагентом является банк), но «межбанковского валютного рынка как такового сейчас нет».

По данным ЦБ, межбанковские операции с долларом составляли 15–20% (10–40 млрд руб. в день) от внебиржевого рынка этой валюты. Объемы межбанковского рынка в евро в этом году редко превышали 10 млрд руб. в день.

Биржевые торги оставшимися валютами 13 июня были волатильными. При открытии торгов курс юаня вырос на 2,16%, до 12,49 руб./CNY, но уже к 11:10 опустился до 11,84 руб./CNY, минимума с 28 июня 2023 года. В последующие три часа курс держался возле 12 руб./CNY. «Рост на покупке валюты физлицами сменился на продажи от крупных участников торгов, которые сокращают свои позиции в валюте в условиях непонимания возможности ее использования в целях платежей»,— поясняет Филипп Аграчев.

По итогам дня курс юаня составил 12,22 руб./CNY, что лишь на 1 коп. ниже значений закрытия 11 июня. По данным Московской биржи, объем торгов китайской валютой с поставкой «завтра» составил почти 185 млрд руб., что на 75% выше значений 11 июня и максимальный результат с 26 апреля.

Высокая волатильность отмечалась также в турецкой лире и казахском тенге. Курс лиры в первой половине торговой сессии достигал 3,23 руб./TRY, что на 16,6% выше значений закрытия последнего торгового дня. Но во второй половине дня откатился к 2,74 руб./TRY, потеряв за день более 1%. Казахский тенге вырастал менее значительно, на 4,5%, до 20,6 руб./KZT, но закрылся возле локального максимума, на 20,43 руб./KZT. Объемы торгов были незначительны — 0,58 млрд руб. для лиры и 0,73 млрд руб. для тенге.

Директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев допускает, что лира и тенге «могли стать альтернативой, в которую пытались конвертировать избыток юаня».

При этом в начале дня участники рынка явно испытывали дефицит юаней. По данным Московской биржи, 13 июня ставка репо с центральным контрагентом с КСУ поднималась выше 30% годовых. Впрочем, к закрытию торгов она опустилась до 0,5% годовых.

«В условиях неопределенности после введения санкций в отношении Московской биржи и НКЦ некоторые участники рынка, вероятно, предпочитают оставаться в валюте. Пока контрагенты из КНР не опровергли намерения придерживаться введенных США ограничений, риск отмены биржевых торгов юанем также выглядит реальным»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Ситуация на валютном «рынке сложная, но не критическая», считают его участники. По мнению аналитиков Райффайзенбанка, определяющими для курса рубля «останутся фундаментальные факторы, а именно валютные потоки, связанные с внешней торговлей». Вместе с тем они допускают в краткосрочной перспективе «высокую турбулентность и расширение спредов» на покупку и продажу валюты. Евгений Кошелев поясняет, что «в новых реалиях рынка возросли риски провалов ликвидности и резких скачков курса относительно "досанкционных" условий».

Виталий Гайдаев