По независшим от нас обстоятельствам

Брокеры, работающие на Московской бирже, временно приостановили вывод долларов и евро с брокерских счетов на банковские счета клиентов. Это произошло из-за введения санкций в отношении Национального клирингового центра (НКЦ), через который проводились валютные расчеты. Компании обещают начать возвращать деньги в ближайшее время. Однако эксперты ожидают, что по крайней мере часть средств окажется, по сути, заморожена или выведена через конвертацию в рубли, как произошло при введении санкций против СПБ Биржи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вывести по крайней мере часть валюты россиян с брокерских счетов напрямую уже вряд ли получится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вывести по крайней мере часть валюты россиян с брокерских счетов напрямую уже вряд ли получится

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские брокерские компании на фоне санкций против группы Московской биржи (в SDN-лист были включены торговая площадка, а также ее основные подразделения — Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий (НРД)) 13 июня ограничили вывод валюты клиентов со счетов.

О невозможности перевести средства (в первую очередь доллары и евро, но в некоторых случаях и юани) на банковские счета в начале дня объявили «Финам», БКС, «Цифра брокер», Райффайзенбанк, «Солид».

Профучастники объясняли ситуацию необходимостью получения неких данных от Московской биржи.

Уже во второй половине дня часть брокеров объявила о возобновлении возможности переводов по крайней мере в отношении части средств. Так, Райффайзенбанк восстановил вывод долларов, евро и юаней с брокерских счетов на текущие банковские для физических лиц, однако это не коснулось средств по сделкам по покупке долларов и евро, проведенным 11 июня с расчетов «завтра» (в данном случае — 13 июня). В БКС и «Финаме» обещают разрешить вывод средств с 14 июня.

НКЦ может блокировать переводы по нескольким причинам, считают опрошенные “Ъ” юристы. Например, если он хранит средства на счетах банков-корреспондентов США, которые после введения санкций заблокировали любые операции, поясняет юрист Forward Legal Олесь Груздев. По его словам, если брокеры стремятся вывести активы со счетов НКЦ на другие счета, это потребует от компании операций по долларовым корсчетам в банках США, что сейчас стало невозможным.

Источник “Ъ” в крупном брокере пояснил, что участникам рынка «надо было разобраться в ситуации» на основе данных биржи:

«Отчеты брокеры получают несколько раз в день, но не в режиме онлайн, поэтому требовалось время, чтобы на их основе сделать выводы. В моменте это касалось всей валюты, в дальнейшем каждый брокер для себя примет решение, как поступать».

На Московской бирже тех, у кого валюта находится на брокерском счете, отправляют за разъяснениями к брокеру, поскольку «не вся валюта обязательно находится на корреспондентских счетах НКЦ». Если иностранная валюта клиента учитывается на счете НКЦ «как обеспечение брокера, то в отношении брокера как участника клиринга применяются меры по урегулированию последствий введенных ограничений», говорят на бирже. О каких именно мерах идет речь, там не уточняют.

Текущие события, связанные с Московской биржей, «не рассматриваются как заморозка активов, однако исключать принудительную конвертацию валютных активов в рубли нельзя», отмечает независимый финансовый аналитик Андрей Бархота.

Аналогичный путь брокеры и их клиенты проходили после введения жестких санкций против СПБ Биржи в конце 2023 года (см. “Ъ” от 3 ноября 2023 года), когда операции по валютным брокерским счетам также были заморожены.

Спустя примерно месяц было определено, что 31% иностранной валюты (доллары США, евро, гонконгский доллар, на сумму, эквивалентную 5,9 млрд руб.) не попал под ограничения после введения санкций.

Эти средства в рублях были распределены между брокерами «пропорционально объему и виду иностранных валют, которые находятся на клиринговых счетах участников торгов», заявляли на СПБ Бирже (см. “Ъ” от 28 ноября 2023 года).

Брокеры сами определяли порядок передачи средств инвесторам. Оставшуюся валюту и иностранные бумаги из-за невозможности проведения расчетов биржа перевела на неторговые разделы.

Генеральная лицензия 100, выданная американским Минфином на завершение операций с Московской биржей, НКЦ и НРД, позволяет проводить формально платежи до 13 августа, однако «пока нет ощущения, что получится вывести данные средства до указанной даты», считает партнер практики международного торгового права, таможни и санкций «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Владимир Ефремов.

Именно так, уточняет он, произошло в случае с СПБ Биржей, хотя и в отношении нее было выдано специальное разрешение.

Основными рисками для инвесторов будут потеря ликвидности, увеличение трансакционных издержек при переводе средств в рубли с последующей конвертацией и возрастание неопределенности и волатильности на финансовых рынках, что может негативно сказаться на стоимости активов, считает директор юридической группы «Яковлев и партнеры» Мария Яковлева. Господин Груздев ожидает, что НКЦ попытается оспорить санкции США или получить лицензии на отдельные операции. Однако юрист сомневается, что эти шаги окажутся успешными.

Ксения Куликова