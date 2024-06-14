Расклад ясный, перспективы туманные

Открывающийся сегодня матчем сборных Германии, его хозяйки, и Шотландии чемпионат Европы сохранил множество примет, свойственных тем первенствам, что ему предшествовали, включая примету, может быть, главную. В списке из 24 его участников, несмотря на вроде бы безумно высокий уровень конкуренции в континентальном футболе, легко выделить совсем крохотную группу команд, куда более явно, чем все остальные, заслуживающих титула. Правда, выделяя эту группу, надо помнить, что на предыдущих турнирах надежные фавориты — то есть такие, какими сейчас кажутся, например, англичане и французы,— обязательно срезались на дистанции, а золото доставалось тому, на кого не очень хотелось ставить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чемпионат Европы в Германии (на фото — медведь Альберт, талисман турнира) не должен вводить в заблуждение простым с виду раскладом

Фото: Arme Dedert / Getty Images Чемпионат Европы в Германии (на фото — медведь Альберт, талисман турнира) не должен вводить в заблуждение простым с виду раскладом

Фото: Arme Dedert / Getty Images

Стартующий сегодня в Мюнхене матчем группы A между сборными Германии и Шотландии чемпионат Европы, который продлится ровно месяц, до финала в Берлине 14 июля, в котором помимо столицы будут задействованы еще девять немецких городов и на который с 2000 года не пропускавшая континентальных первенств российская команда не добралась из-за санкций,— это еще и повод убедиться, насколько крепки некоторые традиции, связанные с футболом, и конкретно со вторым по рангу после чемпионата мира соревнованием, в том числе довольно неожиданные. Некоторые из них сразу бросаются в глаза.

Перед каждым топовым турниром теперь принято бить тревогу по поводу безопасности.

Немецкий турнир в этом смысле исключением не стал, а информагентства с удовольствием цитировали представителей Министерства внутренних дел Германии, рассказывавших о том, что на боевом дежурстве ежедневно будут находиться 22 тыс. сотрудников правоохранительных органов и в таком режиме — практически полной мобилизации ресурсов — местная полиция не работала еще никогда за все семь десятилетий своего существования. Но что поделаешь, если ожидается наплыв в страну сотен, а то и тысяч футбольных хулиганов, а позапрошлый чемпионат Европы — 2016 года во Франции — врезался в память, помимо всего прочего, марсельской бойней между российскими и английскими фанатами.

Перед каждым топовым турниром теперь принято обсуждать судейские новшества, которые решительно имплементируют, иногда толком не протестировав. Совсем радикальных в Германии не будет, но запрет на общение с арбитром любому футболисту, кроме капитана команды, с немедленным предупреждением за его игнорирование уже превратился в предмет для жарких дискуссий насчет того, ждать ли именно водопада желтых карточек за разговоры или игроки оперативно избавятся от вредной привычки и обойдется ручейком.

Перед каждым топовым турниром теперь принято фиксировать, кто из хороших футболистов до него не доехал, получив травму, или кто доехал, но с трудом, мучаясь от боли.

Сейчас, наверное, список потерь немецкого чемпионата, ставя галочку за галочкой напротив очередной фамилии, увлеченно составляют и дополняют юристы Международной ассоциации профессиональных футболистов (FIFPro) — пригодится для тяжбы с Международной федерацией футбола (ФИФА), чтобы доказать, что вечно наполняемый и наполняемый и ею, и Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) матчами, словно бездонная бочка, календарь отправляет на больничный классных игроков эффективнее любого защитника-костолома (см. материал «Вдруг игра, а я уставший!»).

Фотогалерея Самые дорогие игроки Евро-2024 Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Килиан Мбаппе (слева), 25 лет — капитан сборной Франции и нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен», €180 млн Фото: Benoit Tessier / Reuters Джуд Беллингем, 20 лет— полузащитник сборной Англии и испанского клуба «Реал Мадрид», €180 млн Фото: Adrian DENNIS / AFP Фил Фоден (справа), 24 года — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Манчестер Сити», €150 млн Фото: Kin Cheung / AP Букайо Сака (слева), 22 года — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Арсенал», €140 млн Фото: Reuters / Andrew Boyers Флориан Вирц, 21 год — полузащитник сборной Германии и немецкого клуба «Байер 04», €130 млн Фото: ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Джамал Мусиала (в центре), 21 год — полузащитник сборной Германии и немецкого клуба «Бавария», €120 млн Фото: Laurent Cipriani / AP Деклан Райс, 25 лет — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Арсенал», €120 млн Фото: Reuters / Lee Smith Родри (справа), 27 лет — полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити», €120 млн Фото: Juan Medina / Reuters Гарри Кейн (в центре), 30 лет — капитан сборной Англии и нападающий немецкого клуба «Бавария», €100 млн Фото: Reuters / Andrew Boyers Орельен Чуамени (справа), 24 года — полузащитник сборной Франции и испанского клуба «Реал Мадрид», €100 млн Фото: Daniel Cole / AP Эдуарду Камавинга, 21 год — полузащитник сборной Франции и испанского клуба «Реал Мадрид», €100 млн Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Рафаэл Леан (справа), 25 лет — нападающий сборной Португалии и итальянского клуба «Милан», €90 млн Фото: Reuters / Pedro Nunes Ламин Ямаль (слева), 16 лет — полузащитник сборной Испании и испанского клуба «Барселона», €90 млн Фото: Reuters / Albert Gea Педри (в центре), 21 год — полузащитник сборной Испании и испанского клуба «Барселона», €80 млн Фото: Francisco Ubilla / AP Коул Палмер (слева), 22 года — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Челси», €80 млн Фото: Kin Cheung / AP Хави Симонс, 21 год — полузащитник сборной Нидерландов и французского клуба «Пари Сен-Жермен», находящийся в аренде в немецком клубе «РБ Лейпциг», €80 млн Фото: Peter Dejong / AP Хвича Кварацхелия (справа), 23 года — полузащитник сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи», €80 млн Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Рубен Диаш (справа), 27 лет — защитник сборной Португалии и английского клуба «Манчестер Сити», €80 млн Фото: Pedro Nunes / Reuters Вильям Салиба (в центре), 23 года — защитник сборной Франции и английского клуба «Арсенал», €80 млн Фото: Reuters / Stephane Mahe Николо Барелла (слева), 27 лет — полузащитник сборной Италии и итальянского клуба «Интернационале», €80 млн Фото: Reuters / Alessandro Garofalo Следующая фотография 1 / 20 Килиан Мбаппе (слева), 25 лет — капитан сборной Франции и нападающий французского клуба «Пари Сен-Жермен», €180 млн Фото: Benoit Tessier / Reuters Джуд Беллингем, 20 лет— полузащитник сборной Англии и испанского клуба «Реал Мадрид», €180 млн Фото: Adrian DENNIS / AFP Фил Фоден (справа), 24 года — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Манчестер Сити», €150 млн Фото: Kin Cheung / AP Букайо Сака (слева), 22 года — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Арсенал», €140 млн Фото: Reuters / Andrew Boyers Флориан Вирц, 21 год — полузащитник сборной Германии и немецкого клуба «Байер 04», €130 млн Фото: ARNE DEDERT / DPA / dpa Picture-Alliance / AFP Джамал Мусиала (в центре), 21 год — полузащитник сборной Германии и немецкого клуба «Бавария», €120 млн Фото: Laurent Cipriani / AP Деклан Райс, 25 лет — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Арсенал», €120 млн Фото: Reuters / Lee Smith Родри (справа), 27 лет — полузащитник сборной Испании и английского клуба «Манчестер Сити», €120 млн Фото: Juan Medina / Reuters Гарри Кейн (в центре), 30 лет — капитан сборной Англии и нападающий немецкого клуба «Бавария», €100 млн Фото: Reuters / Andrew Boyers Орельен Чуамени (справа), 24 года — полузащитник сборной Франции и испанского клуба «Реал Мадрид», €100 млн Фото: Daniel Cole / AP Эдуарду Камавинга, 21 год — полузащитник сборной Франции и испанского клуба «Реал Мадрид», €100 млн Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters Рафаэл Леан (справа), 25 лет — нападающий сборной Португалии и итальянского клуба «Милан», €90 млн Фото: Reuters / Pedro Nunes Ламин Ямаль (слева), 16 лет — полузащитник сборной Испании и испанского клуба «Барселона», €90 млн Фото: Reuters / Albert Gea Педри (в центре), 21 год — полузащитник сборной Испании и испанского клуба «Барселона», €80 млн Фото: Francisco Ubilla / AP Коул Палмер (слева), 22 года — полузащитник сборной Англии и английского клуба «Челси», €80 млн Фото: Kin Cheung / AP Хави Симонс, 21 год — полузащитник сборной Нидерландов и французского клуба «Пари Сен-Жермен», находящийся в аренде в немецком клубе «РБ Лейпциг», €80 млн Фото: Peter Dejong / AP Хвича Кварацхелия (справа), 23 года — полузащитник сборной Грузии и итальянского клуба «Наполи», €80 млн Фото: Irakli Gedenidze / Reuters Рубен Диаш (справа), 27 лет — защитник сборной Португалии и английского клуба «Манчестер Сити», €80 млн Фото: Pedro Nunes / Reuters Вильям Салиба (в центре), 23 года — защитник сборной Франции и английского клуба «Арсенал», €80 млн Фото: Reuters / Stephane Mahe Николо Барелла (слева), 27 лет — полузащитник сборной Италии и итальянского клуба «Интернационале», €80 млн Фото: Reuters / Alessandro Garofalo Смотреть

Ага, у немцев вылетели Серж Гнабри и Александр Павлович, у испанцев — Гави и Иско, у французов — Люка Эрнандес, у англичан — Гарри Магуайр, у итальянцев — Франческо Ачерби, у голландцев — Френки де Йонг и Тен Копмейнерс, у австрийцев — Давид Алаба, у шотландцев — Линдон Дайкс. Уже почти что полноценная сборная с прицелом на медали. Не хватает разве что вратаря, хотя можно смело включить Тибо Куртуа: он не сыграет за бельгийцев не из-за болезни, а из-за конфликта с тренером, но все же знают, что Куртуа пропустил большую часть сезона, порвав крестообразные связки, а восстановился уже на его излете, прямо к финалу Лиги чемпионов.

И это далеко не все. Поляки в ужасе от того, что по крайней мере разгоняться на чемпионате точно придется без надорвавшего бедро Роберта Левандовского, венгров беспокоит состояние значащего для них ничуть не меньше, чем Левандовский для сборной Польши, Доминика Собослаи. Да на самом деле сборные, умудрившиеся сохранить в целости и сохранности всех ведущих бойцов, можно пересчитать по пальцам одной руки, и это будут в основном сборные, ни на что не рассчитывающие,— албанская, румынская, словенская, грузинская.

А ФИФА в ответ, может быть, составляет свой список. В нем приехавшие на чемпионат Европы ветераны — не 30-летние, а в середине четвертого десятка и даже в возрасте под 40. И их, как обычно, ничуть не меньше, чем лечащих вместо главного турнира года разные болячки,— Криштиану Роналду и Пепе, Лука Модрич и Иван Перишич, Оливье Жиру и Нголо Канте, Мануэль Нойер и Томас Мюллер, Аксель Витсель и Ян Вертонген. Как-то же они справляются с календарем, несмотря на годы, как-то не теряют бодрости и задора.

Есть у этого чемпионата еще одна константа, пусть не такая выпуклая, но куда занятнее. Высочайший уровень конкуренции в континентальном футболе — это вроде бы аксиома.

Но при этом, как ни странно, расклад перед большинством из пришедшихся на текущий век европейских первенств настаивал на том, чтобы выделить в нем крохотную, буквально из двух-трех команд, группку со слишком особенным статусом. Так было при прежнем формате — с 16 сборными, так осталось и после его расширения в 2016 году: все равно от ощущения, что есть элита, а есть сливки элиты, эксклюзивная когорта, некуда было деться. И разницу между двумя близкими нишами на самом деле замечал кто угодно, и профессионал, и любитель. Одни — хороши, но все-таки отнюдь не безупречны, скорее, дозревают до чемпионства или, наоборот, уже потихоньку скатываются с пика. Другие — созрели, обладают всем, что необходимо, чтобы титул завоевать.

И вот что самое удивительное. Единственный чемпионат Европы, на котором победил действующий обладатель звания,— это, как известно, чемпионат 2012 года, триумфальный для испанцев с их tiki-taka, которая тогда еще не исчерпала своих возможностей. Но он же и единственный за долгие годы случай, когда представления о раскладе совпали с реальным итогом турнира. Во всех остальных расклад и итог друг с другом контрастировали. Они походили на наглое издевательство над логикой, над правильными методами измерения потенциала.

И не нужно даже вспоминать о взлете греков два десятка лет назад — хватит и свежих примеров.

В 2016 году такими особенными сливками элиты были хозяева-французы и чемпионы мира немцы: есть все — шикарные, без пробелов составы, опыт, бэкграунд. А золото уплыло к португальцам — с «неровной» заявкой, не выигравшим ни единого матча в группе, а в финале против сборной Франции лишившихся Криштиану Роналду, на котором у них, по идее, все держалось.

В 2021-м, на первенстве, разбросанном по всему континенту, снова тянуло ставить на французов, за три года до этого сметавших всех на чемпионате мира в России, а еще — на бельгийцев с находящимся в расцвете сил «золотым поколением», заслуживавшим же какого-то приза, прежде чем скиснуть. Но два эталонных футбольных гранда не дотянули и до полуфинальной стадии, а приз достался итальянцам с их неказистым резюме. Позади конфуз в отборе к мировому чемпионату, в разгаре кадровая и стилистическая перестройка с неясным эффектом. Перестройка гораздо сложнее, нежели у обыгранных в решающем матче на Wembley англичан — очередной команды, которой в финале не помогло преимущество своего поля.

Евро-2024 Группа А: Германия, Шотландия, Венгрия, Швейцария. 1-й тур. 14.06: Германия—Шотландия. 15.06: Венгрия—Швейцария. 2-й тур. 19.06: Германия—Венгрия, Шотландия—Швейцария. 3-й тур. 23.06: Швейцария—Германия, Шотландия—Венгрия. Группа B: Испания, Хорватия, Италия, Албания. 1-й тур. 15.06: Испания—Хорватия, Италия—Албания. 2-й тур. 19.06: Хорватия—Албания. 20.06: Испания—Италия. 3-й тур. 24.06: Албания—Испания, Хорватия—Италия. Группа C: Словения, Дания, Сербия, Англия. 1-й тур. 16.06: Словения—Дания, Сербия—Англия. 2-й тур. 20.06: Словения—Сербия, Дания—Англия. 3-й тур. 25.06: Англия—Словения, Дания—Сербия. Группа D: Польша, Нидерланды, Австрия, Франция. 1-й тур. 16.06: Польша—Нидерланды. 17.06: Австрия—Франция. 2-й тур. 21.06: Польша—Австрия, Нидерланды—Франция. 3-й тур. 25.06: Нидерланды—Австрия, Франция—Польша. Группа E: Бельгия, Словакия, Румыния, Украина. 1-й тур. 17.06: Румыния—Украина, Бельгия—Словакия. 2-й тур. 21.06: Словакия—Украина. 22.06: Бельгия—Румыния. 3-й тур. 26.06: Словакия—Румыния, Украина—Бельгия. Группа F: Турция, Грузия, Португалия, Чехия. 1-й тур. 18.06: Турция—Грузия, Португалия—Чехия. 2-й тур. 22.06: Грузия—Чехия, Турция—Португалия. 3-й тур. 26.06: Грузия—Португалия, Чехия—Турция. Команды, занявшие первые два места в группе, а также четыре лучшие из занявших третьи места, выйдут в 1/8 финала. Матчи 1/8 финала пройдут 29 июня — 2 июля, 1/4 финала — 5–6 июля, полуфиналы — 9–10 июля. Финал пройдет 14 июля на «Олимпийском стадионе» в Берлине.

И этот чемпионат Европы не балует разнообразием прогнозов. BBC накануне его открытия, скажем, провела опрос среди десяти своих экспертов с именами достаточно громкими, чтобы им доверять: в компании оказались и Алан Ширер, и Уэйн Руни, и Томас Хитцльшпергер, и Мартин Киоун, и Мика Ричардс, и Джо Харт, и Эшли Уильямс. Фрондерствовать не захотел никто. При выборе будущего чемпиона голоса разделились поровну между сборными Англии и Франции, а оговорки добавлялись нехотя, будто для приличия: ну, в принципе, и немцев нельзя сбрасывать со счетов, как ни крути, у них все происходит, и португальцы неплохи, и испанцы. А вдруг… Но вряд ли.

Котировки букмекерской конторы «Фонбет» на победу на Евро-2024 Англия 4,80 Франция 5,00 Германия 6,50 Португалия 8,00 Испания 9,50 Италия 18,00 Бельгия, Нидерланды 20,00 Дания, Хорватия 50,00 Австрия, Турция, Швейцария 100,00 Венгрия, Украина 130,00 Сербия 150,00 Шотландия 200,00 Польша, Чехия 250,00 Румыния 300,00 Грузия, Словакия, Словения 800,00 Албания 900,00

Франция или Англия — это ведь понятная в данный момент альтернатива, связка, поскольку прицепиться не к чему. У французов — бесконечный расцвет без намеков на проседание, с постоянным притоком талантов взамен сошедших, у англичан — кульминация длинного и тернистого пути к совершенству, которое уже кажется достигнутым. У них не разглядишь слабостей, зато с ходу отыщешь персонажей, которые, как Лионель Месси на катарском чемпионате мира, готовы исполнить роль X-фактора, ингредиента, в непростой ситуации обеспечивающего преимущество,— да хотя бы Килиан Мбаппе и Джуд Беллингем, с лета уже одноклубники по «Реалу». А те, кто там, в «зоне оговорок»,— они все с очевидными изъянами: либо чересчур пожилые, либо, наоборот, чересчур молодые, либо уже проворонившие верные шансы, либо только пытающиеся уловить игровую философию и сочетания, чтобы шансы в будущем возникли.

Но парадоксальная история чемпионатов Европы заставляет в поисках того, у кого в руках через месяц очутится красивый кубок, заглядывать чуть глубже, как раз именно в эту зону. На испанцев с их юниорской бригадой, на хорватов и бельгийцев с их угасающими генерациями звезд, на португальцев, которые, как и 20 лет назад, молятся на Криштиану Роналду, на незадачливых в последнее время на крупных состязаниях немцев, на итальянцев, вновь пропустивших чемпионат мира и вновь прокрученных через мясорубку перестройки.

Алексей Доспехов