Сборные Евро–2024: кто дороже
Рейтинг 24 команд чемпионата по ценности их составов
14 июня стартует чемпионат Европы по футболу. По оценкам портала Transfermarkt, совокупная стоимость всех его игроков на данный момент превышает €11 млрд. Сколько стоят команды Евро–2024 — в подборке «Ъ».
Англия
- Группа: C
Стоимость состава: €1,52 млрд
Место в рейтинге FIFA: 4-е
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10
Лучший результат: 2-е место (2020)
Главный тренер: Гарет Саутгейт
Самый дорогой игрок: Джуд Беллингем (полузащитник, €180 млн)
Ключевые игроки: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Кайл Уокер, Джон Стоунс, Фил Фоден (все — «Манчестер Сити»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»).
Франция
- Группа: D
Стоимость состава: €1,23 млрд
Место в рейтинге FIFA: 2-е
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10
Лучший результат: чемпион (1984, 2000)
Главный тренер: Дидье Дешам
Самый дорогой игрок: Килиан Мбаппе (нападающий, €180 млн)
Ключевые игроки: Майк Меньян, Тео Эрнандес, Оливье Жиру (все — «Милан»), Жюль Кунде («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле (ПСЖ), Орельен Чуамени («Реал»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Реал»).
Португалия
- Группа: F
Стоимость состава: €1,05 млрд
Место в рейтинге FIFA: 6-е
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 8
Лучший результат: чемпион (2016)
Главный тренер: Роберто Мартинес
Самый дорогой игрок: Рафаэл Леан (нападающий, €90 млн)
Ключевые игроки: Руй Патрисиу («Рома»), Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер-Сити»), Диогу Далот, Бруну Фернандеш (оба — «Манчестер Юнайтед»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья, Гонсалу Рамуш (оба — ПСЖ), Криштиану Роналду («Ан-Наср»), Рафаэл Леан («Милан»), Жуан Кансела, Жуан Феликс (оба — «Барселона»).
Испания
- Группа: B
Стоимость состава: €965,5 млн
Место в рейтинге FIFA: 8
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10
Лучший результат: чемпион (1964, 2008, 2012)
Главный тренер: Луис де ла Фуэнте Кастильо
Самый дорогой игрок: Родриго Касканте (полузащитник, €120 млн)
Ключевые игроки: Унаи Симон, Нико Уильямс (оба — «Атлетик»), Дани Карвахаль («Реал»), Эмерик Лапорт («Ан-Наср»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Родриго Касканте («Манчестер Сити»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Лами Ямаль, Ферран Торрес (оба — «Барселона»), Альваро Мората («Атлетико»).
Германия
- Группа: A
Стоимость состава: €831 млн
Место в рейтинге FIFA: 16
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 13
Лучший результат: чемпион (1972, 1980, 1996)
Главный тренер: Юлиан Нагельсман
Самый дорогой игрок: Флориан Вирц (полузащитник, €130 млн)
Ключевые игроки: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все — «Бавария»), Джонатан Та, Флориан Вирц, Роберт Андрих (все — «Байер»), Антонио Рюдигер, Тони Крос (оба — «Реал»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кай Хаверц («Арсенал»).
Нидерланды
- Группа: D
Стоимость состава: €765 млн
Место в рейтинге FIFA: 7
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 11
Лучший результат: чемпион (1988)
Главный тренер: Рональд Куман
Самый дорогой игрок: Хави Симонс (полузащитник, €80 млн)
Ключевые игроки: Виргил ван Дейк, Райан Гравенберх, Коди Гакпо (все — «Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Мемфис Депай («Атлетико»), Хави Симонс («Лейпциг»).
Италия
- Группа: B
Стоимость состава: €705,5 млн
Место в рейтинге FIFA: 9
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10
Лучший результат: чемпион (1968, 2020)
Главный тренер: Лучано Спаллетти
Самый дорогой игрок: Николо Барелла (полузащитник, €80 млн)
Ключевые игроки: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барелла (все — «Интер»), Жоржинью («Арсенал»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Джанлука Скамакка («Аталанта»).
Бельгия
- Группа: E
Стоимость состава: €584,5 млн
Место в рейтинге FIFA: 3
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 6
Лучший результат: 2-е место (1980)
Главный тренер: Доменико Тедеско
Самый дорогой игрок: Жереми Доку (полузащитник, €65 млн)
Ключевые игроки: Ян Вертонген («Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико»), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (оба — «Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Леандро Троссард («Арсенал»), Янник Карраско («Аш-Шабаб»), Лоис Опенда («Лейпциг»), Ромелу Лукаку («Рома»).
Дания
- Группа: C
Стоимость состава: €415,5 млн
Место в рейтинге FIFA: 21
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 9
Лучший результат: чемпион (1992)
Главный тренер: Каспер Юльманн
Самый дорогой игрок: Расмус Хёйлунн (нападающий, €65 млн)
Ключевые игроки: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Симон Кьяр («Милан»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Кристиан Эриксен, Расмус Хёйлунн (оба — «Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхем»).
Украина
- Группа: E
Стоимость состава: €379 млн
Место в рейтинге FIFA: 22
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 3
Лучший результат: 1/4 финала (2020)
Главный тренер: Сергей Ребров
Самый дорогой игрок: Александр Зинченко (защитник, €38 млн)
Ключевые игроки: Андрей Лунин («Реал»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Руслан Малиновский («Дженоа»), Михаил Мудрик («Челси»), Александр Зинченко («Арсенал»), Роман Яремчук («Валенсия»), Артем Довбик («Жирона»).
Хорватия
- Группа: B
Стоимость состава: €327,7 млн
Место в рейтинге FIFA: 10
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 6
Лучший результат: 1/4 финала (1996, 2008)
Главный тренер: Златко Далич
Самый дорогой игрок: Йошко Гвардиол (защитник, €75 млн)
Ключевые игроки: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Йосип Станишич («Байер»), Йошко Гвардиол, Матео Ковачич (оба — «Манчестер Сити»), Марцело Брозович («Ан-Наср»), Лука Модрич («Реал»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»).
Турция
- Группа: F
Стоимость состава: €324,1 млн
Место в рейтинге FIFA: 40
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 4
Лучший результат: 3-е место (2008)
Главный тренер: Винченцо Монтелла
Самый дорогой игрок: Хакан Чальханоглу (полузащитник, €45 млн)
Ключевые игроки: Мерих Демираль («Аль-Ахли»), Зеки Челик («Рома»), Хакан Чальханоглу («Интер»), Каан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»).
Сербия
- Группа: C
Стоимость состава: €313,4 млн
Место в рейтинге FIFA: 33
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 3
Лучший результат: групповой этап
Главный тренер: Драган Стойкович
Самый дорогой игрок: Душан Влахович (нападающий, €65 млн)
Ключевые игроки: Неманья Гудель («Севилья»), Душан Тадич («Фенербахче»), Филип Костич, Душан Влахович (оба — «Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич, Александр Митрович (оба — «Аль-Хиляль»).
Швейцария
- Группа: A
Стоимость состава: €281,5 млн
Место в рейтинге FIFA: 19
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 6
Лучший результат: 1/4 финала (2020)
Главный тренер: Мурат Якин
Самый дорогой игрок: Мануэль Аканджи (защитник, €45 млн)
Ключевые игроки: Ян Зоммер («Интер»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» (Мёнхенгладбах)), Гранит Джака («Байер»), Джердан Шакири («Чикаго Файер», США), Ноа Окафор («Милан»).
Австрия
- Группа: D
Стоимость состава: €237 млн
Место в рейтинге FIFA: 25
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 4
Лучший результат: 1/8 финала (2020)
Главный тренер: Ральф Рангник
Самый дорогой игрок: Конрад Лаймер (полузащитник, €30 млн)
Ключевые игроки: Штефан Лайнер («Боруссия», Менхенгладбах), Марсель Забитцер («Боруссия», Дортмунд), Конрад Лаймер («Бавария»), Марко Арнаутович («Интер»).
Польша
- Группа: D
Стоимость состава: €210,3 млн
Место в рейтинге FIFA: 28
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 5
Лучший результат: 3-е место (1974, 1982)
Главный тренер: Михал Пробеж
Самый дорогой игрок: Якуб Кивёр (защитник, €30 млн)
Ключевые игроки: Войцех Щенсный, Аркадиуш Милик (оба — «Ювентус»), Ян Беднарек («Саутгемптон»), Якуб Кивёр («Арсенал»), Петр Зелиньский («Наполи»), Роберт Левандовский («Барселона»).
Шотландия
- Группа: A
Стоимость состава: €207,4 млн
Место в рейтинге FIFA: 39
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 4
Лучший результат: групповой этап
Главный тренер: Стив Кларк
Самый дорогой игрок: Скотт Мактоминей (полузащитник, €32 млн)
Ключевые игроки: Энди Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Джон Макгинн («Астон Вилла»).
Чехия
- Группа: F
Стоимость состава: €187,9 млн
Место в рейтинге FIFA: 36
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 8
Лучший результат: 2-е место (1996)
Главный тренер: Иван Гашек
Самый дорогой игрок: Томаш Соучек (полузащитник, €30 млн)
Ключевые игроки: Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба — «Вест-Хэм»), Антонин Барак («Фиорентина»), Патрик Шик («Байер»).
Венгрия
- Группа: A
Стоимость состава: €165,45 млн
Место в рейтинге FIFA: 26
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 5
Лучший результат: 3-е место (1964)
Главный тренер: Марко Росси
Самый дорогой игрок: Доминик Собослаи (полузащитник, €75 млн)
Ключевые игроки: Петер Гулаши, Вилли Орбан (оба — «Лейпциг»), Адам Надь («Специя»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»).
Грузия
- Группа: F
Стоимость состава: €161,05 млн
Место в рейтинге FIFA: 75
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 0
Лучший результат: впервые выступает на ЧЕ
Главный тренер: Вилли Саньоль
Самый дорогой игрок: Хвича Кварацхелия (полузащитник, €80 млн)
Ключевые игроки: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Гурам Кашия («Слован»), Соломон Квирквелия («Аль-Охдод»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Жорж Микаутадзе («Метц»).
Словакия
- Группа: E
Стоимость состава: €156,4 млн
Место в рейтинге FIFA: 48
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 3
Лучший результат: 1/16 финала (2016)
Главный тренер: Франческо Кальцона
Самый дорогой игрок: Давид Ганцко (защитник, €35 млн)
Ключевые игроки: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Милан Шкриньяр (ПСЖ), Юрай Куцка («Слован»), Ондрей Дуда, Томаш Суслов (оба — «Верона»), Станислав Лоботка («Наполи»), Давид Ганцко («Фейенорд»).
Словения
- Группа: C
Стоимость состава: €141,55 млн
Место в рейтинге FIFA: 57
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 2
Лучший результат: групповой этап
Главный тренер: Матьяж Кек
Самый дорогой игрок: Беньямин Шешко (нападающий, €50 млн)
Ключевые игроки: Ян Облак («Атлетико»), Яка Бийол («Удинезе»), Йосип Иличич («Марибор»), Беньямин Шешко («Лейпциг»).
Албания
- Группа: B
Стоимость состава: €111,6 млн
Место в рейтинге FIFA: 66
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 2
Лучший результат: групповой этап
Главный тренер: Силвиньо Жуниор
Самый дорогой игрок: Армандо Броя (нападающий, €22 млн)
Ключевые игроки: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Джимсити («Аталанта»), Армандо Броя («Фулхем»).
Румыния
- Группа: E
Стоимость состава: €92,13 млн
Место в рейтинге FIFA: 46
Сколько раз участвовала в ЧЕ: 5
Лучший результат: 1/4 финала (2000)
Главный тренер: Эдвард Йорденеску
Самый дорогой игрок: Раду Дрэгушин (защитник, €25 млн)
Ключевые игроки: Никушор Банку («Университатя»), Раду Дрэгушин («Тоттенхем»), Николае Станчу («Дамак»), Янис Хаджи («Алавес»), Джордже Пушкаш («Бари»).
По данным портала Transfermarkt на 13 июня 2024 года.