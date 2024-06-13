Сборные Евро–2024: кто дороже

14 июня стартует чемпионат Европы по футболу. По оценкам портала Transfermarkt, совокупная стоимость всех его игроков на данный момент превышает €11 млрд. Сколько стоят команды Евро–2024 — в подборке «Ъ».

Предыдущий слайд 1. Англия 2. Франция 3. Португалия 4. Испания 5. Германия 6. Нидерланды 7. Италия 8. Бельгия 9. Дания 10. Украина 11. Хорватия 12. Турция 13. Сербия 14. Швейцария 15. Австрия 16. Польша 17. Шотландия 18. Чехия 19. Венгрия 20. Грузия 21. Словакия 22. Словения 23. Албания 24. Румыния Следующий слайд Фото: wikimedia.org Англия Группа: C

Стоимость состава: €1,52 млрд

Место в рейтинге FIFA: 4-е

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10

Лучший результат: 2-е место (2020)

Главный тренер: Гарет Саутгейт

Самый дорогой игрок: Джуд Беллингем (полузащитник, €180 млн) Ключевые игроки: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Кайл Уокер, Джон Стоунс, Фил Фоден (все — «Манчестер Сити»), Гарри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс, Букайо Сака (оба — «Арсенал»), Джуд Беллингем («Реал»), Гарри Кейн («Бавария»). Фото: wikimedia.org Франция Группа: D

Стоимость состава: €1,23 млрд

Место в рейтинге FIFA: 2-е

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10

Лучший результат: чемпион (1984, 2000)

Главный тренер: Дидье Дешам

Самый дорогой игрок: Килиан Мбаппе (нападающий, €180 млн) Ключевые игроки: Майк Меньян, Тео Эрнандес, Оливье Жиру (все — «Милан»), Жюль Кунде («Барселона»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Усман Дембеле (ПСЖ), Орельен Чуамени («Реал»), Нголо Канте («Аль-Иттихад»), Вильям Салиба («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Реал»). Фото: wikimedia.org Португалия Группа: F

Стоимость состава: €1,05 млрд

Место в рейтинге FIFA: 6-е

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 8

Лучший результат: чемпион (2016)

Главный тренер: Роберто Мартинес

Самый дорогой игрок: Рафаэл Леан (нападающий, €90 млн) Ключевые игроки: Руй Патрисиу («Рома»), Рубен Диаш, Бернарду Силва (оба — «Манчестер-Сити»), Диогу Далот, Бруну Фернандеш (оба — «Манчестер Юнайтед»), Рубен Невеш («Аль-Хиляль»), Витинья, Гонсалу Рамуш (оба — ПСЖ), Криштиану Роналду («Ан-Наср»), Рафаэл Леан («Милан»), Жуан Кансела, Жуан Феликс (оба — «Барселона»). Фото: wikimedia.org Испания Группа: B

Стоимость состава: €965,5 млн

Место в рейтинге FIFA: 8

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10

Лучший результат: чемпион (1964, 2008, 2012)

Главный тренер: Луис де ла Фуэнте Кастильо

Самый дорогой игрок: Родриго Касканте (полузащитник, €120 млн) Ключевые игроки: Унаи Симон, Нико Уильямс (оба — «Атлетик»), Дани Карвахаль («Реал»), Эмерик Лапорт («Ан-Наср»), Алехандро Гримальдо («Байер»), Родриго Касканте («Манчестер Сити»), Дани Ольмо («Лейпциг»), Лами Ямаль, Ферран Торрес (оба — «Барселона»), Альваро Мората («Атлетико»). Фото: wikimedia.org Германия Группа: A

Стоимость состава: €831 млн

Место в рейтинге FIFA: 16

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 13

Лучший результат: чемпион (1972, 1980, 1996)

Главный тренер: Юлиан Нагельсман

Самый дорогой игрок: Флориан Вирц (полузащитник, €130 млн) Ключевые игроки: Мануэль Нойер, Йозуа Киммих, Джамал Мусиала (все — «Бавария»), Джонатан Та, Флориан Вирц, Роберт Андрих (все — «Байер»), Антонио Рюдигер, Тони Крос (оба — «Реал»), Илкай Гюндоган («Барселона»), Кай Хаверц («Арсенал»). Фото: wikimedia.org Нидерланды Группа: D

Стоимость состава: €765 млн

Место в рейтинге FIFA: 7

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 11

Лучший результат: чемпион (1988)

Главный тренер: Рональд Куман

Самый дорогой игрок: Хави Симонс (полузащитник, €80 млн) Ключевые игроки: Виргил ван Дейк, Райан Гравенберх, Коди Гакпо (все — «Ливерпуль»), Натан Аке («Манчестер Сити»), Маттейс де Лигт («Бавария»), Дензел Дюмфрис («Интер»), Френки де Йонг («Барселона»), Мемфис Депай («Атлетико»), Хави Симонс («Лейпциг»). Фото: wikimedia.org Италия Группа: B

Стоимость состава: €705,5 млн

Место в рейтинге FIFA: 9

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 10

Лучший результат: чемпион (1968, 2020)

Главный тренер: Лучано Спаллетти

Самый дорогой игрок: Николо Барелла (полузащитник, €80 млн) Ключевые игроки: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алессандро Бастони, Федерико Димарко, Николо Барелла (все — «Интер»), Жоржинью («Арсенал»), Федерико Кьеза («Ювентус»), Джанлука Скамакка («Аталанта»). Фото: wikimedia.org Бельгия Группа: E

Стоимость состава: €584,5 млн

Место в рейтинге FIFA: 3

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 6

Лучший результат: 2-е место (1980)

Главный тренер: Доменико Тедеско

Самый дорогой игрок: Жереми Доку (полузащитник, €65 млн) Ключевые игроки: Ян Вертонген («Андерлехт»), Аксель Витсель («Атлетико»), Кевин Де Брёйне, Жереми Доку (оба — «Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Астон Вилла»), Леандро Троссард («Арсенал»), Янник Карраско («Аш-Шабаб»), Лоис Опенда («Лейпциг»), Ромелу Лукаку («Рома»). Фото: wikimedia.org Дания Группа: C

Стоимость состава: €415,5 млн

Место в рейтинге FIFA: 21

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 9

Лучший результат: чемпион (1992)

Главный тренер: Каспер Юльманн

Самый дорогой игрок: Расмус Хёйлунн (нападающий, €65 млн) Ключевые игроки: Каспер Шмейхель («Андерлехт»), Симон Кьяр («Милан»), Андреас Кристенсен («Барселона»), Кристиан Эриксен, Расмус Хёйлунн (оба — «Манчестер Юнайтед»), Пьер-Эмиль Хёйбьерг («Тоттенхем»). Фото: wikimedia.org Украина Группа: E

Стоимость состава: €379 млн

Место в рейтинге FIFA: 22

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 3

Лучший результат: 1/4 финала (2020)

Главный тренер: Сергей Ребров

Самый дорогой игрок: Александр Зинченко (защитник, €38 млн) Ключевые игроки: Андрей Лунин («Реал»), Виталий Миколенко («Эвертон»), Илья Забарный («Борнмут»), Руслан Малиновский («Дженоа»), Михаил Мудрик («Челси»), Александр Зинченко («Арсенал»), Роман Яремчук («Валенсия»), Артем Довбик («Жирона»). Фото: wikimedia.org Хорватия Группа: B

Стоимость состава: €327,7 млн

Место в рейтинге FIFA: 10

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 6

Лучший результат: 1/4 финала (1996, 2008)

Главный тренер: Златко Далич

Самый дорогой игрок: Йошко Гвардиол (защитник, €75 млн) Ключевые игроки: Доминик Ливакович («Фенербахче»), Йосип Станишич («Байер»), Йошко Гвардиол, Матео Ковачич (оба — «Манчестер Сити»), Марцело Брозович («Ан-Наср»), Лука Модрич («Реал»), Андрей Крамарич («Хоффенхайм»). Фото: wikimedia.org Турция Группа: F

Стоимость состава: €324,1 млн

Место в рейтинге FIFA: 40

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 4

Лучший результат: 3-е место (2008)

Главный тренер: Винченцо Монтелла

Самый дорогой игрок: Хакан Чальханоглу (полузащитник, €45 млн) Ключевые игроки: Мерих Демираль («Аль-Ахли»), Зеки Челик («Рома»), Хакан Чальханоглу («Интер»), Каан Айхан («Галатасарай»), Арда Гюлер («Реал»), Кенан Йылдыз («Ювентус»). Фото: wikimedia.org Сербия Группа: C

Стоимость состава: €313,4 млн

Место в рейтинге FIFA: 33

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 3

Лучший результат: групповой этап

Главный тренер: Драган Стойкович

Самый дорогой игрок: Душан Влахович (нападающий, €65 млн) Ключевые игроки: Неманья Гудель («Севилья»), Душан Тадич («Фенербахче»), Филип Костич, Душан Влахович (оба — «Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич, Александр Митрович (оба — «Аль-Хиляль»). Фото: wikimedia.org Швейцария Группа: A

Стоимость состава: €281,5 млн

Место в рейтинге FIFA: 19

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 6

Лучший результат: 1/4 финала (2020)

Главный тренер: Мурат Якин

Самый дорогой игрок: Мануэль Аканджи (защитник, €45 млн) Ключевые игроки: Ян Зоммер («Интер»), Мануэль Аканджи («Манчестер Сити»), Нико Эльведи («Боруссия» (Мёнхенгладбах)), Гранит Джака («Байер»), Джердан Шакири («Чикаго Файер», США), Ноа Окафор («Милан»). Фото: wikimedia.org Австрия Группа: D

Стоимость состава: €237 млн

Место в рейтинге FIFA: 25

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 4

Лучший результат: 1/8 финала (2020)

Главный тренер: Ральф Рангник

Самый дорогой игрок: Конрад Лаймер (полузащитник, €30 млн) Ключевые игроки: Штефан Лайнер («Боруссия», Менхенгладбах), Марсель Забитцер («Боруссия», Дортмунд), Конрад Лаймер («Бавария»), Марко Арнаутович («Интер»). Фото: wikimedia.org Польша Группа: D

Стоимость состава: €210,3 млн

Место в рейтинге FIFA: 28

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 5

Лучший результат: 3-е место (1974, 1982)

Главный тренер: Михал Пробеж

Самый дорогой игрок: Якуб Кивёр (защитник, €30 млн) Ключевые игроки: Войцех Щенсный, Аркадиуш Милик (оба — «Ювентус»), Ян Беднарек («Саутгемптон»), Якуб Кивёр («Арсенал»), Петр Зелиньский («Наполи»), Роберт Левандовский («Барселона»). Фото: wikimedia.org Шотландия Группа: A

Стоимость состава: €207,4 млн

Место в рейтинге FIFA: 39

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 4

Лучший результат: групповой этап

Главный тренер: Стив Кларк

Самый дорогой игрок: Скотт Мактоминей (полузащитник, €32 млн) Ключевые игроки: Энди Робертсон («Ливерпуль»), Киран Тирни («Реал Сосьедад»), Скотт Мактоминей («Манчестер Юнайтед»), Джон Макгинн («Астон Вилла»). Фото: wikimedia.org Чехия Группа: F

Стоимость состава: €187,9 млн

Место в рейтинге FIFA: 36

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 8

Лучший результат: 2-е место (1996)

Главный тренер: Иван Гашек

Самый дорогой игрок: Томаш Соучек (полузащитник, €30 млн) Ключевые игроки: Владимир Цоуфал, Томаш Соучек (оба — «Вест-Хэм»), Антонин Барак («Фиорентина»), Патрик Шик («Байер»). Фото: wikimedia.org Венгрия Группа: A

Стоимость состава: €165,45 млн

Место в рейтинге FIFA: 26

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 5

Лучший результат: 3-е место (1964)

Главный тренер: Марко Росси

Самый дорогой игрок: Доминик Собослаи (полузащитник, €75 млн) Ключевые игроки: Петер Гулаши, Вилли Орбан (оба — «Лейпциг»), Адам Надь («Специя»), Роланд Шаллаи («Фрайбург»), Доминик Собослаи («Ливерпуль»). Фото: wikimedia.org Грузия Группа: F

Стоимость состава: €161,05 млн

Место в рейтинге FIFA: 75

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 0

Лучший результат: впервые выступает на ЧЕ

Главный тренер: Вилли Саньоль

Самый дорогой игрок: Хвича Кварацхелия (полузащитник, €80 млн) Ключевые игроки: Георгий Мамардашвили («Валенсия»), Гурам Кашия («Слован»), Соломон Квирквелия («Аль-Охдод»), Зурико Давиташвили («Бордо»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Жорж Микаутадзе («Метц»). Фото: wikimedia.org Словакия Группа: E

Стоимость состава: €156,4 млн

Место в рейтинге FIFA: 48

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 3

Лучший результат: 1/16 финала (2016)

Главный тренер: Франческо Кальцона

Самый дорогой игрок: Давид Ганцко (защитник, €35 млн) Ключевые игроки: Мартин Дубравка («Ньюкасл»), Милан Шкриньяр (ПСЖ), Юрай Куцка («Слован»), Ондрей Дуда, Томаш Суслов (оба — «Верона»), Станислав Лоботка («Наполи»), Давид Ганцко («Фейенорд»). Фото: wikimedia.org Словения Группа: C

Стоимость состава: €141,55 млн

Место в рейтинге FIFA: 57

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 2

Лучший результат: групповой этап

Главный тренер: Матьяж Кек

Самый дорогой игрок: Беньямин Шешко (нападающий, €50 млн) Ключевые игроки: Ян Облак («Атлетико»), Яка Бийол («Удинезе»), Йосип Иличич («Марибор»), Беньямин Шешко («Лейпциг»). Фото: wikimedia.org Албания Группа: B

Стоимость состава: €111,6 млн

Место в рейтинге FIFA: 66

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 2

Лучший результат: групповой этап

Главный тренер: Силвиньо Жуниор

Самый дорогой игрок: Армандо Броя (нападающий, €22 млн) Ключевые игроки: Этрит Бериша («Эмполи»), Эльсеид Хюсай («Лацио»), Берат Джимсити («Аталанта»), Армандо Броя («Фулхем»). Фото: wikimedia.org Румыния Группа: E

Стоимость состава: €92,13 млн

Место в рейтинге FIFA: 46

Сколько раз участвовала в ЧЕ: 5

Лучший результат: 1/4 финала (2000)

Главный тренер: Эдвард Йорденеску

Самый дорогой игрок: Раду Дрэгушин (защитник, €25 млн) Ключевые игроки: Никушор Банку («Университатя»), Раду Дрэгушин («Тоттенхем»), Николае Станчу («Дамак»), Янис Хаджи («Алавес»), Джордже Пушкаш («Бари»). Предыдущий слайд Следующий слайд

По данным портала Transfermarkt на 13 июня 2024 года.

Автор-составитель: Василий Кузнецов