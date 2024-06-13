Все стадионы Евро в Германии

Как и большинство стадионов ЧЕ, «Олимпиаштадион» принимал матчи чемпионата мира 2006 года. На нем было сыграно шесть матчей первенства, в том числе — эпохальная финальная встреча между сборными Италии и Франции (1:1, 5:3 пен.). «Олимпиаштадион» также служил одной из площадок ЧМ-1974.

В 2009-м, во время чемпионата мира по легкой атлетике, ямайский спринтер Усейн Болт установил тут два мировых рекорда в беге на дистанциях 100 и 200 метров.