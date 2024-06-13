Все стадионы Евро в Германии
Матчи чемпионата Европы по футболу пройдут в 10 городах. Новых объектов строить не пришлось: все стадионы использовались ранее. История и примечательные факты об аренах Евро–2024 — на карте «Ъ».
Произошла ошибка загрузки данных. Повторите попытку позже.
1«Олимпиаштадион» (Берлин)
Год постройки: 1936
Вместимость: 70 тыс. человек
Домашняя команда: «Герта»
Олимпийский стадион в Берлине — крупнейший из принимающих Евро-2024. Был построен к Олимпиаде 1936 года и с тех пор принимал много статусных соревнований. С 1985 года на нем неизменно проводятся финалы Кубка Германии. В 2015 году берлинская арена стала местом проведения финала крупнейшего клубного турнира Европы — Лиги чемпионов, в которой «Барселона» обыграла «Ювентус».
Матчи Евро-2024:
15.06. Групповой этап (B). Испания—Хорватия;
21.06. Групповой этап (D). Польша—Австрия;
25.06. Групповой этап (D). Нидерланды—Австрия;
29.06. Матч 1/8 финала;
06.07. Матч 1/4 финала;
14.07. Финал.
Как и большинство стадионов ЧЕ, «Олимпиаштадион» принимал матчи чемпионата мира 2006 года. На нем было сыграно шесть матчей первенства, в том числе — эпохальная финальная встреча между сборными Италии и Франции (1:1, 5:3 пен.). «Олимпиаштадион» также служил одной из площадок ЧМ-1974.
В 2009-м, во время чемпионата мира по легкой атлетике, ямайский спринтер Усейн Болт установил тут два мировых рекорда в беге на дистанциях 100 и 200 метров.
5«Рейн-Энерги-Штадион» (Кёльн)
Год постройки: 2004
Вместимость: 47 тыс. человек
Домашняя команда: «Кёльн»
Кельнская площадка называется так в соответствии со спонсорским контрактом. Это уже третий стадион, построенный в Кёльне на одном и том же месте. Арена возведена к чемпионату мира 2006 года, на котором приняла пять матчей, включая историческую победу сборной Украины над командой Швейцарии в 1/8 финала (0:0, 3:0 пен.).
Матчи Евро-2024:
15.06. Групповой этап (A). Венгрия—Швейцария;
19.06. Групповой этап (A). Шотландия—Швейцария;
22.06. Групповой этап (E). Бельгия—Румыния;
25.06. Групповой этап (C). Англия—Словения;
30.06. Матч 1/8 финала.
В 2020-м в Кёльне состоялся финал Лиги Европы. Решающий матч турнира был «перевезен» в Германию из-за пандемии коронавируса, изначально он должен был пройти в польском Гданьске. Встреча прошла без зрителей, титул взяла «Севилья», обыграв миланский «Интер» со счетом 3:2.
9«Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд)
Год постройки: 1974
Вместимость: 66 тыс. человек
Домашняя команда: «Боруссия» (Дортмунд)
Дортмундский стадион известен особой атмосферой, царящей на нем в дни матчей. Южная трибуна, где располагается фанатский сектор, получила название Желтая стена. Болельщики одеваются в этот родной для «Боруссии» цвет и нередко устраивают грандиозные перформансы.
Матчи Евро-2024:
15.06. Групповой этап (B). Италия—Албания;
18.06. Групповой этап (F). Турция—Грузия;
22.06. Групповой этап (F). Турция—Португалия;
25.06. Групповой этап (D). Франция—Польша;
29.06. Матч 1/8 финала;
10.07. Матч 1/2 финала.
По данным Transfermarkt, «Вестфаленштадион» является самым посещаемым футбольным стадионом мира. В среднем матчи на нем смотрит более 81 тыс. зрителей (на национальных соревнованиях в Германии разрешены стоячие трибуны, что увеличивает вместимость).
«Вестфаленштадион» также «видел» матчи двух чемпионатов мира. В 2001 году он принял финал Кубка УЕФА (теперь соревнование называется Лига Европы) — в зубодробительном матче «Ливерпуль» со счетом 5:4 обыграл «Алавес».
6«Меркур Шпиль-Арена» (Дюссельдорф)
Год постройки: 2004
Вместимость: 47 тыс. человек
Домашняя команда: «Фортуна»
Для «Дюссельдорф Арены», оснащенной сдвижной крышей и функцией подогрева поля, Евро-2024 станет первым крупным футбольным турниром. Хотя матчи с участием сборных она принимала и раньше.
Матчи Евро-2024:
17.06. Групповой этап (D). Австрия—Франция;
21.06. Групповой этап (E). Словакия—Украина;
24.06. Групповой этап (B). Албания—Испания;
01.07. Матч 1/8 финала;
06.07. Матч 1/4 финала.
Зато на стадионе проходили крупные музыкальные мероприятия. Наиболее примечательным из них стал финал конкурса «Евровидение» 2011 года. Победителем тогда стал финский музыкант Paradise Oskar, а россиянин Алексей Воробьев занял десятое место.
7«Дойче банк Парк» (Франкфурт-на-Майне)
Год постройки: 1925
Вместимость: 46 тыс. человек
Домашняя команда: «Айнтрахт»
В следующем году «Франкфурт Арене» исполнится 100 лет, и за это время какие только спортивные события не проходили на ней. В 1966 году на ринге, возведенном внутри арены, состоялся бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу, в котором Мохаммед Али отправил в нокаут немца Карла Мильденбергера.
Матчи Евро-2024:
17.06. Групповой этап (E). Бельгия—Словакия;
20.06. Групповой этап (C). Дания—Англия;
23.06. Групповой этап (A). Швейцария—Германия;
26.06. Групповой этап (E). Словакия—Румыния;
01.07. Матч 1/8 финала.
В 2023 году стадион был использован в рамках Международной серии NFL, где прошли два матча команд высшей североамериканской лиги по американскому футболу. Но основной «специализацией» арены все же остается привычный нам «европейский» футбол.
Как и другие стадионы Германии, принимал оба чемпионата мира (1974, 2006) и чемпионат Европы 1988 года. В одном из матчей того Евро сборная СССР на «Франкфурт Арене» переиграла англичан (3:1). В 2005-м здесь прошел финал Кубка Конфедераций, в 2011-м — финал женского ЧМ.
8«Фельтинс Арена» (Гельзенкирхен)
Год постройки: 2001
Вместимость: 50 тыс. человек
Домашняя команда: «Шальке-04»
Одна из самых высокотехнологичных арен чемпионата: крыша раздвигается за 30 минут. Благодаря съемному полю на стадионе помимо футбольных проводились хоккейные матчи, а также традиционная «Рождественская гонка звезд биатлона».
Матчи Евро-2024:
16.06. Групповой этап (C). Сербия—Англия;
20.06. Групповой этап (B). Испания—Италия;
26.06. Групповой этап (F). Грузия—Португалия;
30.06. Матч 1/8 финала.
В 2006 году на арене игрались матчи чемпионата мира по футболу, в 2010-м — чемпионата мира по хоккею. Матч открытия последнего — между сборными Германии и США — посетили более 75 тыс. человек.
В 2004-м «Арена АуфШальке» приняла знаковый для российских болельщиков финал Лиги чемпионов, в котором «Порту» разгромил «Монако» — 3:0. На 71-й минуте на поле в составе португальской команды появился Дмитрий Аленичев. Вскоре после выхода на замену он сделал голевую передачу на Деку, а затем сам отличился голом.
10«Фолькспаркштадион» (Гамбург)
Год постройки: 1998
Вместимость: 50 тыс. человек
Домашняя команда: «Гамбург»
Был открыт в 1998 году на месте старого стадиона «Гамбург». В XXI веке стал не чужим для украинского спорта. В июле 2011 года на «Фолькспаркштадионе» боксер Владимир Кличко побил Дэвида Хэйя и завоевал титулы чемпиона мира по версиям IBF, WBO и WBA. С недавних пор на арене проводятся домашние международные матчи сборной Украины и донецкого «Шахтера».
Матчи Евро-2024:
16.06. Групповой этап (D). Польша—Нидерланды;
19.06. Групповой этап (B). Хорватия—Албания;
22.06. Групповой этап (F). Грузия—Чехия;
26.06. Групповой этап (F). Чехия—Турция;
05.07. Матч 1/4 финала.
В 2006 году «Фолькспаркштадион» принимал чемпионат мира по футболу. В 2010-м на нем прошел первый в истории финал Лиги Европы, в котором мадридский «Атлетико» со счетом 2:1 победил лондонский «Фулхем».
2«Ред Булл Арена» (Лейпциг)
Год постройки: 2004
Вместимость: 42 тыс. человек
Домашняя команда: «РБ Лейпциг»
На момент строительства в 2004-м сколь-нибудь статусного «хозяина» у стадиона не было. Время от времени на нем выступал местный клуб региональной лиги «Заксен», обычно проводивший игры на более скромном, пятитысячном стадионе.
Матчи Евро-2024:
18.06. Групповой этап (F). Португалия—Чехия;
21.06. Групповой этап (D). Нидерланды—Франция;
24.06. Групповой этап (B). Хорватия—Италия;
02.07. Матч 1/8 финала.
В 2009 году был основан футбольный клуб «РБ Лейпциг», который вскоре «заехал» на арену. Команда, пройдя путь от пятого дивизиона до высшего за семь лет, и сейчас играет здесь. С тех пор она дважды становилась серебряным призером чемпионата Германии и крепко вошла в когорту команд, постоянно участвующих в еврокубках.
Построенный к ЧМ-2006, «Стадион Лейпциг» принял пять матчей турнира. На Евро-2024 на нем будет сыграно всего четыре встречи.
3«Альянц-Арена» (Мюнхен)
Год постройки: 2005
Вместимость: 66 тыс. человек
Домашняя команда: «Бавария»
«Арена Мюнхен» — один из самых узнаваемых стадионов мира. Из-за внешнего вида его сравнивают с надувной лодкой или воздушной подушкой.
Матчи Евро-2024:
14.06. Групповой этап (А). Германия—Шотландия (матч открытия);
17.06. Групповой этап (Е). Румыния—Украина;
20.06. Групповой этап (С). Словения—Сербия;
25.06. Групповой этап (С). Дания—Сербия;
02.07. Матч 1/8 финала;
09.07. Матч 1/2 финала.
В 2012 году на мюнхенской арене прошла решающая игра Лиги чемпионов. «Бавария» смогла пробиться в финал, но родные стены ей не помогли — немецкая команда в драматичном матче уступила лондонскому «Челси» (1:1, 3:4 пен.).
На «Арене Мюнхен» было сыграно шесть матчей чемпионата мира 2006 года, включая матч открытия. В 2020-м стадион принял четыре встречи чемпионата Европы по футболу, который проводился в 11 странах континента.
4«МХП-Арена» (Штутгарт)
Год постройки: 1933
Вместимость: 54 тыс. человек
Домашняя команда: «Штутгарт»
«Штутгарт Арена» — один из культовых немецких стадионов. На нем игрался и первый международный матч сборной после Второй мировой войны, и первый матч национальной команды после объединения Германии (оба завершились победами над сборной Швейцарии).
Матчи Евро-2024:
16.06. Групповой этап (С). Словения—Дания;
19.06. Групповой этап (A). Германия—Венгрия;
23.06. Групповой этап (A). Шотландия—Венгрия;
26.06. Групповой этап (E). Украина—Бельгия;
05.07. Матч 1/4 финала.
Стадион пережил несколько реконструкций, но был востребован во все времена: его задействовали в двух чемпионатах мира (1974, 2006) и на Евро-1988.
«Штутгарт Арену» можно назвать историческим местом и для отечественного спорта. На чемпионате Европы по легкой атлетике 1986 года советский атлет Юрий Седых установил мировой рекорд в метании молота, который до сих пор не побит.
На время проведения соревнований под эгидой УЕФА стадионы носят названия без упоминания спонсоров
Фото: Annegret Hilse / Reuters, Анатолий Жданов, Stephane Nitschke / Reuters, Leon Kuegeler / Reuters, Lars Baron / Pool / Reuters, Martin Meissner / AP, Kirby Lee / USA TODAY Sports / Reuters, Kai Pfaffenbach / Reuters, Stephane Nitschke / Reuters, Martin Meissner / AP, Fabian Bimmer / Reuters, Александр Чиженок, Сафрон Голиков, Angelika Warmuth / Reuters, Эмин Джафаров