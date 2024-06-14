Судьи Евро–2024

Майкл Оливер, потомственный судья, дебютировал в качестве главного арбитра Английской премьер-лиги (АПЛ) в возрасте 25 лет, став самым молодым рефери в истории лиги. В 2022-м он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА, где мадридский «Реал» обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0). Дважды получал назначения на финалы Кубка Англии и был приглашения на Евро-2020 и чемпионат мира 2022 года.

В 2023 году Оливер судил матчи в ОАЭ и Саудовской Аравии, что вызвало полемику в СМИ и фанатской среде из-за связей спонсоров Про-Лиги ОАЭ с «Манчестер Сити» через членов совета директоров. Английский же «Ньюкасл Юнайтед», как писала газета The Guardian , может быть напрямую связан с правительством Саудовской Аравии. В играх с участием «Манчестер Сити» Оливер принял несколько спорных решений. Хотя болельщикам хочется избежать любого потенциального конфликта интересов, исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс убежден в непредвзятости арбитра.