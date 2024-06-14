Судьи Евро–2024
Матчи Евро–2024 будут обслуживать 19 главных судей со своими бригадами из семи человек. По словам директора УЕФА по судейству Роберто Розетти, текущий состав по своему уровню превосходит команду, отработавшую на прошлом чемпионате. Рефери принимают за игру 200–250 решений — то есть каждые 20–30 секунд, пробегая более 10 км. Чтобы снизить давление на них, общаться с арбитрами смогут только капитаны сборных. Скандалы с участием судей ЧЕ и другие яркие моменты их карьеры — в подборке «Ъ».
Майкл Оливер
- Страна: Англия
- Возраст: 39 лет
- Судья ФИФА с 2012 года
- Строгость: 4,12 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Майкл Оливер, потомственный судья, дебютировал в качестве главного арбитра Английской премьер-лиги (АПЛ) в возрасте 25 лет, став самым молодым рефери в истории лиги. В 2022-м он обслуживал матч за Суперкубок УЕФА, где мадридский «Реал» обыграл «Айнтрахт» из Франкфурта (2:0). Дважды получал назначения на финалы Кубка Англии и был приглашения на Евро-2020 и чемпионат мира 2022 года.
В 2023 году Оливер судил матчи в ОАЭ и Саудовской Аравии, что вызвало полемику в СМИ и фанатской среде из-за связей спонсоров Про-Лиги ОАЭ с «Манчестер Сити» через членов совета директоров. Английский же «Ньюкасл Юнайтед», как писала газета The Guardian, может быть напрямую связан с правительством Саудовской Аравии. В играх с участием «Манчестер Сити» Оливер принял несколько спорных решений. Хотя болельщикам хочется избежать любого потенциального конфликта интересов, исполнительный директор АПЛ Ричард Мастерс убежден в непредвзятости арбитра.
Энтони Тэйлор
- Страна: Англия
- Возраст: 45 лет
- Судья ФИФА с 2013 года
- Строгость: 4,09 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Энтони Тэйлор работает на матчах Английской премьер-лиги с 2010-го. За последние четыре года он судил матч за Суперкубок УЕФА, финалы Лиги Европы, Лиги наций и клубного чемпионата мира по футболу. Также принимал участие в двух предыдущих турнирах сборных — Евро-2020 и чемпионате мира 2022 года.
Весной 2024 года бригада Тэйлора попала в неприятную ситуацию после матча, в котором «Ноттингем Форест» уступил на выезде со счетом 0:2 «Эвертону». Пресс-служба проигравшей команды обвинила одного из его ассистентов — Стюарта Атуэлла (он тоже поехал на Евро) — в поддержке «Лутона», который, как и обе игравшие команды, боролся за выживание в АПЛ.
Франсуа Летексье
- Страна: Франция
- Возраст: 35 лет
- Судья ФИФА с 2017 года
- Строгость: 3,96 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Франсуа Летексье — судья французской Лиги 1 с 2016 года. По итогам последних трех сезонов он признавался лучшим арбитром чемпионата. В завершившемся сезоне в качестве главного рефери работал на финале Кубка Франции и матче за Суперкубок УЕФА.
В начале июня Летексье был резервным арбитром финала Лиги чемпионов (в нем мадридский «Реал» обыграл дортмундскую «Боруссию» со счетом 2:0). Помимо чемпионата Европы этим летом француз также будет судить матчи футбольного турнира на Олимпиаде в Париже.
В свободное время Летексье подрабатывает судебным приставом.
Клеман Тюрпен
- Страна: Франция
- Возраст: 42 года
- Судья ФИФА с 2010 года
- Строгость: 3,33 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Клеман Тюрпен назначен главным арбитром матча открытия Евро-2024 между сборными Германии и Шотландии. Судит во французской Лиге 1 с 2008 года. С 2016-го регулярно работает на чемпионатах Европы и мира. На ЧМ в России работал на двух матчах группового этапа (Уругвай—Саудовская Аравия, Швейцария—Коста-Рика). На Евро-2020 судил матч сборной России против сборной Дании (1:4).
В 2021 году Тюрпен обслуживал финал Лиги Европы между «Вильярреалом» и «Манчестер Юнайтед» (1:1, 11:10 по пенальти), а через год — финал Лиги чемпионов, в котором мадридский «Реал» обыграл «Ливерпуль» (1:0).
По данным газеты L’Equipe, Тюрпен является самым высокооплачиваемым французским арбитром — его заработок за сезон-2022/23 составил €260 тыс. (около 25 млн руб.).
Даниэль Зиберт
- Страна: Германия
- Возраст: 40 лет
- Судья ФИФА с 2015 года
- Строгость: 4,5 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Даниэль Зиберт обслуживает матчи Бундеслиги с 2012 года. На прошлом Евро судил три матча. Зиберт — самый молодой немецкий рефери, кому была присвоена категория арбитра ФИФА. Параллельно работает в берлинской спортшколе.
Болельщики могли запомнить Зиберта по матчу группового этапа чемпионата мира в Катаре между сборными Уругвая и Ганы. Сразу после финального свистка рефери окружили недовольные уругвайские футболисты. Дважды за второй тайм они претендовали на пенальти, но возможности исполнить 11-метровый удар так и не получили. В одном из моментов Зиберта даже позвал к монитору видеоассистент, но главный судья остался непреклонен.
В результате сборная Уругвая не вышла в 1/8 финала турнира, завершив групповой этап на третьем месте. Также набравшая четыре очка Южная Корея протиснулась в play-off по разнице мячей. Решения Зиберта поддержали в ФИФА, но на чемпионате мира в Катаре он больше матчей не судил.
Феликс Цвайер
- Страна: Германия
- Возраст: 43 года
- Судья ФИФА с 2012 года
- Строгость: 4,84 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Феликс Цвайер судит матчи Бундеслиги с 2009 года. Регулярно работает на матчах основных сеток Лиги чемпионов и Лиги Европы. В 2023 году обслуживал финал Лиги наций между сборными Хорватии и Испании (0:0, 4:5 по пенальти). В 2018-м Цвайер был приглашен для работы видеоассистентом на чемпионат мира в России, где впервые использовалась система VAR.
Был замешан в крупном судейском скандале в 2005 году. Тогда немецкий арбитр Роберт Хойцер получил тюремный срок и был пожизненно отстранен от футбольной деятельности за участие в организации договорных матчей. По результатам расследования Немецкого футбольного союза (DFB) Цвайер, как один из ассистентов Хойцера, был отстранен от судейства на полгода. Бригада помогала выиграть деньги в букмекерских конторах.
Информация о бане Цвайера стала известна только в 2014 году, когда Die Zeit обнародовала выдержки из внутренних документов DFB: «Цвайер вел себя крайне неспортивно, в течение длительного периода времени не сообщал DFB об известных договорных матчах Роберта Хойцера. Перед игрой между командами "Вупперталь" и "Вердер Бремен" в мае 2004 года Цвайер получил от Хойцера €300». Эпизод не помешал немецкому арбитру продолжить карьеру на высоком уровне.
Марко Гуида
- Страна: Италия
- Возраст: 43 года
- Судья ФИФА с 2014 года
- Строгость: 3,74 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Марко Гуида работает арбитром итальянской Серии А с 2010 года. Также имел опыт судейства в китайской Суперлиге. Евро-2024 станет для него первым большим турниром сборных.
2022 год оказался для Гуиды особенно сложным. Уже в статусе ветерана судейского корпуса он пропустил десять месяцев из-за травм: итальянец получил повреждение в матче Лиги наций, а затем — рецидив в игре Серии Б. Его также временно отстраняли от работы в высшем дивизионе страны из-за ошибки во встрече «Интер»—«Торино».
Однако Гуида смог вернуться и выйти на пик. Весной 2024 года он впервые обслуживал матчи play-off Лиги чемпионов (1/8 и 1/4 финала), а в конце сезона получил, возможно, главный вызов в своей карьере — приглашение на финальный турнир чемпионата Европы.
Даниэле Орсато
- Страна: Италия
- Возраст: 48 лет
- Судья ФИФА с 2010 года
- Строгость: 4,81 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Даниэле Орсато известен по судейству в итальянской Серии А и еврокубках. В 2020 году он отметился на финале Лиги чемпионов, где «Бавария» одолела ПСЖ. Также он обслуживал матчи двух финальных турниров сборных — Евро-2020 и чемпионата мира 2022 года: матч открытия и полуфинал Аргентина—Хорватия (3:0).
Весной Орсато судил ответный полуфинальный матч между ПСЖ и дортмундской «Боруссией». Внимание болельщиков привлекло то, что арбитр расплакался после финального свистка. Позднее Орсато объявил о решении завершить судейскую карьеру. Евро-2024 станет последним турниром для итальянского рефери.
Данни Маккели
- Страна: Нидерланды
- Возраст: 41 год
- Судья ФИФА с 2011 года
- Строгость: 3,42 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Данни Маккели судит футбольные матчи с детства. В 16 лет стал квалифицированным арбитром Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). В 22 года впервые обслужил профессиональный матч.
На чемпионате мира в России Маккели выступал в роли видеоассистента рефери (VAR). Среди прочих матчей он работал на матче 1/8 финала, где сборная России одержала знаковую победу над испанцами (1:1, 4:3 по пенальти). Маккели был выбран одним из рефери Евро-2020 и чемпионата мира в Катаре. В 2020 году стал главным арбитром финального матча Лиги Европы.
До недавнего прошлого Маккели совмещал судейство с работой инспектором полиции. Он даже уходил с поста в KNVB, чтобы продолжить службу в органах правопорядка. В 2023 году федерация объявила, что Маккели покинул полицию и стал главой арбитров национальных соревнований по любительскому футболу.
Шимон Марциняк
- Страна: Польша
- Возраст: 43 года
- Судья ФИФА с 2011 года
- Строгость: 4,57 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Международная федерация футбольной истории и статистики признала Марциняка лучшим судьей мира в 2022 и 2023 годах. В 2022-м он обслуживал финал чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции, в 2023-м — финалы Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Евро-2020 поляк пропустил из-за последствий перенесенного ковида.
В мае польская газета Przeglad Sportowy писала, что Марциняка лишат возможности судить матч открытия Евро-2024 из-за ошибки, допущенной им во время ответного полуфинала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Баварией». На последних минутах той встречи Марциняк, вопреки рекомендациям по использованию системы VAR, остановил игру из-за возможного офсайда. После свистка «Бавария» сравняла счет, но мяч не был засчитан. Поскольку игра уже остановилась, эпизод не мог быть пересмотрен и путем вмешательства VAR.
Летом 2023 года Марциняк выступил на конференции предпринимателей, организованной лидером ультраправой коалиции Славомиром Ментценом, которого обвиняли в антисемитских высказываниях. О присутствии судьи на мероприятии заявили в польской организации Never Again. Несмотря на сообщения СМИ, УЕФА не принял никаких мер в отношении арбитра. Сам Шимон Марциняк сказал, что «всегда ставил на первое место принципы честной игры и уважение к окружающим и призывал пресекать проявления ненависти».
Артур Соареш Диаш
- Страна: Португалия
- Возраст: 44 года
- Судья ФИФА с 2010 года
- Строгость: 5 желтых карточек в среднем за игру в сезоне-2023/24
Потомственный арбитр, Соареш Диаш с 2004 года судит матчи чемпионата Португалии. Работал на Евро-2020 и Олимпиаде в Токио. В сезоне-2023/24 обслуживал финал Лиги конференций, третьего по рангу еврокубка.
В 2017 году во время подготовки к одному из матчей португальского чемпионата Диаш столкнулся с угрозами со стороны членов фанатской группировки «Порту». Они оскорбляли рефери и заявляли, что его жизнь и жизни его близких родственников может прийти конец, если игра команды против «Пасуша», которую должен был судить Диаш, «не пройдет гладко».
Иштван Ковач
- Страна: Румыния
- Возраст: 39 лет
- Судья ФИФА с 2010 года
- Строгость: 5,68 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Иштван Ковач имеет репутацию одного из самых строгих арбитров Европы. В прошедшем сезоне он провел 32 матча, показав 182 желтые и семь красных карточек.
В основном Ковач судит матчи румынских соревнований. Обслужил один матч группового этапа Евро-2020, на чемпионат мира в Катаре румын являлся резервным арбитром.
Имеет богатый опыт в клубных соревнованиях: он судил первый в истории финал Лиги конференций (2022) и финал Лиги Европы (2024). В 2023 году в статусе резервного арбитра числился на финале Лиги чемпионов.
Ковач совмещает судейство с работой учителем физкультуры. Его младший брат Саболч также работает на матчах футбольного чемпионата Румынии.
Иван Кружляк
- Страна: Словакия
- Возраст: 40 лет
- Судья ФИФА с 2011 года
- Строгость: 4,37 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Иван Кружляк судит матчи словацких турниров и еврокубки. Евро-2024 станет для него первым крупным турниром сборных, ранее он работал только на отборочных матчах к чемпионатам Европы и мира. У словака также есть опыт работы рефери на юношеских и молодежных чемпионатах Европы.
Славко Винчич
- Страна: Словения
- Возраст: 44 года
- Судья ФИФА с 2010 года
- Строгость: 3,95 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Славко Винчич в словенском высшем дивизионе с 2007 года. 1 июня судил финал Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией». В 2022-м обслуживал финал Лиги Европы. Работал на Евро-2020 и чемпионате мира в Катаре. Получает назначения на матчи в Саудовской Аравии, ОАЭ, Египте и Греции.
В мае 2020 года его задержала полиция на вечеринке в коттедже, где нашли наркотики и оружие. Когда Винчича вскоре отпустили, он пояснил, что попал туда случайно — приняв приглашение в ходе деловой поездки в Боснии: «Я сидел за столом с этой незнакомой компанией, когда вошли полицейские и все произошло»,— сказал он. Винчич владеет и управляет металлургическим бизнесом.
Хесус Хиль Мансано
- Страна: Испания
- Возраст: 40 лет
- Судья ФИФА с 2014 года
- Строгость: 4,26 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Хиль Мансано с 2012 года обслуживает матчи высшего испанского дивизиона. В 2021 году представлял страну на Кубке Америки, отсудив два матча группового этапа и четвертьфинал между сборными Уругвая и Колумбии. Также работал на молодежных чемпионатах Европы и мира.
В марте Хиль Мансано получил кратковременное отстранение после ошибки, совершенной в матче между «Валенсией» и мадридским «Реалом». Арбитр дал свисток об окончании матча в спорный момент, когда атака гостей была в опасной фазе. Вскоре после свистка был забит мяч, который стал бы для «Реала» победным. Хиль Мансано был отстранен на один тур, но вскоре вернулся к работе. Испанский As писал, что, хотя он и совершил грубую ошибку, в судейском комитете были довольны остальными решениями арбитра.
В детстве был довольно успешным легкоатлетом. Заниматься судейством он стал случайно — футбольным арбитром хотел стать его старший брат Карлос, который убедил Хесуса помочь ему в осуществлении мечты. У Хиль Мансано три высших образования: по экологии, в сфере охраны труда и по возобновляемой энергетике. В настоящее время дистанционно получает степень по психологии.
Гленн Нюберг
- Страна: Швеция
- Возраст: 36 лет
- Судья ФИФА с 2016 года
- Строгость: 3,35 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Вызов на чемпионат Европы стал для Нюберга еще одним показателем успешности прошедшего сезона. В 2024 году шведский арбитр впервые судил матч play-off Лиги Европы, а затем — Лиги чемпионов, причем сразу четвертьфинал. Евро-2024 станет для него первым большим турниром сборных. Ранее Нюберг обслуживал финал чемпионата мира среди игроков до 20 лет (2023). Весной он также получил приглашение на Олимпийские игры в Париже.
Футбольными судьями были дед и отец Гленна. Последний работал в том числе и на международных матчах.
Сандро Шерер
- Страна: Швейцария
- Возраст: 36 лет
- Судья ФИФА с 2015 года
- Строгость: 3,6 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Сандро Шерер — самый молодой судья из вызванных на Евро. До работы на матчах чемпионата Швейцарии был преподавателем младших классов и инструктором по лыжам.
Несмотря на свой возраст, Шерер уже восемь сезонов обслуживает матчи основных сеток еврокубков. В 2021 году он судил молодежный чемпионат Европы, так что турнир станет дебютом на крупных турнирах сборных. По программам обмена также обслуживал матчи чемпионатов Франции, Австрии и Катара. Возглавляет Академию судей при Швейцарской футбольной ассоциации.
Халиль Умут Мелер
- Страна: Турция
- Возраст: 37 лет
- Судья ФИФА с 2017 года
- Строгость: 5,19 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Халиль Умут Мелер работает на матчах чемпионата Турции и впервые получил назначение на крупный турнир сборных. В последние годы не раз обслуживал матчи поздних стадий еврокубков. В 26 отсуженных в прошлом сезоне матчах показал 12 красных карточек.
В декабре 2023 года после финального свистка подвергся нападению со стороны президента футбольного клуба «Анкарагюджю» Фартука Коджи, в результате чего был госпитализирован. По словам Коджи, который на следующий день, извинившись, ушел в отставку, он собирался плюнуть в судью. Действия функционера осудили президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент ФИФА Джанни Инфантино.
Факундо Тельо
- Страна: Аргентина
- Возраст: 42 года
- Судья ФИФА с 2019 года
- Строгость: 4,72 желтой карточки в среднем за игру в сезоне-2023/24
Факундо Тельо судит матчи чемпионата Аргентины и Кубка Либертадорес. В ноябре 2022 года он не дал доиграть матч за Трофей чемпионов «Бока Хуниорс» и «Расингу», в добавленное время после потасовки удалив с поля десять футболистов. Еще одна красная карточка досталась тренеру желто-синих, проигравших 1:2.
Тельо судил на чемпионате мира 2022 года и Кубке арабских наций. На Евро-2024 вызван по программе обмена между УЕФА и Южноамериканской конфедерацией футбола. Это второй южноамериканский арбитр на Евро: в 2021 году приглашали аргентинца Фернандо Рапаллини.
Кроме того, Тельо — муниципальный служащий, на время судейской работы ушел в бессрочный отпуск.