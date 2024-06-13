Прошла перебалансировку

В среду президент России Владимир Путин подписал два указа, касающиеся его администрации. В структуре появятся новые управления, которые, судя по всему, будут курировать ряд его помощников. Так, Алексей Дюмин, скорее всего, получит в свое ведение обновленное управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, Владимир Мединский — по государственной политике в гуманитарной сфере, Николай Патрушев — по вопросам национальной морской политики. Также теперь в администрации президента (АП) появится управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Оно возьмет на себя часть функционала бывшего управления по обеспечению деятельности Госсовета, и его возглавит теперь уже бывший руководитель этого управления Александр Харичев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В администрации президента не обошлось без изменений

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ В администрации президента не обошлось без изменений

Фото: Максим Поляков, Коммерсантъ

“Ъ” писал, что в администрации президента может пройти реформа, в результате которой некоторые ее новые или обновленные управления могут отойти под кураторство помощников президента. 12 июня Владимир Путин действительно подписал ряд указов, которые несколько меняют расстановку сил на Старой площади.

Реформе (фактически ликвидации) подверглось бывшее управление по обеспечению деятельности Госсовета (УГС): оно разделилось на новые управление по вопросам формирования и деятельности Госсовета и управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.

Прошлое УГС входило в неформальный внутриполитический блок Кремля, курируемый первым заместителем главы АП Сергеем Кириенко. Его возглавлял давний подчиненный господина Кириенко Александр Харичев.

По факту сотрудники управления постоянно задействованы в работе на выборах (как региональных, так и федеральных), курируют социологические исследования, участвуют в формировании информационной политики внутриполитического блока АП. По словам одного из собеседников “Ъ”, в этом и кроется основная причина реформы: реальный функционал управления не соответствовал его официальным наименованию и функционалу. Вторая причина — в том, что в новую АП в качестве помощника президента пришел экс-глава Тульской области Алексей Дюмин в ведение которого как раз и были отданы Госсовет, оборонно-промышленный комплекс и спорт.

Новым руководителем управления по вопросам формирования и деятельности Госсовета назначен Владимир Симоненко, который раннее возглавлял экспертное управление (курировалось экс-помощником президента, а теперь заместителем руководителя его администрации Максимом Орешкиным). Также под кураторство Алексея Дюмина перейдет новое управление по государственной политике в сфере оборонно-промышленного комплекса, которое возглавил Виктор Евтухов. Он уроженец Санкт-Петербурга, и значительная часть его карьеры связана с этим городом. Так, он несколько лет был там депутатом регионального парламента, а в 2009 году получил статус сенатора, представителя исполнительной власти Санкт-Петербурга. Напомним, что тогда главой города была нынешний спикер Совфеда Валентина Матвиенко. В феврале 2011 года господин Евтухов стал замминистра юстиции, но уже в сентябре 2012 года перешел на позицию замминистра промышленности и торговли, которую и занимал до сегодняшнего назначения.

Что касается Александра Харичева, то он, согласно указу Владимира Путина, как раз и возглавил управление по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов. Как говорят источники “Ъ”, близкие к администрации президента, под ведение нового управления как раз и перейдут вопросы, связанные с выборами, социологией и идеологией.

Еще одно новое управление в обновленной структуре АП — управление по государственной политике в гуманитарной сфере.

Собеседники “Ъ” поясняют, что его будет курировать помощник президента Владимир Мединский. Начальника управления пока нет. Собеседники “Ъ”, близкие к АП, утверждают, что с его кандидатурой пока не определился сам господин Мединский. Ранее говорилось, что он будет курировать вопросы, связанные с историей, историческим наследием и культурой. Источник “Ъ” в АП уверен, что в новом управлении точно будут заниматься сферой культуры. Интересно, что этими вопросами также занимается президентское управление по общественным проектам (УОП), которое тоже входит во внутриполитический блок АП и которое возглавляет еще один подчиненный Сергея Кириенко — Сергей Новиков (сохранил свою должность). Кроме того, ранее стало известно, что вопросами культуры будет заниматься и новый советник президента по культуре Елена Ямпольская. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, она будет привлекаться и к теме молодежной политики под кураторством Сергея Кириенко.

Также в АП теперь появится управление по вопросам национальной морской политики. Судя по всему, его будет курировать новый помощник президента, экс-секретарь Совета безопасности Николай Патрушев. Дмитрий Песков ранее говорил, что он будет заниматься вопросами кораблестроения. Само управление возглавил Сергей Вахруков, который до сегодняшнего назначения как раз и занимал позицию заместителя секретаря Совбеза.

В течение трех месяцев глава администрации президента Антон Вайно должен будет представить президенту проекты положений о новых управлениях.

Несмотря на изменения в АП, можно одновременно говорить, что все остались «при своих», считает политолог Александр Немцев. Так, по его словам, конечно, можно однозначно говорить об «укреплении» Алексея Дюмина, но и Александр Харичев в своем новом управлении теперь получил возможность сосредоточиться именно на том, чем он и занимался,— на смысловой повестке избирательных кампаний и социологии. Также эксперт отмечает усиление Владимира Мединского и предполагает, что под ведение нового управления может перейти часть НКО, которые до сих пор курировались УОПом. « А управление по вопросам национальной морской политики. Видимо, сделано для того, чтобы у Патрушева тоже, как и у его коллег, было "свое" управление».

«Важно что помощникам дали дополнительные полномочия. И на самом деле не важно, какие именно. Важно то, что в указе прописали, что их роль возрастает», — считает политолог Евгений Минченко.

Андрей Винокуров, Анастасия Корня