Погнутый евро

Курс евро обновил годовой минимум по итогам торгов на Московской бирже в понедельник, откатившись до отметки 95,3 руб./€. Впрочем, инвесторы играли против общеевропейской валюты по всему миру. Этому способствовали рост политических рисков в Европе, а также расширение спреда между процентными ставками ЕЦБ и ФРС. Ослабление может продолжиться в ближайшие дни, по оценке участников рынка, до $1,07/€ в мире и до 94 руб./€ в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новую торговую неделю евро начал со стремительного ослабления позиций на российском рынке. При открытии утренней сессии в 7:00 курс евро обвалился до 94,6 руб./€, потеряв почти 2 руб. по сравнению с закрытием торгов в минувшую пятницу. Впрочем, этот «пробой» носил технический характер, о чем говорят скоротечность снижения (курс быстро вернулся к уровню 96 руб./€) и минимальный объем торгов (меньше 10 млн руб.), однако задал настроение на весь торговый день. Планомерная игра на понижение европейской валюты продолжалась до конца торговой сессии. И по ее окончании курс откатился до 95,34 руб./€, на 1,23 руб. (1,3%) ниже закрытия пятницы и минимальной отметки с 29 июня 2023 года.

Остальные ведущие валюты также теряли позиции относительно рубля, хотя и менее радикально.

Американская валюта потеряла 80 коп. (0,9%), откатившись до 88,55 руб./$, минимального значения на закрытии с 30 января.

Юань подешевел на 8 коп. (около 0,7%), до 12,17 руб./CNY, что также близко к минимуму этого года.

Опережающие темпы обесценения европейской валюты связаны с ее ослаблением на мировом рынке. В понедельник стоимость евро относительно доллара снижалась на 0,6%, до $1,0732. Всего за два дня курс общеевропейской валюты снизился на 1,5% и вернулся к значениям месячной давности.

Слабость евро вызвана не столько итогами заседания ЕЦБ в минувший четверг, на котором европейский регулятор, как и ожидали участники рынка, снизил ставку с 4,5% до 4,25%, сколько данными по экономике США, опубликованными на следующий день. Число новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в мае выросло на 272 тыс., а средняя почасовая заработная плата увеличилась на 0,4% за месяц. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ждали повышения числа рабочих мест только на 185 тыс.

Кристин Лагард, глава ЕЦБ, о процентных ставках, в статье Rheinische Post 8 июня: Мы должны какое-то время держать ногу на тормозе, даже если не так сильно, как раньше.

Сильный рынок труда и рост заработных плат, по словам директора по инвестициям Astero Falcon Олега Новикова, являются проинфляционными факторами, и участники рынка сошлись во мнении, что вышедшие данные отдаляют во времени снижение ставки ФРС. Если до выхода данных консенсус складывался в пользу снижения ставки в сентябре, то после публикации отчетов участники рынка ждут первого снижения уже не раньше ноября.

Добавили нервозности на торгах европейской валютой результаты выборов в Европарламент, по итогам которых укрепились позиции правых и националистических партий.

«Усиление правых настроений в ЕС может ухудшить способность к более тесной интеграции в налогово-бюджетной сфере, что в итоге может негативно отразиться на основных экономиках блока»,— отмечает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев.

Несмотря на санкции и изоляцию, российский валютный рынок не может игнорировать глобальные тренды. Этому мешают арбитражеры, которые зарабатывают на спредах между ценами на разных рынках. «Арбитражеры по-прежнему имеют возможность выравнять соотношение валютных пар в России в соответствии с глобальным валютным рынком»,— отмечает главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Возросшая политическая неопределенность и сильный доллар останутся основными стопорами для ослабления единой валюты в мире и в России. В таких условиях, как считает Владимир Евстифеев, в ближайшее время курс евро может откатиться до $1,07/€ и 94 руб./€. «В пользу рубля будут выступать обязательная продажа валютной выручки для крупнейших экспортеров, высокие нефтяные цены и профицит текущего счета платежного баланса РФ, временное снижение импорта из-за проблем с платежами с дружественными странами вследствие западных санкций, высокие рублевые процентные ставки»,— отмечает Михаил Васильев.

Виталий Гайдаев