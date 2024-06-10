Инвесторы попались на ставку

На минувшей неделе международные инвесторы вложили в фонды облигаций рекордный в этом году объем средств. По данным Emerging Portfolio Fund Research (EPFR), нерезиденты инвестировали в эти активы $17,8 млрд, что более чем втрое выше показателя предыдущей недели. Инвесторы спешат с покупками, так как центробанки развитых стран приступили к снижению ставок. Так же, полагают управляющие, может сделать и ФРС США. Российские инвесторы выбиваются из общемирового тренда и на фоне ужесточившейся риторики ЦБ РФ перекладывают деньги из облигаций в фонды денежного рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Данные EPFR свидетельствуют о резком росте спроса международных инвесторов на фонды облигаций.

По оценке “Ъ”, основанной на информации отчета Bank of America (учитывает сведения EPFR), клиенты таких фондов вложили за неделю, закончившуюся 5 июня, $17,8 млрд, максимум с июля 2021 года.

Неделей ранее также был положительный результат, но более чем втрое ниже текущего ($5,1 млрд).

Повышение спроса на такие активы произошло на фоне перехода мировых ЦБ к более мягкой денежно-кредитной политике. В среду Банк Канады понизил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов (б. п.), до 4,75% годовых. На следующий день ЕЦБ опустил основную ставку также на 25 б. п., до 4,25%. Смягчение политики европейского финансового регулятора произошло впервые с 2019 года.

В сложившихся условиях ФРС США будет сложнее удерживать процентную ставку на многолетнем максимуме 5,25–5,5%. Как считает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, траектория снижений ставок уже задана, вопрос только в тайминге. По данным майского опроса портфельных менеджеров BofA, 43% респондентов считают, что первое снижение произойдет уже в третьем квартале, 39% ждут этого шага в четвертом квартале. «На следующий год ставки точно будут ниже, а значит, инвесторы будут отдавать предпочтение более длинным облигациям, чтобы сыграть на росте котировок при снижении бенчмарк-доходности»,— отмечает Алена Николаева.

В надежде на скорое снижение ставки ФРС США инвесторы активно скупают высококачественные облигации.

По данным EPFR, за минувшую неделю фонды IG Bond, инвестирующие в облигации инвестиционного уровня, привлекли $5,8 млрд. Еще свыше $6 млрд поступило в фонды казначейских облигаций США (UST), что почти в четыре раза выше показателя предыдущей недели, и это лучший результат с ноября 2023 года.

«Спекулятивные бонды зависят от кредитного риска, который мало связан со ставкой ФРС, поэтому их зависимость от политики регулятора меньше, чем у IG Bond и UST)»,— отмечает инвестиционный стратег «Арикапитала» Сергей Суверов.

Из общего тренда выбивается Банк России, который придерживается жесткой денежно-кредитной политики.

По итогам пятничного заседания ЦБ РФ хотя и сохранил ставку на уровне 16%, но допустил ее повышение на следующем заседании. В таких условиях локальные инвесторы активно избавляются от фондов облигаций и переводят деньги в том числе в фонды денежного рынка.

По данным InvestFunds, в мае частные инвесторы вывели из фондов облигаций более 6 млрд руб., максимальный объем с апреля 2022 года. В то же время в фонды денежного рынка было инвестировано более 20 млрд руб., лучший результат года. Пока денежно-кредитная политика остается жесткой, особенно с учетом роста ставок по депозитам, средства вряд ли потекут в облигации, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Алексей Корнев.

Виталий Гайдаев