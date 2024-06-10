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Коммерсантъ FM
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Уже не «Наше радио»

«Мультимедиа Холдинг» готовят к продаже

«Мультимедиа Холдинг», управляющий «Нашим радио», Jazz FM и Rock FM, может сменить владельца. Интерес к активам, которые оцениваются $45–48 млн, по данным “Ъ”, проявляют «Газпром-Медиа Холдинг» (ГПМХ) и «Европейская медиагруппа» (ЕМГ). Участники рынка предполагают, что нынешний владелец холдинга Виталий Богданов хочет избавиться от медиаактивов из-за ухудшения перспектив бизнеса и опасений санкций.

Виталий Богданов

Виталий Богданов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Виталий Богданов

Фото: Валерий Левитин, Коммерсантъ

Владелец ЗАО «Мультимедиа Холдинг» Виталий Богданов ищет покупателя на актив, сообщили “Ъ” пять источников на медиарынке и подтвердил собеседник в холдинге: «ЗАО оценивается в $45–48 млн, а интерес к частичной покупке активов (радиостанций) проявляют ГПМХ и ЕМГ».

В «Мультимедиа Холдинг» входят «Наше радио», Jazz FM, Rock FM, рекламное агентство «Джем», информационное агентство «Национальная служба новостей» (НСН), а также завод по производству виниловых пластинок полного цикла. Среди внеэфирных проектов ЗАО — «Нашествие», премии «Чартова дюжина» и «Все цвета джаза».

Часть собеседников “Ъ” в индустрии развлечений полагают, что НСН будет продана отдельно от других активов «Мультимедиа Холдинга». В компаниях не ответили на запросы “Ъ”, в ГПМХ отказались от комментариев.

В «СПАРК-Интерфакс» руководителем ЗАО «Мультимедиа Холдинг» названа Евгения Киселева. Информация об акционерах ЗАО последний раз раскрывалась в 2020 году. Тогда единственным бенефициаром выступал Виталий Богданов.

Из пояснительной записки к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах компании за прошлый год следует, что господин Богданов до сих пор остается единоличным акционером ЗАО, но формально выступает бенефициаром только в одном юрлице — ООО «Ультра Тикетс».

В «Мультимедиа Холдинг» входят помимо ООО «Ультра Тикетс» (25%) по 100% ООО «Ультра Продакшн», ООО «Джем», ООО «Наше радио», ООО «Стайл Медиа Холдинг», ООО «Классик Рок», ООО НСН и 60% ООО «Арт Радар» (с марта в статусе ликвидации). Выручка ЗАО за 2023 год составила 221 млн руб. при чистой прибыли 32 млн руб. В 2022 году показатели были на уровне 166 млн и 15 млн руб. соответственно.

Топ-менеджер одной из радиостанций полагает, что продажа актива может быть связана с опасениями санкций: «По всем базам видно, что он формально уже вышел почти из всех структур ЗАО».

Среди активов «Мультимедиа Холдинга» «самыми передовыми» можно назвать радиостанции, «под них подстраиваются другие активы и проекты — фестивали, заводы, рекламные агентства», указывает собеседник “Ъ” в одном из медиахолдингов.

В этом году в «Мультимедиа Холдинге» прогнозируют рост выручки от рекламы на радио на 10% за счет оживления авторынка, недвижимости и банковского сектора, говорится в пояснительной записке к отчетности холдинга за 2023 год. Аналогичного увеличения доходов там ожидают у ООО НСН за счет «увеличения объемов государственных тендеров».

У производителя пластинок выручка может увеличиться на 30%: «Завод является единственным в России, и из-за дорогой логистики из Европы заказчики все реже закупают там тиражи, что ведет к увеличению объемов заказов на производстве».

Владимир Киселев, владелец «Русской медиагруппы», в интервью “Ъ” в ноябре 2022 года:

«Если падает вся экономика, то и мы опустимся в общем объеме. Но должны сохранить уровень в своем сегменте».

Еще в первом полугодии 2023 года объемы продаж рекламы на радио в целом по рынку выросли на 20–50% год к году (см. “Ъ” от 28 сентября 2023 года). На ситуацию повлияли локализация производителей и потребность китайских брендов в рекламе, утверждали участники рынка. По итогам 2023 года рынок рекламы на радио вырос на 32%, до 19,5 млрд руб., сообщали в Ассоциации коммуникационных агентств России.

В 2024 году на рынке радиовещания продолжилось падение среднесуточного охвата: по данным Mediascope, за год он сократился на 0,7%, а показатель ежедневного прослушивания — на 15 мин., до 229 мин. (см. “Ъ” от 5 марта). У «Нашего радио» (Россия 100+) среднесуточный охват в период с октября прошлого года по март 2024 года составил 5,1%, в то время как в июле—декабре 2023 года показатель был на уровне 5,3%.

Собеседник “Ъ” на рекламном рынке считает, что, несмотря на рост в 2023 году, сейчас радиоактивы «уже не столь прибыльны». «После начала военных действий на Украине из РФ ушли основные рекламодатели — автомобильные бренды»,— поясняет он. И хотя сейчас объем постепенно восстанавливается за счет китайских брендов, «это все еще далеко от объемов рекламы до 2022 года, не говоря о периоде до пандемии».

Юлия Юрасова, Татьяна Исакова

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