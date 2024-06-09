Василия Бойко-Великого вернули на подмосковную землю

Как стало известно “Ъ”, в Можайском горсуде Московской области проходит повторный процесс по делу основателя агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого. Бизнесмену, уже отбывающему срок за растрату средств банка «Кредит Экспресс», инкриминируется создание преступного сообщества с целью хищения подмосковных земельных участков стоимостью 347,9 млн руб. По делу проходят еще девять человек, в том числе бывшие чиновники из Рузского района Подмосковья. В 2020 году Рузский суд производство по этому делу прекратил, однако кассационная инстанция отменила это решение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василию Бойко-Великому вновь предстоит защищаться от обвинения в создании преступного сообщества

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Василию Бойко-Великому вновь предстоит защищаться от обвинения в создании преступного сообщества

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Можайский горсуд начал рассматривать материалы дела в отношении Василия Бойко-Великого и его подельников, уже зачитано обвинительное заключение, сейчас суд допрашивает свидетелей и заслушивает материалы обвинения. В числе подсудимых, помимо основателя «Русского молока», бывшие директор по стратегическому развитию этой компании Кирилл Савицкий, гендиректор компании «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Мария Лобода, глава земельного комитета Рузского района Валерий Иванов и руководитель районной регистрационной палаты Алла Харитонова.

Согласно материалам расследования, организованное преступное сообщество (ОПС) было создано Василием Бойко (Бойко-Великим он стал позже) в марте 2003 года и действовало до января 2011 года. Целью ОПС, говорится в деле, было незаконное завладение земельными участками под видом инвестирования в сельское хозяйство. В материалах дела фигурируют бывшие совхозы и колхозы (имени Зои Космодемьянской, Льва Доватора, «Богородское» и др.) из Рузского района, где структуры бизнесмена Бойко занимались массовой скупкой земельных наделов.

Участники ОПС, следует из материалов дела, получив доступ к документации сельхозпредприятий, подделывали их учредительные документы за 1992–1994 годы, чтобы создать видимость якобы безвозмездной и добровольной передачи совхозных земель различным компаниям. Также, говорится в деле, злоумышленники обманом получали доверенности от бывших членов совхозов на распоряжение принадлежащими им земельными участками. Путем этих манипуляций, по версии следствия, фигуранты переводили земельные участки, находящиеся в долевой собственности граждан, на фирмы, подконтрольные Василию Бойко. Затем участники ОПС, говорится в деле, официально регистрировали наделы, дробили и продавали их новым владельцам, которые уже являлись добросовестными покупателями. А в случае судебных споров фигуранты, используя поддельные учредительные документы, добивались отклонения претензий.

Таким образом, считает обвинение, с марта 2003-го по январь 2011 года члены ОПС «незаконно, путем обмана и злоупотребления доверием» приобрели права собственности на земельные участки площадью около 2 тыс. га на сумму 347,9 млн руб.

Действия Василия Бойко-Великого квалифицированы как создание ОПС и руководство им с использованием служебного положения (ст. 210 УК РФ) и фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ). Главу юридического управления компании «Вашъ финансовый попечитель» Олега Чудновского и директора «Русского молока» Кирилла Савицкого обвинение считает руководителями структурных подразделений ОПС, остальные фигуранты — бывшие гендиректор ВФП Мария Лобода, директора СПК «Аннинский» Николай Литовченко и СПК «Раисино» Петр Лисовский, экс-чиновники Валерий Иванов и Алла Харитонова,— полагает следствие, являются участниками ОПС. Никто из подсудимых вины не признает. Стоит отметить, что несколько обвиняемых умерли за время разбирательства вокруг подмосковных земель.

Отметим, что рассматриваемое в суде дело — только один эпизод масштабного расследования, которое началось еще в 2006 году.

На первом этапе им занималось следственное управление при ГУ МВД по Центральному федеральному округу и речь шла о махинациях с земельными паями совхоза имени Льва Доватора. Основанием для возбуждения дела стали многочисленные обращения в правоохранительные органы местного депутата Николая Клюева, который был пайщиком совхоза и требовал разобраться в механизме скупки земельных паев. Интересно, что господин Клюев является потерпевшим и по делу, которое сейчас рассматривает Можайский горсуд. В 2007 году Василий Бойко был арестован, а спустя год решением Верховного суда был отпущен под рекордный тогда залог в 50 млн руб. ($2 млн на тот момент).

За восемнадцать лет расследования обвинение несколько раз менялось, в общей сложности Бойко-Великому инкриминировалось хищение 25 тыс. га земли на сумму 9 млрд руб. Однако сначала было закрыто «большое» дело, а в августе 2020 года Рузский горсуд прекратил производство и по единственному оставшемуся эпизоду, сославшись на изменения, внесенные в УК РФ.

Решение первой инстанции утвердил Мособлсуд, однако потерпевшие и прокуратура Московской области обратились в Первый кассационный суд общей юрисдикции. Кассационное представление и жалобы были рассмотрены в марте 2022 года после длительных проволочек. По данным “Ъ”, заседания не раз переносились из-за того, что фигуранты представляли медицинские справки о заболеваниях, обследованиях и т. п., на слушания регулярно вызывались бригады врачей. В результате под угрозой оказались сроки обжалования. Но Мособлпрокуратуре, сотрудники которой проверили в том числе обоснованность нахождения фигурантов в больницах, удалось добиться соблюдения процессуальных сроков. В результате кассационный суд отменил все предыдущие решения и отправил дело на новое рассмотрение, причем на этот раз не в Рузский горсуд, чья объективность, по мнению потерпевших, вызывает сомнение.

Тем временем осенью 2023 года Черемушкинский суд Москвы приговорил Василия Бойко-Великого к шести годам и шести месяцам лишения свободы за растрату 89 млн руб. из средств банка «Кредит Экспресс», где ВФП являлся акционером.

Владислав Трифонов