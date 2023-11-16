Пресня без «Электроники»

Устаревший торгцентр «Электроника на Пресне» на Звенигородском шоссе в Москве, принадлежащий бизнесмену Василию Бойко-Великому, может быть снесен для строительства жилья или коммерческой недвижимости. Эта земля перешла в аренду девелоперу Larus Capital. Эксперты полагают, что это промежуточная сделка: в собственность застройщику площадка может перейти после получения в мэрии разрешения на развитие участка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Машатин / PhotoXpress Фото: Владимир Машатин / PhotoXpress

В начале ноября ООО «Специализированный застройщик "Декабрьский"» арендовал на десять лет 1,9 га под торгцентром «Электроника на Пресне» (общая площадь 12 тыс. кв. м) на Звенигородском шоссе в центре Москвы, обнаружил “Ъ” в выписке из ЕГРН. Владельцем участка остается АО АРЗ-3, собственником которого СМИ называли основателя агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» Василия Бойко-Великого. В октябре этого года он был приговорен к шести с половиной годам колонии по делу о хищениях в банке «Кредит Экспресс», сообщал «Интерфакс». По электронной почте, указанной на сайте торгцентра, не ответили на запрос “Ъ”. Дочь бизнесмена Анна Бойко и по совместительству заместитель гендиректора «Русского молока» отказалась от комментариев.

ООО «Специализированный застройщик "Декабрьский"», в свою очередь, принадлежит Ольге Немкиной (50%), остальная доля — у Владимира и Константина Остроуховых и Андрея Стреналюка, указано в СПАРК. Господа Остроуховы и Стреналюк также выступают учредителями девелопера Larus Capital, построившего комплексы «Тимирязев парк» и Vitality в Москве. По собственным данным, в портфеле застройщика более 200 тыс. кв. м реализованных объектов и еще 125 тыс. кв. м — в процессе строительства. В Larus Capital не ответили на запрос “Ъ”.

Основатель «Бест-Новостроя» Ирина Доброхотова не исключает, что структуры Василия Бойко-Великого и Larus Capital могут совместно застроить территорию, где сейчас находится торгцентр «Электроники на Пресне». Она полагает, что владелец участка войдет в партнерство землей, а Larus Capital будет вести административные и строительные процессы. В таком случае собственник земли получит часть прибыли от продажи проекта или готовые помещения, отмечает партнер Ricci | M&A Петр Виноградов.

Руководитель направления земельных активов и девелопмента департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Дмитрий Шелковский, напротив, считает, что, принимая во внимание текущий статус господина Бойко-Великого, партнерство в данном случае кажется маловероятным. По всей видимости, продолжает он, речь может идти о рыночной сделке с сохранением денежного потока для продавца до момента получения разрешительной строительной документации и закрытия сделки.

На месте торгцентра на Звенигородском шоссе можно построить жилой комплекс общей площадью 60–70 тыс. кв. м, считает директор департамента девелопмента земли Nikoliers Тимур Рывкин. По его подсчетам, затраты на строительство такого объема составят 10–12 млрд руб., а выручка от продажи квартир — 35–40 млрд руб. С точки зрения окупаемости и возврата инвестиций для застройщика всегда выгоднее строительство жилья, но для городских властей это не очень интересная история, отмечает партнер CMWP Константин Лебедев. По его мнению, на территории «Электроники на Пресне» можно построить многофункциональный комплекс на 40–60 тыс. кв. м, инвестиции в который могут составить 7–11 млрд руб.

Этот участок с весны 2022 года находится в границах проекта комплексного развития территории (КРТ), и перспектива его девелопмента напрямую зависит от возможностей нового арендатора получить в мэрии оптимальные технико-экономические показатели, говорит Дмитрий Шелковский. Власти Москвы активно реализуют программу КРТ. По их данным, в программу уже входит 188 территорий общей площадью почти 2,45 тыс. га с градостроительным потенциалом 35 млн кв. м, совокупные инвестиции в который достигнут 8 трлн руб.

Дарья Андрианова