Василия Бойко-Великого приписали к растратчикам

Черемушкинский суд Москвы вынес приговор по уголовному делу о многомиллионной растрате средств банка «Кредит Экспресс». Один из основных фигурантов — основатель крупного подмосковного агрохолдинга «Русское молоко» и компании «Вашъ финансовый попечитель» (ВФП) Василий Бойко-Великий приговорен к шести с половиной годам лишения свободы: суд согласился с доводами обвинения, признав бизнесмена виновным в растрате почти 89 млн руб. из средств кредитного учреждения, акционером которого ВФП являлся. Наибольшие сроки — по семь лет каждому — были назначены бывшим главному бухгалтеру банка Марии Антоновой и начальнику кредитного отдела Анастасии Новотной, шесть с половиной лет колонии получили экс-председатель правления «Кредит Экспресса» Алла Кабанова, которая не явилась на оглашение приговора, и заместитель главы кредитного управления Егор Пихтин. Сын госпожи Кабановой Константин осужден на два с половиной года, условное наказание назначено члену совета директоров Татьяне Макаренко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Бойко-Великий признан виновным меньше чем по половине эпизодов дела, но срок получил внушительный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Василий Бойко-Великий признан виновным меньше чем по половине эпизодов дела, но срок получил внушительный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Черемушкинский суд рассматривал дело о растрате средств банка «Кредит Экспресс» два года. За это время прошло более ста заседаний. На оглашение приговора пришли не все подсудимые: совладелица и бывшая предправления банка Алла Кабанова, как пояснили ее адвокаты, сейчас находится в больнице.

Остальные шесть фигурантов, видимо не ожидавшие мягкого решения райсуда, предусмотрительно оделись в немаркую теплую одежду, захватив с собой на заседание сумки с вещами и продуктами. Лишь владелец агрохолдинга «Русское молоко» Василий Бойко-Великий заметно выделялся среди подельников синим мягким кафтаном, стилизованным под средневековую русскую одежду, и большой спортивной сумкой.

Положив на стол небольшую икону, бизнесмен полтора часа, пока шло оглашение приговора, негромко читал молитвы и изредка крестился.

Приговор господин Бойко, как и остальные подсудимые, встретил спокойно.

В итоге суд согласился с доводами прокуратуры, признав всех семерых подсудимых виновными в растрате средств в особо крупном размере, совершенной организованной группой (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

В соответствии с версией следствия и решением суда в период с 2013 по 2018 год подсудимые похитили из банка 190,8 млн руб. путем выдачи кредитов по подложным договорам, которые оформлялись как на бывших клиентов «Кредит Экспресса», так и на сотрудников различных фирм, включая компании, подконтрольные господину Бойко-Великому.

Алла Кабанова, ее сын, сотрудник банка Константин Кабанов, а также совладельцы кредитного учреждения Бойко-Великий и Татьяна Макаренко, следует из приговора, получали затем похищенные денежные средства и распределяли их среди членов группы. Кроме того, используя поддельные кассовые ордера и другие документы, они снимали наличные денежные средства с расчетных счетов клиентов учреждения, заключивших с банком договоры вклада.

В результате самый большой срок наказания — семь лет колонии — получили бывший главный бухгалтер банка Мария Антонова и экс-глава кредитного управления «Кредит Экспресса» Анастасия Новотная. Василий Бойко-Великий, чья компания владела 10% акций банка, организатор хищений Алла Кабанова и бывший заместитель главы кредитного управления Егор Пихтин получили по шесть с половиной лет колонии каждый.

Стоит отметить, что господин Бойко был признан виновным в растрате лишь 89 млн руб.— ему вменили в вину 13 из трех десятков эпизодов хищения.

Константин Кабанов был приговорен к двум с половиной годам колонии, а Татьяна Макаренко — к четырем с половиной годам условно.

Напомним, что дело о хищении средств банка «Кредит Экспресс» начали расследовать в июне 2019 года, когда были арестованы все основные фигуранты. Ранее были осуждены еще два фигуранта этого дела — признавшие вину экс-управляющая московского филиала банка Елена Чуева и кассир Наталья Ципинова.

Защита осужденных не согласна с судебным решением и намерена обжаловать его.

Отметим, что это не первое уголовное дело, которое расследовалось в отношении Василия Бойко-Великого. Первое было возбуждено в 2006 году. Тогда бизнесмену и его предполагаемым сообщникам вменялось в вину создание преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), а также мошеннический захват земель (ст. 159 УК РФ) в Рузском районе Подмосковья. Следствие длилось более десяти лет, а в суд в итоге было направлено дело всего лишь с одним эпизодом предполагаемого захвата земель, в котором фигурировали 2 тыс. га, менее 300 потерпевших и ущерб на сумму около 350 млн руб. Судебный процесс также оказался долгим, а в 2020 году городской суд Рузы прекратил производство по уголовному делу с формулировкой «за отсутствием состава преступления», сославшись при этом на поправки, внесенные в ст. 210 УК РФ. Интересно, что во время расследования первого дела в 2008 году господин Бойко вышел из СИЗО на свободу под рекордный залог 50 млн руб., что на тот момент равнялось примерно $2 млн.

Владислав Трифонов