Лизингодатели пришли за юанями

ГТЛК стала первой лизинговой компанией, предложившей инвесторам юаневые облигации, причем, несмотря на высокий спрос, уменьшила объем размещения ради низкой ставки. Привлеченные средства планируется вложить в проекты в дружественных странах, прежде всего в Китае. Юаневые облигации уже стали достаточно популярным инструментом в РФ, однако частные лизингодатели, несмотря на активную работу с китайской продукцией, пока не готовы использовать его.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В конце прошлой недели на рынок юаневых облигаций вышла первая лизинговая компания. Государственная ГТЛК собрала книгу заявок на двухлетние облигации на 200 млн CNY. Ориентир ставки купона был снижен с 8,5% до 8,25% годовых, что соответствует доходности к погашению 8,51% годовых. Привлеченные средства будут инвестированы «в проекты международного бизнеса в дружественных странах», приводятся в пресс-релизе компании слова первого заместителя гендиректора Михаила Кадочникова.

Компания сможет потратить полученные юани на приобретение предметов лизинга в Китае, отмечают участники рынка, в первую очередь машин, оборудования и строительной спецтехники.

«В текущих макроэкономических реалиях заимствования в валюте целесообразны для компаний-экспортеров с прогнозируемой экспортной валютной выручкой. Для лизинговых компаний, профиль деятельности которых предполагает сотрудничество с экспортерами или реализацию проектов в дружественных иностранных государствах, привлечение капитала в иностранной валюте может быть более эффективно, чем в рублях»,— полагает директор по связям с инвесторами «Интерлизинга» Николай Алексеев. ГТЛК может снизить валютные риски с учетом того, что расчеты между Россией и Китаем на 95% происходят в рублях и юанях, отмечает начальник аналитического отдела ИК «Риком-Траст» Олег Абелев.

По данным Rusbonds, на Московской бирже уже обращаются 28 выпусков рублевых облигаций ГТЛК (на 240 млрд руб. по номиналу), а также семь выпусков долларовых облигаций, в том числе замещающих (более $1,5 млрд по номиналу). Сроки обращения рублевых бумаг достигают 15 лет, долларовых — 5 лет.

В общей структуре облигационных займов ГТЛК объем выпуска в юанях займет совсем небольшую долю — менее 1%, отмечает директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Зоя Советкина. Ставка купона 8,25% в целом сопоставима со ставками по юаневым облигационным займам крупных российских компаний (см. “Ъ” от 22 мая), добавляет она. По данным Rusbonds, доходность размещенных в РФ юаневых облигаций с аналогичным сроком до погашения составляет 6–8% годовых.

Однако для лизинговых компаний облигации в юанях — экзотика.

Основная причина в том, что российские лизингодатели заключают сделки с клиентами преимущественно в рублях, уточняет госпожа Советкина. Большинство опрошенных “Ъ” лизинговых компаний и не планируют размещение облигаций в иностранных валютах. «Мы сейчас не используем механизмы привлечения валютных долгов в паре с валютными свопами для нивелирования валютных рисков»,— говорит, например, управляющий директор инвестгруппы «Инсайт» Михаил Гонопольский.

Рыночным инвесторам юаневые бумаги лизинговых компаний в целом и ГТЛК в частности могут быть интересны, сходятся во мнении эксперты. «После того как ГТЛК разрешила проблемы с держателями еврооблигаций (см. “Ъ” от 31 августа 2023 года), первичные размещения лизинговой компании снова стали интересными для широкого круга участников рынка — банков, управляющих компаний, частных инвесторов. Это один из самых доходных эмитентов из рейтинговой группы АА. И доходность выше 8% годовых в валюте выглядит привлекательно»,— отмечает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков.

Но чтобы собрать крупный объем, эмитентам необходимо предложить премию к вторичному рынку: ГТЛК, поясняет господин Третьяков, снизив ставку с первоначального ориентира 8,75% до 8,25%, отсекла более половины спроса и разместила только 200 млн CNY, а не 500 млн CNY, как было исходно заявлено.

Полина Трифонова, Виталий Гайдаев