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Коммерсантъ FM
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ГТЛК заместит долг

Эмитент выпустит облигации на замороженные активы

ГТЛК направила документацию по замещающим облигациям на рассмотрение в Банк России. Компания рассчитывает заместить евробонды в течение примерно 6–8 недель после регистрации выпусков в октябре. Впрочем, вопрос с пропущенными выплатами и неустойками эмитентом пока не решен, а значит, судебные разбирательства продолжатся.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

ГТЛК планирует выпустить замещающие облигации на евробонды в течение примерно 6–8 недель после регистрации выпусков в октябре, рассказал “Ъ” первый заместитель гендиректора компании Михаил Кадочников. Он отметил, что на текущий момент ГТЛК привлекла финансового и юридического консультантов и разработала эмиссионную документацию по всем шести находящимся в обращении выпускам. Сейчас она проходит предварительное рассмотрение в ЦБ.

Эмитентами евробондов выступили зарубежные компании ГТЛК — GTLK Europe и GTLK Europe Capital DAC, в обращении находятся шесть выпусков номинальным объемом $3,25 млрд. В июне в отношении этих компаний Высокий суд Ирландии начал процедуру ликвидации. В начале августа правительство Великобритании выпустило лицензии, которые разрешают ГТЛК проводить финансовые операции, связанные с банкротством дочерних компаний. 10 августа совет директоров ГТЛК одобрил выплаты в размере до 160 млрд руб. по евробондам дочерних компаний для держателей с учетом прав в российских депозитариях. ГТЛК стала последним российским эмитентом, который начал выплаты по своим евробондам.

Господин Кадочников заметил, что ГТЛК ожидает ответа от Банка России в 10-х числах сентября, после чего документация будет вынесена на утверждение органов управления компании. «После этого мы приступим к регистрации выпусков, планируем начать эту работу в октябре. С точки зрения специфики обмен будет производиться по принципу "бумага на бумагу", то есть условием для участия в замещении будет являться актуальная выписка из российского депозитария»,— сообщил топ-менеджер. Замещающие облигации будут обслуживаться в рублях по курсу ЦБ на дату купона, выплата будет производиться в день купона. ГТЛК планирует замещать по два выпуска одновременно.

28 августа ГТЛК начала выплату купонов — майский купон по выпуску GTLK-24, добавил Михаил Кадочников. Выплата по купону от 18 августа по выпуску GTLK-2026 будет произведена в четверг, 31 августа. «По купонам от 26–27 августа (по выпускам GTLK-2028 и GTLK-2029) мы запросили списки в НРД, после их получения произведем выплату в 10-дневный срок с даты купона. Помимо перечисленного, до конца года нам предстоит выплатить еще три купона по выпускам GTLK-2027, GTLK-2025 и GTLK-2024 (10 сентября, 17 октября и 30 ноября)»,— поделился он.

Судебные разбирательства, связанные с еврооблигациями, по его словам, пока продолжаются, но топ-менеджер рассчитывает, что «те действия, которые предпринимает компания, позитивно повлияют на разрешение споров и разбирательств».

Опрошенные “Ъ” эксперты позитивно оценивают действия ГТЛК. Невыплаты ГТЛК снижали доверие к системе в целом, считает управляющий директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров. В Ассоциации владельцев облигаций (АВО) заметили, что «эмитент делом демонстрирует, что признает долг». ГТЛК была, по сути, единственным эмитентом, который ничего не говорил о своих планах в отношении замещающих облигаций и о возможных сроках принятия такого решения, заметил директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов.

В целом в отношении замещающих облигаций указом президента установлены сроки для их выпуска — конец 2023 года, указанные требования релевантны для всех эмитентов, у которых были размещены еврооблигации, напомнил управляющий партнер адвокатского бюро Pro’SPECT Олег Бычков. По его словам, если какой-либо эмитент выпускает замещающие бумаги, он вправе не включать в условия замещающих бумаг пропущенные купоны по еврооблигациям. Однако тема пропущенных купонных платежей может повлиять на эффективность размещения бумаг, считает главный аналитик «Регблока» Анна Авакимян. Пропущенные купонные платежи действительно хоть и косвенно, но влияют на баланс компании, увеличивая ее кредиторскую задолженность, что не может не отразиться в обзорах кредитных аналитиков и инвестиционных презентациях, пояснил независимый финансовый аналитик Андрей Бархота. Как считают в АВО, судебные процессы с участием ГТЛК продолжатся, поскольку вопрос с пропущенными выплатами и неустойками эмитентом пока не решен.

Ксения Куликова, Екатерина Волкова

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